Deponie „Phönix Ost“: Meuselwitz Guss erläutert Sachstand – und rechnet ab

Meuselwitz

Wie geht es weiter mit der geplanten Erweiterung der Deponie „Phönix Ost“ bei Meuselwitz? Um diese Frage zu klären, hatte sich der Meuselwitzer Stadtrat zu seiner Sitzung am Mittwochabend einen eigenen Tagesordnungspunkt vorgenommen. Zur Beantwortung war eigens Besuch aus den Reihen der Meuselwitz Guss, die das Vorhaben vorantreibt, ins Wintersdorfer Kulturhaus gekommen. Prokurist Jörg Richter und Technikleiter Olaf Unverricht standen den Räten Rede und Antwort.

Abrechnung mit Verwaltung und Medien

Was als Information gedacht war, geriet dabei in Teilen auch zur Abrechnung – mit der Stadtverwaltung und auch den Medien. So hatte die LVZ im vergangenen Herbst Fragen und Nachbesserungsforderungen in einer Stellungnahme der Stadt zur angedachten Erweiterung öffentlich gemacht. Eine Anfrage dieser Zeitung sowie die Bitte um ein klärendes Gespräch mit Verantwortlichen der Guss verlief damals im Sande. Stattdessen wurden der Redaktion nun Fehler und unsachliches Arbeiten vorgeworfen, allerdings ohne klare Fehler zu benennen. Auch der Umstand, dass somit Missverständnisse und Mutmaßungen an die Öffentlichkeit gelangt seien, ohne dass die Guss auf offiziellem Weg von der städtischen Stellungnahme Kenntnis erlangt habe, wie Richter im Nachgang gegenüber der LVZ erklärte, wurde kritisiert. Allerdings: Gänzlich ohne neue Erkenntnisse blieb der Abend dabei nicht – im Gegenteil.

Erweiterung für Guss unerlässlich

Nach wie vor, betonten die Guss-Vertreter zu Beginn der Ausführungen, sei die Deponieerweiterung für den Fortbestand des Betriebs unerlässlich. „Kommt sie nicht, haben wir keine Möglichkeit, unsere Abfälle wirtschaftlich tragbar zu entsorgen“, so Technikleiter Unverricht. Mittelfristig stünde die Guss dann vor dem Aus, gerieten beinahe 300 Arbeitsplätze in Gefahr, versuchte er den Stadträten die Tragweite des Vorhabens zu erläutern. Entscheidend sei dabei auch die angedachte Verbringung von Fremdabfällen durch andere Unternehmen des Dihag-Verbundes, dem die Guss angehört. Allerdings, so Unverricht, werde dadurch „kein Abfalltourismus“ entstehen.

Positive Gutachten

Insgesamt, so wurde aus den Ausführungen Richters und Unverrichts deutlich, befindet sich das Projekt auf einem guten Weg. Inzwischen lägen zahlreiche geforderte Gutachten vor, die nötig seien, um die weiteren Schritte hin zu einer Genehmigung der Erweiterung zu gehen, führte der Technikleiter aus. Und die Überprüfungen ließen auf einen positiven Entscheid der zuständigen Behörden hoffen, könnten zudem so manche Sorge ausräumen, erklärte Unverricht.

So habe etwa ein Lärmschutzgutachten ergeben, dass die maximale Belastung, etwa durch die Deponie anfahrende Lkw, am Tag an allen betroffenen Orten „um mindestens sechs Dezibel“ unterschritten werde. Auch mit Blick auf die Emissionen hätten Gutachter keine Bedenken geäußert. Was die auf die Deponie verbrachten Stoffe anbelange, gehe man nicht über die üblicherweise in einer Gießerei anfallenden Abfälle hinaus – sowohl bei der geplanten Ablagerung eigenen Materials als auch bei den Abfällen von anderen Verbund-Unternehmen. „Wir reden hier von Altsand, Staub und Schlacke“, so Unverricht. Auch etwaige Gesundheitsrisiken durch die Verbringung der Abfälle habe man im Zuge des Planverfahrens in den Blick genommen. „Es haben sich keine Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko ergeben, auch bisher war kein solches bekannt“, betonte er. Darüber hinaus, hätten Gutachten gezeigt, bestünden mit Blick auf Arten- und Landschaftsschutz keine Gefahren.

Grundwasseranstieg macht Richtungsänderung nötig

Auch auf die geänderte Richtung der Erweiterung gingen die Guss-Vertreter ein. Diese könne nicht mehr wie ursprünglich geplant gen Norden erfolgen. Der Grund: An eben jener Stelle sei ein Grundwasseranstieg über die kommenden 100 Jahre auf dann 158 Meter prognostiziert worden. Damit läge die Sole der Deponie an dieser Stelle unter dem Wasserspiegel.

Entsprechend, erklärt Jörg Richter auf LVZ-Nachfrage, werde man sich nun nach Westen beziehungsweise Südwesten orientieren. Um den nördlichen Bereich gegen den Wasseranstieg wappnen zu können, müssten in diesem Zuge nun zunächst etwa 70 000 Kubikmeter Material auf eine bereits vorbereitete Deponiefläche zwischengelagert werden, um im Anschluss die Abdichtung sowie die Drainage im betroffenen Bereich anheben und die Stelle wieder verfüllen zu können.

Erweiterung in sechs Abschnitten

Die eigentliche Erweiterung solle dann in insgesamt sechs Abschnitten erfolgen, „und zwar immer bedarfsweise“, wie Richter erklärt. Im ersten Schritt werde man dabei zunächst drei Abschnitte angehen, um in die verschiedenen Richtungen der Erweiterungen den Anschluss an den bestehenden Deponiekörper herzustellen. Laufe in Sachen Genehmigungsverfahren alles nach Plan, peile man einen Baustart im zweiten Halbjahr 2022 an.

Künftig sei geplant, pro Jahr etwa 35 000 Tonnen Material auf die Deponie zu verbringen – rund 12 000 davon entfielen auf die Meuselwitzer Gießerei. Eingerechnet seien dabei auch sogenannte Deponieersatzbaustoffe, die nötig seien, um dem Deponiekörper entsprechende Stabilität zu verleihen. „Insgesamt reden wir so von etwa 30 000 Kubikmetern pro Jahr“, erklärt er.

Etwa acht Lkw pro Tag dürften dafür die Deponie ansteuern, laut Richter ein Bruchteil des Verkehrs, der derzeit die Gießerei im Rahmen der täglichen Produktion ansteuere. Insgesamt erreiche die Deponie nach Abschluss der Arbeiten eine Fläche von 60 000 Quadratmetern. Dafür würden die jetzigen Ränder um jeweils gut 70 Meter verschoben. In Summe werde so Entsorgungssicherheit für 40 Jahre garantiert.

Von Bastian Fischer