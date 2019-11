Das sind die Weihnachtsmärkte im Altenburger Land

Altenburger Land

Die Weihnachtszeit wirft auch im Altenburger Land immer stärker ihre Schatten voraus. In vielen Orten locken in den kommenden Wochen große und kleine Weihnachts- und Adventsmärkte. Die OVZ liefert die Übersicht.

Altenburg

Marktplatz:Weihnachtsmann und Rumpelstilzchen eröffnen den Weihnachtsmarkt am 27. November vom Balkon des Rathauses aus. Bis zum vierten Advent wird allen ein vielfältiges Programm geboten. Von „ Weihnachten auf Hogwarts“ über Konzerte und Märchenaufführungen bis hin zur Glühweinparty ist für jeden etwas dabei. Zudem wartet der Weihnachtsmann täglich ab 16 Uhr auf die kleinen Gäste.

Öffnungszeiten:Montag bis Donnerstag 10-19 Uhr, Freitag und Sonnabend 10-20 Uhr, Sonntag 12-19 Uhr

Auch Fahrgeschäfte locken auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt. Quelle: Ronny Seifarth

Bürgerzentrum Nord/Seniorentreff, Otto-Dix-Str. 44:Die nächste Auflage der Veranstaltung „ Weihnachten in Familie“ findet am 30. November statt. Besucher können sich über ein weihnachtliches Märchen-Musical zum Mitmachen ebenso freuen wir über eine vorweihnachtliche Geschenkewerkstatt mit Bastelständen. Angeboten wird auch Knüppelkuchen backen an der Feuerschale.

Öffnungszeiten:30. November, 15-17.30 Uhr

Möbel Boss, Leipziger Str. 44:Die Freie integrative Grundschule Känguru veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt bei Möbel Boss. Kinder, Eltern und Großeltern bieten selbst gebastelte weihnachtliche Produkte an. Es gibt einen Bastelstand, Stollen und Glühwein.

Öffnungszeiten:30. November, 9-15 Uhr

Altkirchen

Parkplatz vor der Grundschule, Am Freibad 1A: Zu einem kleinen Wichtelmarkt mit gemütlichem Beisammensein treffen sich alle am ersten Advent. Neben dem obligatorischen Glühwein und Bratwurst gibt es süße Leckereien und Selbstgebasteltes. Besucher können sich auf ein kleine s Programm der Grundschüler freuen.

Öffnungszeiten:1. Dezember, 15 bis 18 Uhr

Brossen

Vereinshaus, Brossener Dorfstr.;Groß und Klein sind am 1. Dezember zum mittlerweile 12. Bross’ner Christbaumsetzen eingeladen. Der Weihnachtsmann-Wunschbriefkasten wird aufgestellt und die Weihnachtsbläser sorgen für die richtige Feststimmung. Auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 14.30 Uhr

Crimmitschau

Sächsisches Industriemuseum Tuchfabrik Gebr. Pfau, Leipziger Str.;Gemeinnützige Einrichtungen und Händler der Region locken am ersten Advent zum Weihnachtsmarkt der Wohltätigkeit. Angeboten werden Waren von Weihnachtsdekoration über Spielzeug, Schmuck und Delikatessen. Kinder können basteln oder Knüppelkuchen backen. Auch der Weihnachtsmann kommt zu Besuch. Für ein kulturelles Rahmenprogramm sorgt der Sahntalchor. 14 Uhr gibt es eine Führung durch die Fabrikräume.

Öffnungszeiten:1. Dezember, 10-18 Uhr

Dobitschen

Dorfplatz: Der Faschingsclub lädt am 4. Advent zum Adventsfest ein. Angeboten werden neben Kinderpunsch und Glühwein, Gegrilltes und einige Leckereien mehr.

Öffnungszeiten:22. Dezember, ab 15 Uhr

Ehrenhain

Bauch’s Hof, Waldenburger Str. 2:In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt am Vorabend des zweiten Advents statt. Eingeladen sind alle ab 15 Uhr, wenn das Schalmeienorchester Ehrenhain und die Kindertagesstätte des Ortes den Markt eröffnen. Groß und Klein dürfen sich auf viele Überraschungen freuen. Und bestimmt schaut auch der Weihnachtsmann vorbei, bevor der Posaunenchor die Veranstaltung mit festlicher Musik beschließt.

