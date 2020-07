Dem Altenburger Land gehen die Babys aus – da hilft nicht mal der Liebessenf

Altenburg

Kinder, was ist da schief gelaufen? Schon wieder weniger Babys! So wird das nichts mit der Metropolregion Mitteldeutschland. Wer blühende Landschaften will, muss wissen, wie’s funktioniert mit den Bienchen und Blümchen.

Es ist ja nicht so, dass man sich im Altenburger Land nicht bemühen würde. Das Landratsamt zeichnet kinderfreundliche Häuser aus, die Kleingärtner züchten Nachwuchs in der Schreberjugend und die Stadt Altenburg hat für Drei-Käse-Hochs sogar einen Fuhrpark. Katharina Schenk, die die Anschaffung der Bobby-Cars für städtische Feste initiierte, ist jetzt Staatssekretärin. So schlecht kann die Idee also nicht gewesen sein. Vielversprechend war auch der eigens gegründete Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“. Doch es stellte sich heraus: Der macht auch keine Babys. Er schnürt Begrüßungspakete für Neubürger im Altenburger Land – immerhin. Aber wenn das so weitergeht, liebe Leute, hat sich’s bald ausgeschnürt.

„Alter Sack“ statt Liebessenf

Nicht mal mit rosarotem Liebessenf aus dem Senfladen lassen sich die Altenburger den Kinderreichtum schmackhaft machen. Die Destillerie hat bereits aufgegeben, vertreibt jetzt „Alter Sack“ im Achterpack. Die freizügigen Plakate der Brauerei – längst verschwunden.

Nur die Spielkartenfabrik will’s noch mal wagen, startet einen letzten Anlauf für mehr Liebesfreude im Altenburger Land. Sie bringt die Pin-up-Girls der 50er-Jahre wieder ins Spiel. „Souverän und sexy“, lautet die Einschätzung aus dem Spielkartenladen mit Blick auf die halb nackten Damen. Vielleicht taugt’s ja als Stimmungsaufheller.

Und wenn nicht, hilft nur die Notbremse: keine neuen LTE-Mobilfunkmasten, kein Breitbandausbau. Schluss mit Daddeln und Surfen. Der Skat-Kreis braucht keine Luschen, sondern Damen mit Herz und Buben mit Kreuz.

Von Kay Würker