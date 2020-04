Das sind die Nachwuchsteams des Jahres im Altenburger Land

Altenburg

Das war deutlich: Mit einem Vorsprung von 365 Stimmen haben sich die C-Jugend-Handballer der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Altenburger Land die Krone der Nachwuchsmannschaften des Jahres 2019 aufgesetzt. Beim Zusammenschluss aus Akteuren des SV Aufbau Altenburg und des LSV Ziegelheim waren sich Experten und Jury einig und setzten ihn auf Platz eins. Mit 1541 Kreuzen ließen die Nachwuchs-Handballer für die Radballer des SV Blau-Geld Ehrenberg nur Rang zwei (1176 Stimmen). Immerhin: Das Team aus Vinzenz Winkler und Jonas Zetzsche schaffte nach Rang drei 2016 und dem fünften Platz im Vorjahr mit Silber seine bisher beste Platzierung.

Über Bronze dürfen sich die A-Junioren-Fußballer des SV Schmölln freuen. Auch die Kicker aus der Knopfstadt knackten bei den Stimmen noch die magische vierstellige Marke (1027). Das Fünferfeld der Nachwuchsmannschaften komplettieren das Tennis-Doppel Hannes Knechtel und Oskar Schilling vom TC Altenburg (738 Stimmen) als Vierter und das Dreier-Team der Sportschützen des SV Lucka (392). Insgesamt verzeichnete diese Kategorie 4874 gültige Stimmen und damit deutlich mehr als bei den Nachwuchssportlern (4622) und -sportlerinnen (4674).

Beim Sieger stimmt die Chemie von Anfang an

So sehen Sieger aus: Die C-Jugend-Handballer der JSG Altenburger Land. Quelle: privat

Jene Jungen, die bei der C-Jugend im Handball bei der JSG Altenburger Land aufliefen, wagten einen Schritt auf Neuland. Denn in Reihen der JSG stehen sowohl Spieler des SV Aufbau Altenburg als auch des Landsportvereins Ziegelheim, die einst Konkurrenten waren. Doch der Zusammenschluss nötigt auch Trainer Jörg Rudolph, der das Team 2019 übernahm, Respekt ab: „Ich muss den Jungs ein ganz großes Lob machen. Da stimmte sofort die Chemie.“

Auch Disziplin und Einsatz sei bei den 13- und 14-Jährigen da – im Training wie im Spiel, so Coach Rudolph, der keinen Namen besonders hervorheben will. „Das muss nicht immer so sein.“ So stellten sich bei den JSG-Junioren zügig Erfolge ein. In der Landesliga gab es zum Saisonauftakt gegen Eisenberg zwar eine Niederlage. „Aber dann marschierten die Jungs ohne einen weiteren Punktverlust zum Staffelsieg, was es seit acht Jahren im Kreis nicht mehr gab“, erklärte der Trainer nicht ohne Stolz.

Fleiß führt Radball-Duo zum Erfolg

Das Radball-Duo Vinzenz Winkler (links) und Jonas Zetzsche holt Silber. Quelle: privat

Erfolgsverwöhnt sind auch Vinzenz Winkler und Jonas Zetzsche. Seit 2015 sind die beiden Radballer des SV Blau-Gelb Ehrenberg ein Team und eilen von Sieg zu Sieg: So stand im abgelaufenen Jahr jeweils ein erster Platz im Thüringenpokal und bei der Landesmeisterschaft zu Buche. Zwischen 2017 und 2019 fand sich das Duo zudem im Junioren-Nationalkader wieder und belegt in der aktuellen Oberliga-Saison derzeit Rang zwei.

Für ihren Sport nehmen die 18-Jährigen einiges in Kauf: Während Außenspieler Vinzenz, der derzeit die 12. Klasse am Altenburger Friedrichgymnasium besucht, einen kurzen der Weg zum Training hat, reist Jonas aus Saalfeld an. Sonst studiert der Torwart in Jena Sport und Geografie auf Lehramt. So wundert es wenig, dass Trainer Dieter Rademann nur loben kann: „Sie sind sehr ehrgeizig und zeigen enormen Fleiß im Training.“

Schmöllner Kicker mit unvergesslicher Saison

Freude über Rang drei bei den A-Junioren-Kickern des SV Schmölln. Quelle: privat

Diese Saison werden die A-Junioren des SV Schmölln wohl lange in Erinnerung behalten. 2019 räumten die von Falk Sporbert trainierten Fußballer alles ab, was es zu holen gab: den Kreismeistertitel und als Krönung auch noch in Hohenölsen den Pokalsieg. Abgerundet wurde die Spielzeit zudem durch den Aufstieg in die Landesliga. „Darauf bin ich als Trainer wahnsinnig stolz“, gesteht Sporbert.

Die Qualitäten des 15-köpfigen Kaders um Kapitän Jacob Lorenz zeigen sich aber auch an anderer Stelle: Neun Spieler schaffen direkt den Sprung in den Männerbereich. Geschuldet ist das der Tatsache, dass das Team schon seit Bambini-Zeiten zusammenspielt und von Sporbert betreut wird. „Die Jungs unternehmen auch außerhalb des Fußballplatzes viel gemeinsam.“

Tennis-Youngster mit enormem Ehrgeiz

Talentiertes Tennis-Doppel: Hannes Knechtel (links) und Oskar Schilling vom TC Altenburg landen auf Rang vier. Quelle: privat

Auf dem Platz macht ihnen keiner so schnell etwas vor: Beim Tennisclub Altenburg gehört das Doppel Hannes Knechtel und Oskar Schilling zu den großen Hoffnungen. „Seit zwei Jahren spielen die beiden zusammen und haben einen großen Ehrgeiz und Trainingsfleiß“, sagt Oskars Vater und Trainer Tom Schilling. So denn doch einmal ein Satz verloren gehe, sei der Ärger bei beiden sehr groß. Dabei sind Hannes und Oskar gerade einmal neun Jahre jung. Sehen lassen können sich auch die Ergebnisse. 2019 wurde das Duo ungeschlagen Kreismeister – wie schon im Jahr zuvor. Zudem stehen beide Talente regelmäßig auch im Einzel im Punktspielbetrieb. Zudem wurde die Altenburger in den Landeskader berufen.

Sportschützen zeigen sich ziemlich zielsicher

Auf Platz fünf landet das Sportschützen-Trio des SV Lucka.. Quelle: privat

Mit dem sprichwörtlichen Treffer ins Schwarze ist dieses Trio vertraut: Die Brüder Paul und Stefan Schneider sowie Jannis Kröber haben sich beim SV Lucka dem Schießsport verschrieben. Der sportliche Leiter des Vereines, Wolfgang Schuhknecht, ist voll des Lobes über den Einsatz der drei 15- Jährigen aus Altenburg und Dobraschütz: „Das Team ist in dieser Zusammensetzung bereits das vierte Jahr zusammen und alle sind ungemein fleißig.“ Auch deshalb holte das Trio 2019 Bronze bei der Landesmeisterschaft mit dem Luftgewehr. Beim hoch angebundenen Joschi-Cup war es sogar Silber.