Öffnungszeiten:7. Dezember, ab 15 Uhr

Fockendorf

Freiwillige Feuerwehr, Fabrikstr. 10: Zum traditionellen Fockendorfer Tannenbaumsetzen wird am Vorabend des dritten Advents eingeladen. Neben einem gemütlichen Beisammensein für alle, gibt es für die Kinder 17 Uhr ein Puppentheater. Beim Basteln können sie die Zeit bis zur Ankunft des Bärtigen Alten überbrücken, der sein Kommen für 18 Uhr angekündigt hat.

Öffnungszeiten:14. Dezember, ab 16.30 Uhr

Frohnsdorf

Feuerwehrgerätehaus,Dorfstr. 38; Heimelig wird es am 15. Dezember im und ums Feuerwehrgerätehaus, wenn zum nunmehr 15. Weihnachtsmarkt eingeladen wird. Ab 14 Uhr werden heiße und kalte Getränke sowie Gebrutzeltes und Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln angeboten. In der oberen Etage des Hauses kann eine Musikinstrumenten-Ausstellung besichtigt werden.

Öffnungszeiten:15. Dezember, 14-20 Uhr

Garbus

Illos Kulturhof, An der Grube 3; Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, der sollte am 15. Dezember beim 1. Adventsmarkt auf Illo’s Kulturhof vorbeischauen. Besucher können die vorweihnachtliche Stimmung bei Glühwein und Plätzchen, Stollen und Kaffee und vielen anderen kulinarischen Leckereien genießen. Für ein Kinderprogramm und musikalische Umrahmung ist ebenfalls gesorgt.

Öffnungszeiten:15. Dezember, 10-18 Uhr

Gera

Marktplatz:Vom Balkon des Rathausturmes wird am 28. November, 17 Uhr, der Geraer Märchenmarkt mit Glockenspiel und weihnachtlicher Bläsermusik eröffnet.

An über 90 Ständen bieten Händler weihnachtliche Waren, Kunsthandwerk und Thüringer wie internationale Spezialitäten an. Täglich kann ab 10 Uhr im Bäckerzelt gemeinsamen gebacken werden. An den Wochenenden gibt es ein buntes Programm für alle. Die kleinen Gäste können sich auf den traditionelle Wichtelumzug am 6. Dezember durch die Innenstadt freuen. Täglich ab 16 Uhr bittet der Weihnachtsmann zu seiner Sprechstunde.

Öffnungszeiten:28. November bis 23. Dezember, So.-Do. 10-20 Uhr, Fr./Sa. 10-21 Uhr

Göpfersdorf

Quellenhof Garbisdorf:Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Quellenhof-Weihnacht statt. Für Kinder gibt es viele Angebote wie Rätsel und Bastelmöglichkeiten, eine Märchenerzählerin, Puppenspiel-Vorführungen und Knüppelkuchen. Natürlich schaut auch der Weihnachtsmann vorbei. Der Frauenchor Göpfersdorf und der Gemischte Chor Penig sorgen für die musikalische Ausgestaltung des Festes. Auf Hof und Gelände kann man verschiedenen Handwerkern über die Schulter schauen, eine Traktoren-Miniaturausstellung ist geöffnet, und für Spaß sorgt ein Preisschießen auf Weihnachtsbaumkugeln. Wer noch kein Geschenk für seine Liebsten hat, der wird an Ständen mit Seifenprodukten aus Ziegenmilch, selbst gebackenen Plätzchen und Marmeladen, Obstbränden oder Räucherwaren fündig.

Öffnungszeiten:15. Dezember, 14-20 Uhr

Gössnitz

Freiheitsplatz:Der Weihnachtsmarkt der bevölkerungsmäßig kleinsten Stadt im Landkreis Altenburger Land findet am ersten Advent statt. Eröffnet wird er am Mittag mit dem Anschnitt eines Riesen-Wiegebratens. Im Verlaufe des Nachmittags kommt auch noch ein Riesenstollen unter die Marktbesucher. An den Ständen werden weihnachtliche Waren und kulinarische Leckereien angeboten. Gößnitzer Kindergartenkinder und Jugendliche gestalten ein abwechslungsreiches Programm. Für Kinder gibt es eine Eisenbahn, ein Karussell und einen Lampionumzug.

