„Das tapfere Schneiderlein“ erobert die Altenburger Theaterbühne im ausverkauften Haus

Altenburg

Einem kleinen, obgleich bekanntlich sehr tapferen und umtriebigen Schneiderlein ist gelungen, was anderen Akteuren in jüngster Zeit regelmäßig versagt blieb: Es hat das Theaterzelt bis auf den letzten, unter Corona-Bedingungen zur Verfügung stehenden Platz gefüllt. Das Weihnachtsmärchen ist und bleibt in Altenburg eine sichere Bank. Die Premiere am späten Sonntagmittag war ebenso ausverkauft, wie die sich kurz danach anschließende zweite Vorstellung.

Dabei dürfte die Geschichte der Gebrüder Grimm, die einen Meister von Nadel und Faden durch die Welt ziehen und zum Schluss das Herz einer Prinzessin erobern lässt, heutzutage nicht mehr unbedingt zum Allgemeingut in deutschen Kinderzimmern gehören. Und auch Erwachsene tun sich mitunter schwer, wenn es um die Abenteuer jenes Schneiders geht, der „Sieben auf einen Streich“ erledigt – auch wenn es nur sieben Fliegen waren, die ihm sein Pflaumenmusbrot streitig machen wollten.

Wildschwein mit Zahnschmerzen und Riese mit Angst

Manuel Kressin hat sich dennoch oder gerade deshalb entschieden, „Das tapfere Schneiderlein“ wieder ins Gedächtnis zu rufen und es fürs Altenburger Theater in Szene gesetzt. Der Schauspieldirektor landete damit als Regisseur einmal mehr einen Coup. Mit Witz und Charme erzählt er die Geschichte seines Helden, der mit ein wenig Aufschneiderei und viel Schlitzohrigkeit durch die Welt kommt. Kressin widersteht dabei der Versuchung, dem alten Märchen in Gänze irgendwelche neuzeitlichen Elemente überzustülpen, und verändert es doch. Er komprimiert und vereinfacht die Handlung, vor allem aber nimmt er dem Riesen, der Wildsau und dem Einhorn die Boshaftigkeit. Ein Wildschwein mit Zahn- und Bauchschmerzen und ein ach so starker Riese, der Angst zeigt – allzu bekannte menschliche Probleme und Eigenschaften.

Wenn eine Wildsau Zahnschmerzen hat, dann muss der Hauer eben raus. Kuno weiß auch wie er das anstellen muss. Quelle: Katja Wisotzki

Mit seiner Inszenierung möchte Kressin vor allem Freude bereiten und Spannung erzeugen, weniger belehren. Ein paar kleine Fingerzeige verstecken sich dennoch in den mit lockerer Hand geschriebenen Texten: Wer viel Süßes ist, bekommt Zahnweh. Oder: Tiere gehören nicht ins Bett. Auch für die Erwachsenen im Publikum wird bei passender Gelegenheit hier und da mal ein Bonmot eingestreut. So meint das Schneiderlein mit Blick auf die drohende Nicht-Hochzeit mit der verschrobenen Prinzessin trocken, es sei besser, gar nicht als schlecht zu regieren.

Unterstützung findet der Regisseur in seinen Anliegen sowohl bei Dramaturgin Sophie Oldenstein als auch Lilith-Marie Cremer, die für Bühne und Kostüm verantwortlich zeichnet. Opulent schwelgt Cremer in Tüll und Spitze, zaubert ein bezauberndes Einhorn, eine eher sympathische Wildsau und einen hemdsärmeligen Riesen. Das Bühnenbild ist mit stilisierten Wald und Schloss schlicht und doch passend. Schauspielkapellmeister Olav Kröger steuert die pfiffigen Lieder und die passende Untermalung bei.

Prinzessin Kunigunde (Ines Buchmann, l.) freut sich, dass ein Retter naht. Die Königin (Mechthild Scrobanita) hingegen ist skeptisch Quelle: Katja Wisotzki

Doch was wäre all das ohne die Akteure?! Es sind in Summe nur vier Schauspielerinnen und Schauspieler, die die 70-minütige Vorstellung stemmen und folglich mehrfach in andere Rollen schlüpfen. Ines Buchmann als verwöhnte Prinzessin Kunigunde, Mechthild Scrobanita als resolute Königin und graziles Einhorn sowie Martin Andreas Greif gar als Bürgermeister, Riese und Wildsau in Personalunion.

Der Riese (Martin Andreas Greif) ist riesig, doch das Schneiderlein (Rebecca Halm) ist nicht nur tapfer, sondern auch gewitzt – und geht als Sieger vom Platz. Quelle: Katja Wisotzki

Allen voran aber jemand, der wenige Tage vor der Premiere noch nichts von seinem Glück wusste: Rebecca Halm. Denn wie schon beim Kriminalstück „Die Mausefalle“ musste das Schauspielensemble erneut kurz vor Ultimo umbesetzen – und diesmal ausgerechnet die Hauptrolle. Für den erkrankten Mario Radosin schlüpft nun eine junge Frau in Hose und Wams, verwandelt sich mit strubbeliger Perücke und Bart in das tapfere Schneiderlein Kuno. Die Skatstädterin, die seit 2019 festes Ensemblemitglied an ihrem Heimattheater ist, meistert diese Herausforderung nicht nur in Anbetracht der Kürze der Vorbereitungszeit einfach umwerfend. Spitzbübisch, mutig, listig, Ängste überspielend, Mitleid zeigend, draufgängerisch, freundschaftlich – sie ist alles. Die Bravos am Schluss hat sich Rebecca Halm mehr als verdient.

Info: Der abenteuerliche Märchenspaß für Kinder ab 6 Jahren ist bis 26. Dezember noch insgesamt 14 Mal im Theaterzelt zu erleben. Infos und Karten in der Theaterkasse (Tel. 03447 585160) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Tickets sind allerdings nicht mehr für alle Vorstellungen zu haben.

Theaterverein spendet 1500 Euro Traditionell unterstützt der Altenburger Theaterverein das Weihnachtsmärchen sein vielen Jahren finanziell. In diesem Jahr sind es 1500 Euro, die zweckgebunden gespendet wurden. „Das Weihnachtsmärchen ist meistens die erste Begegnung von Kindern mit dem Theater. Deshalb liegt uns dessen Unterstützung ganz besonders am Herzen“, so die Vereinsvorsitzende Barbara Grubitzsch. Aufgrund der Corona-Pandemie muss allerdings wie schon 2020 auch diesmal auf den zum Märchen gehörenden beliebten Mal- und Zeichenwettbewerb verzichtet werden.

Von Ellen Paul