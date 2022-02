Hindemith, Strauss & Co. - Dem Ernst eine Nase gedreht: So war das 6. Philharmonische Konzert in Altenburg

Das 6. Philharmonische Konzert im Theaterzelt fällt in die Faschingszeit und das kann nur eines heißen: Es wird komisch. Ruben Gazarian am Pult schafft den Spagat zwischen feinem Musizieren und Augenzwinkern.