Öffnungszeiten:1. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Hartha

Straußenfarm Burkhardt, Hartha Nr. 21;Zum mittlerweile 7. Weihnachtsmarkt werden die Besucher erwartet. Für Unterhaltung sorgen ab 11.30 Uhr die Schalmeienkapelle Löbichau und das Altenburger Folkloreensemble. Ein Kinderprogramm „Von Kindern für Kinder“ wird von den Mädchen und Jungen des Kindergartens Zwergenrevier Lumpzig sowie aus Grundschule und Hort Altkirchen gestaltet. Für das leibliche Wohl ist mit Brot aus der Lumpziger Mühle, Weihnachtsbäckerei und Kräppelchen bestens gesorgt. Ein Streichelzoo dürfte bei den Kleinen hochbegehrt sein.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 11 Uhr

Klausa

Ehemaliger Konsum, Am Leinawald 11a:Zur Adventsfeier wird am 7. Dezember in und ums Vereinshaus des Feuerwehrvereins eingeladen. Neben weihnachtlichen Speisen und Getränken sorgt der Weihnachtsmann für musikalische Unterhaltung.

Öffnungszeiten:7. Dezember, 14.30-22 Uhr

Kleinröda

Kegelbahn, Borngasse 8:Einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt es am Vorabend des ersten Advents in Kleinröda. Zum Adventssingen werden neben Kaffee oder Tee, auch Plätzchen, frisch gebackene Kräppelchen oder Knüppelkuchen angeboten. Das Weihnachtsprogramm beginnt 15.30 Uhr.

Öffnungszeiten:30. November. 14.30 bis 21 Uhr.

Kriebitzsch

Imkerei KirschenGarten, Alter Pfarrhof:Heimelig wird es am letzten Novembertag zum Adventsfest. Bei Kerzenschein können Besucher in der alten Remise Kaffee und Bienenstich, heißen Apfelsaft mit Zimt und Honig oder Glühwein genießen. Angeboten werden auch die diesjährigen Honige, Bienenwachstücher, Met und Bärenfang.

Öffnungszeiten:30. November, ab 14 Uhr

Langenleuba-Niederhain

Kastanienpark:Bereits zum 24. Mal kommt der Weihnachtsmann in diesem Jahr nach Langenleuba-Niederhain. Zuvor erfreuen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ mit einem weihnachtlichen Programm. Mit Rostern, Glühwein und selbst gebackenen Waffeln wird für’s leibliche Wohl gesorgt.

Öffnungszeiten:8. Dezember, 15 Uhr

In Lucka werden zahlreiche strahlende Kinderaugen erwartet. Quelle: Mario Jahn

Lucka

Parkplatz vor dem Servicecenter des Wellpappenwerkes, Friedrich-Ebert-Str. (ehem. Plus-Markt): Am neuen Platz präsentiert sich diesmal der Luckaer Weihnachtsmarkt. Das Jugendblasorchester serviert am Sonnabend weihnachtliche Klänge, bevor die Mädchen und Jungen der Grundschule ihr Programm aufführen. 16 Uhr beginnt das Weihnachtsprogramm für Kinder, und eine Stunde später kommt der Weihnachtsmann. Von 14 bis 18 Uhr kann zudem die Steinsammlung von Familie Schütze (Elektro-Schütze, Bahnhofstr. 8) besichtigt werden. Am Sonntag lädt das Jugendblasorchester Lucka zum Adventskonzert in die Pankratiuskirche ein. Danach klingt der Nachmittag mit Roster und Glühwein gemütlich aus.

Öffnungszeiten:14. Dezember, ab 14 Uhr, 15. Dezember 15 Uhr

Lunzenau

Schloss Rochsburg,Schloßstr. 1: Zum romantischen Adventsmarkt innerhalb der Schlossmauern können die Besucher ungestört eine Vielzahl an Ständen entdecken. Händler bieten Produkte von Keramik und Schmuck über Schnitzereien bis zu Weihnachtsdekorationen an. Die kleinen Gäste können in der Wichtelwerkstatt Geschenke basteln oder mit Kettenhemden knüpfen.

Öffnungszeiten:14. Dezember 11-18 Uhr, 15. Dezember 10-17 Uhr.

Mehna

Feuerwehrgerätehaus: Glühwein, Punsch und andere heiße Getränken sowie Plätzchen, Stollen, Roster und Steak haben die Mitglieder des Feuerwehrvereins am ersten Advent organisiert. Dann wollen sie zum Glühweinfest gemeinsam mit ihren Gästen den Beginn der Adventszeit feiern.

