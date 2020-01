Den Altenburger Bismarckturm gibt es jetzt auch 15 Nummern kleiner

Altenburg

Der mittlerweile 104-jährige und 33 Meter hohe Bismarckturm im Altenburger Stadtwald hat jetzt einen kleinen Bruder im Maßstab 1:15. Das detailgetreue Modell mit einer Höhe von 2,14 Metern soll künftig bei Präsentationen des Fördervereines als Hingucker dienen. Der Mini-Turm besteht vor allem aus Holz und ist, weil er sich auseinandernehmen lässt, transportabel.

Turmbau ist Teil eines Sozialprojektes

Gebaut wurde es von Teilnehmern des bei der Innova angesiedelten Projektes JeK, was für „Jeder kann“ steht. „Die Idee zu dem Modell kam 2018 kurz vor dem Tag der Altenburger, an dem auch wir uns als Verein präsentiert haben“, berichtet Fördervereinschef Sven Eckelt. Allerdings war die Zeit zu knapp, zu diesem Höhepunkt schon ein fertiges Modell zu präsentieren. Umso schöner ist das Modell jetzt geworden. Die immense Arbeit, die im Miniturm steckt, ist offenkundig. „Insgesamt um die 170 Arbeitsstunden kommen für die vier eingesetzten Mitarbeiter locker zusammen“, sagt Joachim Macheleid, der bei der Innova die Turmbauer anleitete. Anhand der originalen Baupläne habe man die Maße für das Modell exakt ausgerechnet. Und bei den im „JeK“-Projekt betreuten Langzeitarbeitslosen, denen mit dieser Beschäftigung wieder so etwas wie ein geregelter Tagesablauf vermittelt werden soll, sei der Ehrgeiz geweckt worden.

Stolz auf die geleistete Arbeit

„Man hat auch deutlich gespürt, wie stolz die Modellbauer waren, hier etwas Bleibendes mit eigenen Händen geschaffen zu haben“, ergänzt Sozialpädagogin Beate Schulte am Hülse, die die Projektteilnehmer betreut. „Und dies ist ein weiterer positiver Effekt von JeK: Dass die Menschen spüren, sie können etwas leisten.“

So liest sich auch die detaillierte Aufstellung des verbauten Materials, die einer der Projektteilnehmer erstellt hat: 25 Fenster und 23 Fensterbretter in Miniaturgröße wurden verbaut. Im Dach wurden 5692 Holzstifte mit einer Stärke von jeweils 0,4 Millimetern verarbeitet. Und aufs Dach selbst kamen exakt 175 Firstziegel. „Alles in allem ist das ein echter Hingucker geworden. Hier wurde eine hervorragende Arbeit geleistet“, bedankte sich Vereinschef Eckelt.

Sturmschäden am Dach

Rund um das Original im Stadtwald ist es im ausklingenden Jahr ein wenig ruhiger geworden, herrschte aber kein Stillstand. Arbeitseinsätze an dem denkmalgeschützten Bauwerk gab es regelmäßig. Ein herber Schlag ins Kontor seien massive Sturmschäden gewesen, die am Dach und am Vordach aufgetreten sind. „Deren Reparatur hat 2020 erst einmal absolute Priorität.“ Entstehen soll auf dem Areal außerdem eine große Blühwiese. Dieses Jahr soll es auch wieder öffentliche Veranstaltungen am und rund um den Turm geben. Zwar stellte Eckelt definitiv klar, dass auch 2020 kein Kinderfest steigen wird. „Aber wir werden uns vom 14. bis 17. Mai am Stadtmensch-Festival beteiligen. An dem Wochenende werden auch die Türen des Turmes für Besucher geöffnet sein und es soll eine Filmvorführung geben. Dazu laufen derzeit entsprechende Absprachen mit den Betreibern des Capitols“, so Eckelt weiter.

Von Jörg Wolf