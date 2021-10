Das zieht Menschen in Altenburgs „Schnitt und Schnittchen“

Altenburg

Wer das alternative Friseurcafé „Schnitt und Schnittchen“ auf dem Altenburger Kornmarkt an einem Mittwoch betritt, ist mitten drin im Teegespräch. Die LVZ hat sich dazugesetzt und ist mit den Teetrinkern ins Gespräch gekommen.

Was macht Ihr im Teegespräch?

Die Teegespräche sind zwanglose Angebote, sich an einen Tisch zu setzen, Tee zu trinken und zu reden. „Hier kann jeder kommen und einfach quatschen“, meint Gerlinde Pilz. Die 59-jährige einstige Altenpflegerin vertritt Schnittchenbetreiberin Yvonne Ammer hin und wieder beim Mittwochsgespräch. Wie immer bringt sie selbst gepflückten Tee mit. Momentan sind es Malve, Linde und Pfefferminze. Auch der Altenburger Graffitikünstler Ralf Hecht gehört zur regelmäßigen Runde der Teetrinker. „Mittwochs kommen auch Marktbesucher vorbei“, erzählt der 40-Jährige. „Die stellen ihre Taschen hier rein oder trinken einen Tee, bevor sie nach Hause fahren“.

Warum kommt Ihr zum Teegespräch?

Gerlinde Pilz genießt die langen Gespräche. „Wo hast du das heute noch? Du stehst doch immer unter Zwang. Es tut gut, zu sitzen und miteinander zu reden. Das gibt Halt. Ich gehe mittwochs immer gelöst nach Hause.“ Ralf Hecht mag das zwanglose freie „einfach mal sein dürfen“. Marcel Brock, 30-jähriger gelernter Sozialassistent, schätzt an den Gesprächen nicht nur den anderen, unkonventionellen Blick auf alles. „Hier ist immer jemand da, der zuhört.“ Das sei wichtig in Lebensphasen, in denen man selber auf der Suche sei. „Hier wird jeder akzeptiert“, sagt Maria Groh. Die Altenburgerin gibt im Friseurcafé Makramee-Kurse. Die Knüpftechnik kenne sie noch von ihrer Oma, die zu DDR-Zeiten Blumenampeln und Einkaufsnetze gefertigt habe, erzählt die 32-jährige Verkäuferin.

Was gefällt Euch im „Schnitt und Schnittchen“?

Maria Groh gefällt der kreative Austausch, wie die selbst gefertigten Handarbeiten, die untereinander angeboten werden. Gerlinde Pilz steuert hier gehäkelte Hausschuhe und Fliegenpilze bei. Ralf Hecht meint, die Pilze seien für Leute, die sich nicht in den Wald trauen. Er mag das organisierte Durcheinander und unkomplizierte Miteinander im Friseurcafé. Der Laden biete Hilfe zur Selbsthilfe, sei auch ein Anlaufpunkt für Kinder und fördere die Stadtgemeinschaft. Das sei wichtig, so Hecht, da die Altenburger größtenteils chronisch unzufrieden seien. Gerlinde Pilz gefällt die Gemeinschaft im alternativen Friseursalon. „Wer einmal hier war, kommt immer wieder. Es müssten nur mehr den Mut haben reinzukommen.“

Von Dana Weber