Öffnungszeiten:1. Dezember 15 Uhr

Der Weihnachtsmann schaut auch diesmal wieder in Meuselwitz vorbei. Quelle: Mario Jahn

Meuselwitz

Marktplatz:Am Nikolaustag wird in Meuselwitz der Weihnachtsmarkt eröffnet. Beginn ist 17 Uhr mit einem Konzert des Stadtchores in der Martinskirche. Eine Stunde später startet der Wichtelumzug mit dem Spielmannszug Starkenberg vom Rathaus zum Marktplatz. Am Sonnabend können Kinder 14.30 Uhr in der Martinskirche basteln, bevor 16 Uhr der Weihnachtsmann kommt. 17 Uhr beginnt der Glühweinabend. Sonntag lädt die Stadtkapelle Meuselwitz zum Konzert unterm Tannenbaum ein. Händler bieten überregional bekannte Waren an, Vereine der Stadt sorgen für das leibliche Wohl. Sonnabend ab 14 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr öffnet das Heimatmuseum.

Öffnungszeiten:6. Dezember, ab 17 Uhr,

7./8. Dezember, ab 14 Uhr

Mockern

Feuerwehrhaus:Besucher sind am 30. November gern gesehen, um Kaffee, Stollen oder herzhafte Speisen zu genießen. Es gibt ein buntes Markttreiben, weihnachtlichen Basteln für Kinder und eine Tombola ohne Nieten. Die Ehrenhainer Schalmeien sorgen 17 Uhr für die musikalische Umrahmung des Festes, ein Lampionumzug schließt sich an.

Öffnungszeiten:30. November, ab 14 Uhr

Mumsdorf

Gemeindeamt, Hauptstr. 2:Am Vorabend des ersten Advents wird zum Weihnachtsmarkt in den Meuselwitzer Ortsteil eingeladen. 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann. 16 Uhr spielt das Hobbyorchester des Jugendblasorchesters Lucka weihnachtliche Musik. Groß und Klein können auf Geschenkejagd für Ihre Liebsten gehen und die Eisenbahnausstellung besichtigen.

Öffnungszeiten:30. November, ab 15 Uhr

Nobitz

Einkaufscenter:Im Innenhof des Einkaufscenters findet der Nobitzer Weihnachtsmarkt statt. Gelockt wird an allen drei Tagen mit buntem vorweihnachtlichem Treiben und Leckereien. Besucher sind aufgerufen, den schönsten Weihnachtsbaum zu wählen, der am Freitag, 16 Uhr, gekürt wird. Eine Stunde später starten die Baumversteigerungen zugunsten verschiedener Institutionen, es folgt eine große Feuerwerkspräsentation, bevor das 1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz für weihnachtliche Stimmung sorgt. Für die Kinder gibt es Glücksrad, Hüpfburg und Kinderkarussell.

Öffnungszeiten:27./28. November 14-18 Uhr, 29. November, von 14-20 Uhr.

Nöbdenitz

Parkplatz neben der Kegelbahn: Etwas für den Gaumen können die Besucher des Nemzer Lichterfestes in weihnachtlichem Ambiente genießen. Kinder vertreiben sich die Zeit auf dem Kettenkarussell, bei Rundfahrten mit dem Weihnachtsmann im Feuerwehrauto, beim Kinderbasteln und mit Wurfspielen.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 14.30 Uhr

Podelwitz

Vereinshaus:Zum Vorglühen in den 1. Advent wird am 30. November eingeladen. Bei vorweihnachtlichem Flair gestalten unter anderem der Posaunenchor Gieba, die Kinder der Grundschule Gößnitz, das Akkordeonorchester „Akkappella“ aus Meerane und die Dancegirls des PCC ein umfangreiches Programm. 17 Uhr wird das Märchen „Der gestiefelte Kater“ aufgeführt, anschließend kommt der Weihnachtsmann. Für weiteren Spaß sorgen ein Bastelstand, das Spiel „Hau die Nuss“, Tannenbaumkugel-Schießen, ein Märchen für Erwachsene und Aprés-Ski-Klänge bis in den Abend.

Öffnungszeiten:30. November, ab 15 Uhr

Ponitz

Renaissanceschloss Ponitz: Festlich geschmückte Marktstände mit Haushaltswaren, Kunsthandwerk oder Weihnachtsdekorationen, Glühwein und winterliche Köstlichkeiten locken zum Weihnachtsmarkt. Vor historischer Kulisse, in Schloss und auf dem Hof, lädt die heimelige Atmosphäre zum Verweilen ein. Für ein abwechslungsreiches Programm ist gesorgt.

