Debatte um Non-food-Händler auf Wochenmarkt: Meuselwitz sieht Verantwortung beim Kreis

Meuselwitz

Die Debatte um die Ausgestaltung des Meuselwitzer Wochenmarkts und die vermeintliche Ungleichbehandlung der stationären Händler schwelt weiter. Nachdem der Umgang der Stadt mit der Situation zunächst von SPD-Stadtrat Eberhard Hanisch deutlich kritisiert worden war und die LVZ darüber berichtet hatte, meldet sich nun die Verwaltung mit einer längeren Stellungnahme noch einmal zu Wort.

Liefländer : Kreisverwaltung könnte Verfügung anpassen

So habe man im Nachgang von Hanischs Wortmeldung im Rathaus die aktuelle Rechtslage noch einmal geprüft und dabei den Fokus insbesondere auf die zugrunde liegende Allgemeinverfügung des Landkreises gerichtet, teilt Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) mit. Diese sehe eine Einschränkung auf reine Frischemärkte in ihrer aktuellen Fassung nicht vor. Allerdings sei eben diese Beschränkung des Angebots aus infektionsschutzrechtlichen Gründen aus Sicht der Stadt durchaus ohne Weiteres möglich und auch sinnvoll, so Liefländer weiter. Die finale Entscheidung darüber liege allerdings nicht bei der Stadt, sondern beim Landratsamt als zuständige Behörde.

Anzeige

Grundsätzliche Gleichbehandlung der Händler

Da man sich in der Kreisverwaltung jedoch gegen ein Verbot von Non-food-Anbietern entschieden hat, hätten grundsätzlich alle Markthändler ein Recht auf Teilnahme am festgesetzten Wochenmarkt. „Wir müssen hier den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten, die Markthändler haben ein Anrecht auf eine gleichmäßige Rechtsanwendung“, argumentiert der hauptberufliche Rechtsanwalt gegenüber der LVZ. Die Stadt könne einzelne Händler nicht einfach „willkürlich“ vom Markt ausschließen, denn: „Wir können nicht als letztes Rad am Wagen Entscheidungen treffen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt.“

Ungerechtigkeiten sind bekannt

Dabei sei man sich im Meuselwitzer Rathaus der damit einhergehenden Ungerechtigkeiten, die insbesondere stationäre Händler derzeit aushalten müssen, durchaus bewusst. Es sei problematisch, dass etwa Buchhandelsgeschäfte ihre Ware außerhalb der Geschäftsräume verkaufen dürften, während dies anderen Händlern nicht erlaubt sei und parallel für Marktteilnehmer keinerlei Beschränkungen bestünden.

Altenburg geht anderen Weg

Anders handhabt man die Sache hingegen in Altenburg. Dort hatte Marcel Schmidt, der persönliche Referent des Oberbürgermeisters, auf LVZ-Nachfrage erklärt, dass man sich bewusst für eine Beschränkung des Marktangebots auf Lebensmittel entschieden habe, um die marktansässigen Händler, die ihr Geschäft schließen mussten, nicht zu benachteiligen.

Von Bastian Fischer