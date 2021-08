Das verbirgt sich hinter dem Projekt Altenburger Hofsalon

Altenburg

Was ist Kirche eigentlich? Und was bedeutet Gemeinde? Diese Fragen standen am Anfang der Idee des Altenburger Hofsalons, der zwischen Brüderkirche, Music Hall und Spielplatz entstehen soll. „Schon seit wir Teil des Programms Erprobungsräume der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland sind, haben wir uns immer wieder die Frage gestellt: Wie können wir die Menschen erreichen?“, erzählt Pfarrer Sandro Vogler, Ideengeber für den Altenburger Hofsalon. „Wir sehen in der Brüderkirche jeden Sonntag, dass viele Bänke leer bleiben. Und da ist uns klar geworden, dass wir auf die Menschen zugehen müssen.“ Begegnungsräume braucht es, dessen war sich Vogler sicher. „Wir müssen Orte schaffen, an denen sich Menschen begegnen.“ Der „Feierabend-Treff“ bildet eine Schablone, die im Kleinen zeigt, was der Hofsalon mal werden soll.

Öffentlichkeitsarbeit über Social-Media-Kanäle

Student Valentin Rühlmann übernimmt für das Projekt die Öffentlichkeitsarbeit und berichtet Vogler stolz: „Gestern Mittag habe ich das erste Video auf Facebook veröffentlicht und jetzt haben es schon über 2000 Leute gesehen.“ Er versucht, über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und auch Whatsapp und Telegram möglichst viele Altenburger zu erreichen. Das Besondere an dem neuen Projekt: Die Bürger selbst sollen in den Prozess eingebunden werden, mitbestimmen, was den Hofsalon schlussendlich ausmachen wird.

Ein junges Architekten-Büro aus Leipzig wird den offenen Salon gestalten und planen. Quelle: Mario Jahn

Gemeindeaufbau und Quartiersentwicklung

Sandro Vogler stellt ihn sich als Kommunikationsraum vor, als Schnittstelle zwischen Gemeindeaufbau und Quartiersentwicklung, bei der auch Akteure der Stadt Altenburg aktiv werden können. Als Partner hat die Brüderkirche schon die Stadtmenschen Altenburg gewonnen, und ein junges Architekten-Büro aus Leipzig soll möglichst auf nachhaltige Weise das Areal beplanen. Ziel ist ein schön gestalteter Außenbereich für verschiedenste Veranstaltungen: Lagerfeuer, Flohmärkte, Ausstellungen, Konzerte, Schulprojekte oder Tanzabende – worauf die Altenburger eben Lust haben. Vogler und Rühlmann ist dabei wichtig, nicht an denen „vorbeizuplanen“, die das soziokulturelle Zentrum schlussendlich mit Leben füllen sollen: Familien, junge Menschen, Senioren – alle Generationen sind willkommen.

Erste Veranstaltungen ab 2022

Bis zum Stadtmensch-Festival am 23. September soll das erste grobe Konzept stehen und vor Ort präsentiert werden. Bis Ende des Jahres hofft Sandro Vogler darauf, erste Baugenehmigungen einzuholen. 2023 soll der richtig große Bauabschnitt in Angriff genommen werden – aber das heißt nicht, dass der Hofsalon nicht schon bespielt werden kann. Im kommenden Jahr sollen schon erste Veranstaltungen stattfinden. „Wir wollen im Prozess schon den Raum nutzen können, der da entsteht“, erzählt Vogler. Und wie der Hofsalon schlussendlich aussehen soll, das entscheiden die Altenburger mit. Den Prozess wird Valentin Rühlmann auf den Social-Media-Kanälen dokumentieren.

Von Katharina Stork