Öffnungszeiten:7./8. Dezember, ab 14 Uhr

Posterstein

Burg Posterstein, Burgberg 1:Hinter der Veranstaltung „ Advent im Salon“ versteckt sich ein kleiner, aber feiner alternativer Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und geschmackvollen Kleinigkeiten im Inneren der Burg. Mit Musik und Unterhaltung sowie Leckereien aus Küche und Backstube, wird für eine stimmungsvolle und weihnachtliche Atmosphäre gesorgt.

Öffnungszeiten:14. Dezember, 11-18 Uhr

Neue Scheune, An den Obstwiesen 20: Ein festlicher Adventsnachmittag für die Region mit Gottesdienst, Bläser- und Kirchenchor, Kaffee, Stollen und Plätzchen findet am dritten Advent statt. Zudem werden gemeinsam Adventslieder gesungen.

Öffnungszeiten:15. Dezember, 14 Uhr

Rochlitz

Schloss Rochlitz, Sörnziger Weg 1: Die 4. Rochlitzer Schlossweihnacht findet am dritten Adventswochenende statt. Der regionale Weihnachtsmarkt lockt in Schlosshof und Unterschloss mit Angeboten von hausgemachten Leckereien, Bio-Erzeugnissen bis hin zu Kunsthandwerk und hochwertigen Spielwaren. Besucher erwartet ein buntes Programm für Groß und Klein. Für strahlende Kinderaugen sorgen die Seifenblasenelfe „Sorgenfrei“ und der Seifenblasentroll „Trolly“. Feuershow und Rockabilly in erzgebirgischer Mundart sowie GospelRock runden den Markt ab.

Öffnungszeiten:14. Dezember 14-20 Uhr, 15. Dezember, 13-19 Uhr

Ronneburg

Burgmuseum Ronneburg: Gleich an drei Wochenenden findet der historische Weihnachtsmarkt auf der Ronneburg statt. In allen Winkeln durftet es nach gebrannten Mandeln und heißem Glühwein. , Besucher werden eingeladen, traditionellen Handwerkern wie Glasbläser, Korbflechter, Gold- und Silberschmied und vielen mehr über die Schulter zu schauen und deren Waren zu kaufen.

Öffnungszeiten:30. November/ 1. Dezember 14-18 Uhr, 7./8. Dezember 10-19 Uhr, 14./15. Dezember 10-18 Uhr.

Bogenbinderhalle:Ein abwechslungsreiches Programm gibt es zum Ronneburger Pyramidenfestes. Vom 6. bis 8. Dezember wird dazu eingeladen. Auf zwei Etagen bieten Handwerker, Gewerbetreibende und Vereine ihre Waren an. Besonderer Blickfang ist die Weihnachtspyramide des Heimatvereins mit einer Höhe von 6,50 m.

Öffnungszeiten:6. Dezember, 14-18 Uhr, 7. Dezember 10-19 Uhr, 8. Dezember 10-18 Uhr.

Die Weihnachtsbläser stimmen mit ihrer Musik auf dem Rositzer Bernsteinhof in den Advent ein. Quelle: Nicole Rathge-Scholz

Rositz

Bernsteinhof und Heimatscheune:Weihnachtliches Treiben herrscht am ersten Advent beim Rositzer Weihnachtsmarkt. Eine Seifenwerkstatt, kreative Angebote, Töpferwaren, Handarbeiten, Schmuck und weihnachtliche Leckereien laden zum Schauen und Kaufen ein. Ein unterhaltsames Adventsprogramm gestalten die Meuselwitzer Weihnachtsbläser, Knirpse der Kindertagesstätte Zwergenstübchen, Jugendblasorchester Lucka sowie Volkschor und Musikschule Schmölln. Kinder können für Weihnachten basteln oder Luftballons modellieren. 16 Uhr startet ein Lichterumzug. Die Sonderausstellung „ Spielzeug der DDR“ und die Weihnachtsausstellung können ebenfalls besichtigt werden.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 13.30 Uhr

Saara

Feuerwehrgerätehaus:Zum Lichterbogenfest wird am Freitag vor dem ersten Adventssonntag eingeladen. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens zeigen ein kleines Programm, bevor 18 Uhr der Weihnachtsmann zu Besuch kommt. Eine halbe Stunde später erklingt ein Platzkonzert des Posaunenchores.

