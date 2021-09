Altenburg/Gera

Welcher oder welche der zehn Direktkandidaten im Wahlkreis 194 steht in der Gunst der Wählerinnen und Wähler am höchsten? Und wie verteilen sich die Zweitstimmen aus der Region auf die Parteien im Bundestag? Hier finden Sie die Ergebnisse, aufbereitet in zwei Übersichten. Die Grafiken speisen sich aus dem vorläufigen Wahlergebnis für den Wahlkreis Altenburger Land–Gera–Greiz, das am Sonntagabend kurz vor Mitternacht feststand.

Von LVZ