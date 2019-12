Das sind die Meldungen des Tages aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

OB Neumann in Nord

Altenburg: Im Bürgerzentrum Otto-Dix-Straße 44 in Altenburg-Nord findet am Sonnabend, dem 7. Dezember, um 10 Uhr eine Einwohnerversammlung für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer statt. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) wird über aktuelle Entwicklungen berichten und will mit den Bürgern über Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Barrierefreiheit beziehungsweise Barrierearmut ins Gespräch kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Im September hatte der OB an drei Sonnabenden Einwohnerversammlungen durchgeführt: in Altenburg-Nord, in Südost und im Goldenen Pflug.

Glühweinfest in Oberzetzscha

Altenburg: Am Sonnabend, dem 7. Dezember, findet ab 14 Uhr am und im Renaissance-Herrenhaus Oberzetzscha das traditionelle Glühweinfest statt. Mit Kaffee und Glühwein, Stollen, und Kuchen der Tortenmanufaktur „Lieblingskuchen“ sowie einer Modelleisenbahnausstellung lädt das Herrenhaus ein, sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. Für die Jüngsten wird ab 17 Uhr ein Lampionumzug stattfinden, begleitet vom Blasorchester Altenburg.

Rotary Club startet Weihnachtsaktion

Altenburg: Auch 2019 gibt es die Weihnachtsaktion des Altenburger Rotary Clubs. Ab sofort sind die Bäume mit den gefragten Sternen wieder in zahlreichen Geschäften und Unternehmen des Altenburger Landes zu finden. Jeder Stern steht für den Wunsch eines Kindes aus Wohngruppen oder Kinderheimen des Altenburger Landes. Für 20 Euro kann man einen Stern kaufen. So manches Geschenk geht auch über die 20 Euro hinaus. Was fehlt legt der Altenburger Rotary Club drauf, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Geschenke erhalten die Kinder auf extra für sie organisierten Weihnachtsfeiern.

Kaiser und Nikolaus unterwegs

Altenburg: Der Nikolaus ist zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser in der Region unterwegs, um artigen Kindern oder interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit einem Schoko-Nikolaus eine kleine Freude zu machen. Beide sind am Mittwoch ab 11 Uhr auf dem Altenburger und am Donnerstag ebenfalls ab 11 Uhr auf dem Schmöllner Markt.

Gespräch über die Rolle der Frau

Altenburg: Was verraten uns archäologische Zeugnisse über die Stellung der Frau in der antiken griechischen Gesellschaft? Was sagen Castingshows wie „ Germany’s Next Topmodel“ über unsere heutigen Geschlechterrollen aus? Wie bringen wir Emanzipation und lang tradierte Rollenbilder miteinander in Einklang? Das Lindenau-Museum lädt am Donnerstag zu einem Vortrags- und Gesprächsabend ein. Anlässlich der Sonderausstellung „Mit den Waffen einer Frau. Furchtlose Frauengestalten der Antike“, die noch bis zum 1. Januar zu sehen ist, nehmen die Kunsthistorikerin Dr. Stephanie Pearson und die Geschäftsführerin des Soziokulturellen Zentrums Frauenkultur Leipzig Christine Rietzke die gesellschaftliche Rolle der Frau während der Antike und in der Gegenwart in den Blick. Die Moderation übernimmt Elisabeth Kaiser, Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag.

Mobiles Museum in Schmölln

Schmölln: Das gelbe Erich Kästner Museumsmobil, kurz MuMo, kommt am Donnerstag und am 19. Dezember auf den Wochenmarkt nach Schmölln. Das MuMo ist ein Museum auf Rädern und ohne Wände. Vollgepackt bis unter’s Dach bringt es verschiedene Objekte aus dem Kästner-Kosmos zum Anfassen und Ausprobieren. Es geht allerdings nicht darum, bloße Fakten zum Leben und Werk Kästners zu vermitteln. Mit dabei sind sieben Module, die Themen des sächsischen Weltautors mit typischen Aspekten des Alltagslebens verbinden, die jeden von uns berühren: Nähe, Zusammenhalt, ICH, Erinnerungen, Träume, Arbeit und Heimat. Gleichzeitig gibt es viel Raum für Erweiterungen und Ergänzungen, sodass aktiv an der Gestaltung der Ausstellung mitgewirkt werden kann. Alter, Sprachvermögen und Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen dabei keine Rolle.

Adventskonzert in der Martinskirche

Meuselwitz: „Alle Jahre wieder“ – Wer kennt es nicht, dieses schöne alte Weihnachtslied. Es gehört zu einer langen und beliebten Tradition am Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium, jährlich ein Adventskonzert durchzuführen. Die Schule lädt am 10.12.2019 um 18.30 Uhr in der Martinskirche Meuselwitz dazu ein. Zu hören und sehen sind klassische und moderne Melodien, Texte oder auch künstlerische Beiträge. Die Schüler und Eltern bereiten liebevoll kulinarische, weihnachtliche Genüsse vor, die vor dem Konzert und während einer Pause verspeist werden können.

Von OVZ