Öffnungszeiten:29. November, ab 17 Uhr

Schmölln

Marktplatz:Der zehntägige Weihnachtsmarkt der Knopfstadt lädt ab 6. Dezember zum Bummeln und Verweilen ein. Rund um den Weihnachtsbaum wird ein kleines Budendorf aufgebaut, wo Händler weihnachtliche Waren, Geschenkartikel und kulinarische Leckereien anbieten. Für die kleinen Markt-Besucher gibt es ein Karussell. Immer 17 Uhr erzählt der Sandmann eine weihnachtliche Geschichte und verteilt anschließend „Bonbon-Schlafsand“. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen rundet den Schmöllner Weihnachtsmarkt ab.

Öffnungszeiten:6. Dezember, 17-19 Uhr, 7. bis 15. Dezember, 15.30-19.30 Uhr

Schnauderhainichen

Vereinsgelände des Feuerwehr- und Heimatvereins:Zum traditionellen Glühweinausschank am Feuer wird Heiligabend sind Schnauderhainichener eingeladen. Das Mußelbuser Quartett sorgt mit alpenländischer Blasmusik für die passende Umrahmung.

Öffnungszeiten:24. Dezember, 16-17 Uhr

Starkenberg

Gemeindeverwaltung:Richtig gemütlich geht es am 14. Dezember im Saalvorhof der Gemeindeverwaltung zu. Kaffee, Stollen und anderes Weihnachtsgebäck werden kredenzt. Der Weihnachtsmann kommt mit kleinen Überraschungen für die Kinder, und die Sternchen der 1. Starkenberger Faschingsgesellschaft zeigen ein kleines Programm. Kinder können basteln oder am Lagerfeuer Knüppelkuchen backen.

Öffnungszeiten:14. Dezember, ab 15 Uhr

Taupadel

Feuerwehrgerätehaus:Über zahlreiche Besucher freuen sich Organisatoren des Lichterfestes. Ab 14.30 Uhr sind Gäste willkommen. Mit warmen Speisen und heißen Getränken soll am Sonnabend vor dem ersten Advent die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Natürlich ist auch der Weihnachtsmann mit von der Partie.

Öffnungszeiten:30. November, ab 14.30 Uhr

Verkaufsstände mit regionalen Produkten und Dekoartikeln ziehen die Gäste beim Trebener Weihnachtsmarkt an. Quelle: Nicole Rathge-Scholz

Treben

Rittergut:Gäste sind am ersten Advent im Rittergut richtig, wenn der diesjährige Weihnachtsmarkt stattfindet. Start ist 14 Uhr. Ab 15.30 Uhr bereichern die Jagdhornbläser das Fest. Eine halbe Stunde später beginnt das Weihnachtsmärchen „Die sieben Geißlein“. Mit heißen und kalten Speisen und Getränken ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Auch der Bärtige Alte kommt zu Besuch. Im weihnachtlichen Gewölbe bieten Händler ihre Waren von Gestecken und Pflanzen über Bücher, Kulinarisches aus der Region, handgefertigte Weihnachtskugeln bis zu Gestricktem und Gefilztem feil. Die Kinder sind beim Basteln oder Perlen fädeln bestens aufgehoben.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 14 Uhr

Waldenburg

Schloss:Zur Schlossweihnacht lassen sich traditionelle Handwerker wie Glasbläser und Klöpplerinnen über die Schulter schauen. Für die kleinen Besucher gibt es eine Kinderweihnachtswerkstatt, die Weihnachtsbäckerei, einen Märchenwald mit lebendigen Tieren, ein weihnachtliches Kulturprogramm und die Märchenfee liest Weihnachtsgeschichten vor. Der Weihnachtsmann wartet mit dem Weihnachtsengel in der Treppenhalle des Schlosses auf die Gäste. Für die kulturelle Umrahmung sorgen der Posaunenchor, die Bläsergruppe „Die Pfaffenberger“ sowie die Renaissancetanzgruppe Circulus iucundus. Eine geführte Wichtelwanderung im Schlosspark sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.

