Den Kopf freikriegen: Yvonne Ammer bietet Sinneswanderungen in Altenburg an

Altenburg

Sie wusste schon lange vor der Pandemie, was Wald und Natur mit der menschlichen Seele machen können. Denn Yvonne Ammer bietet schon seit über vier Jahren geführte Touren durch die grünen Flecken im Altenburger Land an – thematische Touren, die sich mit Sinneswahrnehmungen und Achtsamkeit auseinandersetzen.

In letzter Zeit ist ihr aufgefallen, dass es die Leute wieder aus den Häusern treibt. „Vor kurzem war ich am Teich in Altenburg und es waren so viele Leute spazieren – mehr als sonst.“ Sie selbst zieht sich in diesem zweiten Lockdown eher zurück, weil das Draußen ihr Kraft raubt. „Da tanke ich lieber alleine im Wald auf. Um stark zu sein, für die, die eine starke Person brauchen.“ Die 50-Jährige ist derzeit Bundesfreiwillige und engagiert sich in der Farbküche – unter anderem am dortigen Sorgentelefon. Außerdem ist Yvonne Ammer auch im Gründerlabor aktiv und bietet die Altenburger Sinneswanderungen über die Tourismusinformation an.

„Jetzt bin ich zu zweihundert Prozent da“

Dabei hat sie 30 Jahre lang einen ganz anderen Beruf ausgeübt: Sie war Friseurmeisterin und Salonleiterin. „Aber es war für mich die beste Entscheidung, den Job zu kündigen und Bundesfreiwillige zu werden. Seitdem bin ich zu zweihundert Prozent da.“

Im Friseurberuf hat sie gemerkt, dass sich die Probleme vieler Menschen auf einen Punkt herunterbrechen lassen: „Sie brauchen ein offenes Ohr.“ Und wenn das Gespräch mit einem Kunden über die Länge eines Haarschnitts hinausging, hat Yvonne Ammer angeboten, am Wochenende einen gemeinsamen Spaziergang zu machen und zu reden. Oder gemeinsam zu schweigen. „Und daraus sind die Touren entstanden. Aus dem Bedürfnis der Menschen um mich herum.“

Sie will die Empathie in den Menschen wieder aufwecken

Selbst am Telefon strahlt Yvonne Ammer eine tiefsitzende Ruhe aus, spricht mit Wärme und dennoch fester Stimme.

Ihre Natur-Touren laufen immer anders ab und sind nie durchgeplant – denn sie lässt sich vollkommen auf den anderen ein. „Ich muss mich anfangs in den Menschen hineinfühlen. Wir alle haben die fünf Sinne Hören, Schmecken, Riechen, Sehen, Fühlen. Aber da ist noch mehr. Die Empathie.“ Zu fühlen, was der andere gerade braucht, fühlt – das sei bei vielen Menschen verschüttet.

Und das will Ammer dadurch wieder aufwecken, dass sie ihre Tourbegleiter die Natur spüren lässt. „Wir legen Naturmandalas, überlegen uns, was man mit Stöcken, Steinen, Blättern gestalten kann.“ Sie verarbeitet außerdem verschiedenste Einflüsse und Inspirationen, die sie aus verschiedenen Religionen für sich mitgenommen hat. „Ich bin ein religiöser Straßenköter“, sagt sie und lacht. Ein Aspekt ist immer dabei: Achtsamkeit. Ihr ist es wichtig, offen zu sein, nicht von vorn herein Neues abzulehnen.

Den Sog der Stadt hinter sich lassen

Orte, an denen sie die Natur so richtig aufnehmen, runterfahren kann, sind zum Beispiel der Stadtwald, den sie mit dem Fahrrad durchquert. Oder der Poschwitzer Schlosspark. Oder die Paditzer Schanzen. „Man muss gar nicht so weit laufen. Aber sobald man den Sog der Stadt hinter sich lässt, wird der Kopf frei.“

Im Dezember wurde Yvonne Ammer 50. Und wenn sie zurückblickt, gibt sie ihrem 25-jährigen Ich Recht, das ihren Friseurkunden gesagt hat: „Wenn ich 50 bin, dann fange ich noch etwas Neues an.“

Von Katharina Stork