Das war mal die Mühle Saara: 3000 Tonnen Schutt warten auf die Brecheranlage

Nobitz/ Saara

Der wohl größte Schutthaufen der Gemeinde Nobitz liegt derzeit in Saara – rund 3000 Tonnen Baumaterial, die sich über die gesamte Länge des einstigen Mühlenareals erstrecken. Es sind die Überreste des Silogebäudes, die nun auf ihr Recycling warten. Anfang des Jahres begann die Gemeinde mit der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen in Saara und ließ den Mühlenkomplex abreißen (die LVZ berichtete). Weil das Gebäude mit der Siloanlage außerhalb des Mühlgrabenbereiches lag, fiel es nicht in die Fördermaßnahme Hochwasserschutz. Aus diesem Grund verblieb das Abbruchmaterial auf dem Gelände und soll nun schrittweise durch den Bauhof entsorgt werden.

Zukünftiges Wegematerial

Um den Bauschutt beräumen zu können, vergab der Gemeinderat kürzlich Brecherleistungen in Höhe von knapp 15 000 Euro. Ausführende Firma ist der Containerdienst Seyfarth aus dem Ponitzer Ortsteil Grünberg. Er wird den Ziegelschutt in einer mobilen Brecheranlage auf eine Korngröße von rund fünf Zentimetern zerkleinern. Wann der Brecher zum Einsatz kommt, konnte Bauhofleiter Rainer Gräfe auf Anfrage der LVZ noch nicht sagen. Das so gewonnene Material soll unter anderem im Wegebau bei der Ertüchtigung von Wirtschaftswegen eingesetzt werden.

Von Dana Weber