David Grollimund aus Kleinstechau hat sich in der Schweiz seine Träume erfüllt

Kleinstechau/Basel

Wenn David Grollimund auf die vergangenen zehn Jahre seines Lebens zurückblickt, ist er manchmal erstaunt, wie schnell sich alles verändert hat. Aber auch stolz darauf, was er erreicht hat. Aufgewachsen ist der 31-Jährige in Kleinstechau, einem Ortsteil der Gemeinde Löbichau im Süden des Altenburger Landes.

Zivildienst am Tag, Pizzabote am Abend

Nach seinem Schulabschluss leistete David Grollimund Zivildienst in einem Krankenhaus und arbeitete nebenbei als Pizzabote. „Das war eine harte Zeit. Meine Schicht im Krankenhaus begann um sechs Uhr morgens und ich kam erst am späten Abend von meiner letzten Tour als Pizzabote zurück. Am nächsten Tag ging es von vorn los. Ich habe es gemacht, weil ich das Geld brauchte“, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Kaum berufliche Perspektiven in der Ausbildung

Nach dieser Zeit absolvierte er eine Ausbildung als Industriekaufmann, war jedoch mit den Bedingungen in seinem Betrieb nicht zufrieden. „Ich war jung, voller Tatendrang und wollte mich weiterbilden und -entwickeln. In meiner Firma war das jedoch nicht möglich. Ich habe keine Perspektiven gesehen.“ Im April 2011 beschloss David Grollimund, sein Heimatland zu verlassen. Auch deshalb, weil er mit seinem Gehalt unzufrieden war.

Per Studium in der Schweiz zum Geschäftsführer

Auf der Suche nach einer anderen Arbeitsstelle wurde er in der Schweiz fündig. Seitdem hat sich das Leben des Altenburgers stark verändert. Er machte seinen Bachelor- und Masterabschluss im Bereich Marketing und Verkauf und leitet seit fünf Jahren die Firma Vögtli Büro Design als Geschäftsführer. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man in jungen Jahren eine solche Stelle bekommt. Doch meine Vorgesetzten vertrauen mir und schätzen meine Arbeit. Das war es, was ich in meinem Ausbildungsbetrieb vermisst habe“, sagt er.

Bedürfnisse der Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt

Obwohl David Grollimund in der Schweiz mit mindestens 45 Wochenstunden deutlich mehr arbeitet, als es in Deutschland üblich ist, liebt er seinen Job. „Mir gefällt die Abwechslung. Ich bin mal im Büro, aber auch auf der Baustelle, oder habe Sitzungen mit Architekten. Außerdem lerne ich viele Leute kennen.“ Die Arbeitsatmosphäre in der Schweiz sei familiärer und menschlicher. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt. Zeit für Hobbys wie Reisen, Sport treiben oder Wandern hat David Grollimund trotzdem noch.

Neben seinem Beruf ist er Mitglied im Prüfungsamt des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation und nimmt im Auftrag der Schweizer Eidgenossenschaft Prüfungen für Bachelor- und Masterabschlüsse im Bereich Marketing und Verkauf ab. Vor einigen Jahren stand er selbst noch vor dieser Kommission.

Einfamilienhaus mit Frau und Tochter – und ein Lamborghini in der Garage

Um Geld muss sich der 31-Jährige heute keine Gedanken mehr machen. Mittlerweile steht ein Lamborghini in seiner Garage. Seiner Leidenschaft für Autos geht er in einer eigenen Autowerkstatt nach, in der er Auspuffanlagen montiert und verkauft.

Gemeinsam mit seiner Frau Isabelle hat er sich ein Einfamilienhaus gekauft. Im vergangenen Jahr kam Töchterchen Emilia auf die Welt und die Beiden heirateten. David Grollimund nahm den Namen seiner Frau an – sein Geburtsname ist Funke. „Ich bin mit meinem Leben im Moment rundum zufrieden. Meine Familie ist das Wichtigste für mich. Ich finde, dass Basel eine sehr lebenswerte Stadt ist. Die historische Altstadt, durch die der Rhein fließt, ist sehr schön.“ Dass David Grollimund in der Schweiz angekommen ist, zeigt auch seine Sprache. Mittlerweile beherrscht er Schweizerdeutsch.

„Mit Fleiß, Ehrgeiz und Mut ist alles möglich“

Mit seiner Heimat im Altenburger Land ist er trotzdem weiterhin stark verbunden. Regelmäßig besucht er seine Familie und Freunde. Seine Eltern kommen auch nach Basel und halfen unter anderem beim Hausbau. Sein Freund aus der Grundschule, Jan Bieber, lebt ebenfalls in Basel (LVZ berichtete). David Grollimund verhalf ihm mit Kontakten zu seinem Job.

Als nächsten Schritt möchte David Grollimund die Staatsbürgerschaft der Schweiz beantragen. „Wenn das funktioniert, wäre das eine unglaubliche Anerkennung für mich.“ Seinen Schritt ins Ausland bereut er nicht. Im Gegenteil: David Grollimund ist überzeugt, dass jeder seine Träume verwirklichen kann. „Ich habe ganz unten angefangen und hatte nicht immer viel Geld. Ich bin vor zehn Jahren nur mit meinem Berufsabschluss in die Schweiz gegangen. Ich hatte weder eine Ahnung, was mich erwartet, noch einen Ansprechpartner. Aber ich will jeden ermutigen, der sich verändern möchte, den Schritt zu wagen. Mit Fleiß, Ehrgeiz und Mut ist alles möglich.“

Von Lisa Gerth