Öffnungszeiten:30. November, 10-22 Uhr, 1. Dezember 10-19 Uhr

Waltersdorf

Klubhaus:Die Motorradfreunde laden am dritten Advent zum Adventsmarkt an ihr Vereinsdomizil ein. Natürlich darf der Besuch des Weihnachtsmannes nicht fehlen, der sich für 15.30 Uhr angekündigt hat. Außerdem gibt es für die Besucher drei große Überraschungen.

Öffnungszeiten:15. Dezember, 13-18 Uhr

Wilchwitz

Vereinshaus des Feuerwehrvereins:Zum Weihnachtsmarkt wird am 7. Dezember herzlich eingeladen. Neben Kunstgewerken und Musik kann man sich mit Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln oder Knüppelkuchen kulinarisch verwöhnen lassen. Ein Lagerfeuer sorgt für besinnliche Stimmung.

Öffnungszeiten:7. Dezember, ab 16 Uhr

Besinnlich geht es wieder rund um die Jugendherberge Windischleuba zu. Quelle: Mario Jahn

Windischleuba

Wasserschloss:Zum 10. Weihnachtsmarkt wird am ersten Advent auf den Schlosshof eingeladen. Die Gäste werden 14 Uhr mit Weihnachtsliedern vom Jagdhorn festlich eingestimmt. Anschließend zeigen die Kinder von Grundschul-Tanz-AG und Kindertagesstätte ihr Können, bevor die Funkengarde des Tautenhainer Karnevalvereins und die lustigen Schwestern für Stimmung sorgen. Bis zum Eintreffen des Weihnachtsmannes können die Kinder basteln, sich Märchen vorlesen lassen oder mit der Kindereisenbahn fahren. Die Großen lassen sich derweil kulinarisch verwöhnen oder besorgen an den weihnachtlichen Ständen noch das eine oder andere Geschenk.

Öffnungszeiten:1. Dezember, 14-18 Uhr

Wintersdorf

Kirchplatz: Weihnachtsstimmung kommt am ersten Advent in Wintersdorf auf.Ab 14 Uhr gibt es Spiel und Spaß für Kinder. Eine Stunde später sorgt das Altenburger Blasorchester für stimmungsvolle Weihnachtsmusik. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch für 16 Uhr angekündigt. Zu einem klassischen Konzert im Advent lädt der Gemischte Chor 17 Uhr in die Kirche ein. Kulinarisch ist mit warmen Getränken, Fischwaren und Süßigkeiten gesorgt. Ausschau nach Geschenken können Besucher bei den zahlreichen Händlern halten, die eine Auswahl an Geschenk-, Kosmetik- und Floristikartikel sowie Spielwaren offerieren.

Öffnungszeiten:1. Dezember, 14-18.30 Uhr

Zeitz

Altmarkt: Das weihnachtliche Markttreibenbeginnt in Zeitz am 29. November. Bis zum 8. Dezember laden Händler in den geschmückten Hütten zum Bummel für die ganze Familie ein. Ob regionale Spezialitäten, Wichtelwerkstatt oder Karussell und musikalische Darbietungen, für jeden ist etwas dabei. Auf die kleinen Gäste warten Kinderprogramme und der Weihnachtsmann.

Öffnungszeiten:29. November bis 8. Dezember Fr./Sa. 12-21 Uhr (am 29. November ab 16 Uhr), So. bis Do. 12-20 Uhr

Schloss Moritzburg, Schloßstr. 6: Wenn in anderen Städten die Weihnachtsmärkte schließen, beginnt die Moritzburger Schlossweihnacht gerade erst. Am 22. sowie vom 25. bis 27. Dezember wird ein umfangreiches Rahmenprogramm von Konzerten am Feuerkorb und Pferdekutschfahrten bis zu Ponyreiten und Kinderbelustigung geboten. Jeweils 17.30 Uhr beginnt das etwas andere Krippenspiel.

Öffnungszeiten:22., 25. bis 27. Dezember 14-21 Uhr

Zschernitzsch

Kirche, Zschernitzscher Str. 130: Zum ersten Zschernitzscher Adventsmarkt lädt die Kirchgemeinde alle ein. Beginn der gemütlichen Stunden ist mit einer Andacht und gemeinsamem Adventsliedersingen, begleitet vom Zschernitzscher Kirchenchor und Schülern der Musikschule Altenburg. Anschließend können Besucher nach passenden Geschenken suchen. Für Kinder ist ein Bastelstand organisiert.

Öffnungszeiten:1. Dezember, ab 14.30 Uhr

