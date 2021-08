Stünzhain

Eigentlich, sagt Annerose Laube, ist das weit mehr als eine kleine Dorfkirche. Denn das 1585 erbaute Gotteshaus – der Turm stammt sogar aus der Zeit um 1200 – war einst die Patronatskirche der Schlossherren von Ehrenberg. Also von ziemlicher Bedeutung – nur eben in einem nicht gerade bedeutungsvollen Ort. Stünzhain ist eine Ortslage des Ortsteiles Ehrenberg der Stadt Altenburg mit weniger als 100 Einwohnern. Umso größer werden jedes Mal die Augen all derer, die diese Kirche in Augenschein nehmen: außen strahlend und innen von betörender Schönheit.

Jahrelange, umfangreiche Arbeiten

Zu verdanken ist dies in erster Linie den Mitgliedern der Kirchgemeinde und dem Gemeindekirchenrat mit seiner Vorsitzenden Annerose Laube. Denn nachdem jahrelang nur das Allernotwendigste repariert werden konnte, intensivierten sie nach 1990 ihre Bemühungen zur Rettung der Kirche. Restauriert wurden die Patronatsloge, die Bankreihen und die filigranen Fensterscheiben, die drei Bronzeglocken erhielten einen neuen Glockenstuhl, das Turmdach wurde mit Schiefer neu gedeckt. Arbeiten an der Wetterfahne und am Turmknopf, am Dachstuhl, am Mauerwerk und an der Innenausmalung kommen dazu. Dass die historische Trost-Orgel aus dem Jahr 1736 – 1895 abgetragen und heute als Jehmlich-Orgel firmierend – 2010 restauriert wurde, freut Annerose Laube besonders. Denn als ihre Tochter hier 2006 geheiratet hat, war das Instrument noch in einem beklagenswerten Zustand. Auch andere denken beim Klang der Orgel voll Dankbarkeit an die Eheschließung ihrer Eltern, an die Taufe ihrer Tochter, an die Ehefrau, die vor Jahrzehnten darauf gespielt hat.

Voller Stolz berichtet Annerose Laube (2.v.l.) den staunenden Mitgliedern der Denkmalpreis-Jury Jutta Penndorf, Andrea Schappmann, Jürgen Fröhlich und Peter Müller (v.l.) über die Restaurierung der Stünzhainer Kirche. Olaf Pilling (3.v.l.) gehört zu denen, die immer da sind, wenn Hilfe gebraucht wird – auch ohne Mitglied des Gemeindekirchenrates zu sein. Quelle: Ellen Paul

Erstmals ein zweifacher Denkmalpreis-Gewinner

Seit Oktober 2020 ist die Kirche nun auch von außen eine Augenweide, ist die denkmalgerechte Fassadengestaltung im Erscheinungsbild des frühen 18. Jahrhunderts vollendet. Dafür erhält die Kirchgemeinde Stünzhain den Denkmalpreis der Stadt Altenburg 2021. Es ist das erste Mal in der nunmehr 24-jährigen Geschichte des Hellbrunn-Preises, dass jemand damit bereits zum zweiten Mal geehrt wird. „Wir freuen uns riesig, denn wir sind im Gemeindekirchenrat ein eingeschworenes Team, jeder kann sich auf den anderen verlassen. Jeder geht mit den Fähigkeiten, die ihm in die Wiege gelegt wurden, mit vollem Herzen in unserer Arbeit auf. Das macht es so schön und vielleicht auch deshalb so erfolgreich“, so Annerose Laube.

Auch im Innenraum beeindruckt die liebevoll hergerichtete Kirche, etwa mit der 2010 restaurierten Orgel. Quelle: Ellen Paul

Dorfgemeinschaft packt mit an

Die Dankbarkeit der Dorfbewohner ist ihnen gewiss. So spendete der hiesige Bäcker zur Orgelweihe eine Buttercremetorte in Kuchenblech-Größe. Von einer Fleischerei kamen die Roster.

Eine Familie, die im Stahlbau tätig ist, hat kostenfrei das schmiedeeiserne Tor am Portal denkmalgerecht saniert. „Bei der Sanierung der Fassade wurde uns kostenlos Wasser zur Verfügung gestellt, denn wir haben keinen Wasseranschluss“, erzählt die 72-Jährige. Kirchengelder, Spenden und Fördermittel, von denen so manch Euro hart erkämpft werden musste, haben das Wunder der Kirchensanierung möglich gemacht. Wenn die rund 120 aktiven Kirchenmitglieder aus Stünzhain, Ehrenberg, Paditz, Zschechwitz und Modelwitz mit strahlenden Augen zu den Gottesdiensten von Pastorin Heike Schneider-Krosse kommen, ist das für alle an der Restaurierung Beteiligten der schönste Lohn.

Auch Musiker sind gern gesehene Gäste

Es finden auch wieder Hochzeiten statt, erst jüngst eine Goldene, und so manches Konzert. Zu erleben waren hier schon Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid mit seiner Band, der Altenburger Schlossorganist Felix Friedrich und der Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm, der längere Zeit in Ehrenberg lebte. Zu denen, die mit einem alljährlichen Benefizkonzert zur Finanzierung beigetragen haben, gehört auch der Altenburger Gospelchor Colours of Souls. „Das ist eines unserer Herzensprojekte“, so die Leiterin Rebecca Klukas. „Wenn wir in Stünzhain auftreten, will keiner fehlen. Es ist einfach toll hier.“ Nicht zuletzt der wunderbaren Stimmung im Anschluss wegen, wenn man bei einem Glas Wein oder Bier und der obligatorischen Bratwurst im Kirchgarten zusammensitzt.

Führungen zum Denkmaltag

Wer das selbst einmal erleben möchte, ist zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr herzlich willkommen. Es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung, es werden Führungen angeboten und das Festzelt zur gastronomischen Betreuung ist aufgeschlagen.

Von Ellen Paul