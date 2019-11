Die Flatter-Ulme ist der Baum des Jahres. Ein Exemplar des Gehölzes steht seit Freitag in der Parkanlage „Bäume des Jahres“ an der Rositzer Goethestraße. Seit der Wende ist es dort schon Tradition, dass in der Anlage so einen aktueller Baum des Jahres gepflanzt wird.