Meuselwitz

Keine Frage: Dass ein derart exponiertes Unternehmen wie die Meuselwitz Guss eine Entwicklungsperspektive braucht, dürfte jedem Bürger der Schnauderstadt einleuchten. Niemand kann wollen, dass einer der größten Arbeitgeber der Region in absehbarer Zeit seine Pforten schließt und hunderte Mitarbeiter auf der Straße stehen. Vor diesem Hintergrund ist der Appell, den die Unternehmensvertreter am Mittwoch an den Meuselwitzer Stadtrat richteten, durchaus verständlich.

Ebenso wenig verwundern darf es aber auch, wenn die Ängste in der Bevölkerung vor der angedachten Erweiterung der Deponie „Phönix Ost“ im Vorfeld und womöglich auch noch nach dem Auftritt vor dem Gremium mitunter ins Kraut schießen. Es hat Relevanz, wenn eine derart große Deponie entwickelt wird. Und es hat Auswirkungen – auf den politischen Diskurs und die Öffentlichkeit.

Verschwiegenheit tut keiner Seite gut

Umso unverständlicher ist da, warum offenbar auf beiden Seiten teils immer noch mit allzu konkreten Infos hinter dem Berg gehalten, eher über- als miteinander gesprochen wird. Durchaus kurios mutet es an, dass die Stadt ihre offenkundig durchaus umfangreiche Kritik an den Plänen im vergangenen Jahr offenbar weder mit der Öffentlichkeit, noch mit dem betroffenen Unternehmen teilen wollte. Ebenso ratlos macht, dass die Guss selbst über weite Strecken gegenüber der Öffentlichkeit auch nicht gerade freigiebig mit Informationen zu dem Großprojekt umgegangen ist. Auch wenn die Erweiterung zunächst vor allem eine unternehmensinterne Entscheidung ist – die Auswirkungen betreffen weit größere Gruppen, als nur die Guss allein. Der Auftritt im Stadtrat war da ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Es braucht ein passendes Forum

Ob indes das Gremium das richtige Forum ist, um über die Pläne zu informieren, darf durchaus hinterfragt werden. Zumindest mit Blick auf die Bürgersorgen wären andere Veranstaltungen – die künftig zumindest nicht ausgeschlossen sind – besser geeignet. Schließlich ist der Besucherzuspruch zu den Stadtratssitzungen oftmals – auch platzbedingt – eher verhalten, werden mit den dortigen Debatten nur eine Handvoll Einwohner direkt erreicht. Alle Seiten würden gut daran tun, die immer konkreter werdenden Pläne baldmöglichst in einem größeren Rahmen zu erörtern. Um Unklarheiten auszuräumen – und wo möglich Ängste zu nehmen.

Von Bastian Fischer