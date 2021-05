Denkmalschützer bemängeln Umbau-Pläne für Altenburger Ernestinum

Altenburg

Rückschlag für die millionenschwere Sanierung des Ernestinums oder nicht? Diese Frage stellt sich seit dem Besuch des Altenburger Stadtratsausschusses für Bau am Mittwoch in dem äußerst geschichtsträchtigen, aber verfallenen Gebäude im Stadtzentrum zwischen Brüderkirche und Areal am Markt. Denn die von einem Chemnitzer Büro erstellten Umbau- und Sanierungspläne sind vom Thüringer Amt für Denkmalpflege und Archäologie zumindest in Teilen abgelehnt worden. Mit dieser Nachricht überraschte Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) die Ausschussmitglieder, die sich vor Ort ein Bild machen wollten.

Treppe ist entscheidendes architektonisches Element

Betroffen von der Kritik der Landesbehörde ist insbesondere der geplante Abriss und die Verlegung der Treppe vom Erd- in das erste Obergeschoss. Diese Treppe wird als ein für die Architektur entscheidendes und prägendes Element des Gebäudes bezeichnet, das nicht verändert werden soll. Dabei hilft es wenig, dass die Treppe längst nicht mehr aus jener Zeit stammt, als das Ernestinum ab 1727 errichtet wurde, sondern nur noch einzelne Steine.

Der Abriss der Treppe vom Erd- ins erste Obergeschoss ist vom Landesamt für Denkmalschutz abgelehnt worden. Quelle: Jens Rosenkranz

Für den Erhalt der jetzigen Konstruktion spricht außerdem der historische und aus drei Elementen bestehende Eingangsbereich im Erdgeschoss, wobei die mittige Treppe von Gängen rechts und links gesäumt wird, die geradeaus und nach unten führen. Diese architektonische Dreigliederung findet sich in Altenburg zum Beispiel auch im Schloss wieder.

Amtsleiterin zeigt Einsparungen auf

Rosenfeld bezeichnete die Gespräche mit dem Landesamt als schwierig. Die neuen Lösungen müssten nun vom Bauausschuss beschlossen werden. Fraglich ist außerdem, ob die Umbau-Pläne im veranschlagten Kostenrahmen der ohnehin schon äußerst anspruchsvollen 6,8 Millionen Euro bleiben. Nach Ansicht der neuen Altenburger Bauamtsleiterin Livia Maria Andreas wird dieser Rahmen nicht gesprengt. Einsparungen seien im Erdgeschoss möglich und auch dadurch, wenn man die Treppe nicht versetze, sagte sie am Mittwoch.

Livia Maria Andreas überraschte die Besucher mit einer weiteren Neuigkeit. So soll der Innenhof des Ernestinums teilweise oder ganz überdacht werden, entweder mit Glas oder, wofür mehr spricht, mit einer Membran-Konstruktion. So soll mehr Platz im Eingangsbereich entstehen. Am Mittwoch war auch die Rede von einem Laubengang, der am zweiten Obergeschoss angebracht werden soll.

Der Innenhof zwischen Ernestinum und Brüderkirche soll ganz oder teilweise überdacht werden. Quelle: Jens Rosenkranz

Für die Planungsleistungen für die Sanierung und den Umbau des Ernestinums zur Bibliothek durch das Chemnitzer Büro hatte Altenburg bereits 480 000 Euro bereitgestellt. Schon vor Jahren hatten Untersuchungen ergeben, dass der bauliche Zustand des seit Jahren verwaisten Gebäudes sehr schlecht ist. So mussten bereits dringend das Dach sowie die statische Konstruktion sowie der hofseitige Unterputz erneuert werden, wofür den Angaben des Rathauses zufolge 551 000 Euro ausgegeben wurden. Mehrmalige Ankündigungen einer weiteren Sanierung wurden bislang nicht umgesetzt.

Grundsteinlegung war am 6. August 1727

Die Grundsteinlegung für den Ursprungsbau erfolgte am 6. August 1727. Die Arbeiten wurden vom Ratsbaumeister Johann Georg Hellbrunn geleitet. In den Jahren 1873 bis 1875 entstand entlang der Altenbourgstraße der Erweiterungsbau einschließlich der Aula. Deshalb gilt das Gebäude als bedeutendes Kulturdenkmal, das zum Ensemble Kernstadt Altenburg mit Vorstädten gehört. Der Name Ernestinum ist wohl darauf zurückzuführen, weil es bis 1931 das „Herzog-Ernst-Realgymnasium“ beherbergte. Die Stadt hatte es 2009 mit dem Ziel erworben, die städtebaulich wichtige Bebauung zu bewahren.

Bis 2024 soll das Ernestinum saniert und umgebaut werden. Quelle: Mario Jahn

In den 1950er-Jahren erfolgte eine umfangreiche Umgestaltung der Aula. Das Gebäude wurde erst als Schule, dann – zu DDR-Zeiten – als „Institut für Lehrerbildung“ (IfL) und nach der Wende bis 1994 noch als „Fachschule für Sozialpädagogik“ genutzt. Der nun geplante Umbau soll 2022 beginnen und 2024 enden. Neben der Nutzung als Bibliothek ist ein Begegnungszentrum mit einer gastronomischen Versorgung vorgesehen.

Von Jens Rosenkranz