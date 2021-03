Der Altenburger Gefäßmediziner Helmut Uhlemann geht in Pension

Altenburg

Eigentlich wollte er langsam runterfahren, nicht gleich von 180 auf null. Deshalb hat Dr. Helmut Uhlemann ganz bewusst den Chefarztposten der Klinik für Angiologie (Gefäßmedizin) im Klinikum Altenburger Land bereits vor gut einem Jahr in jüngere Hände gelegt und sich vor dem endgültigen Abschied ganz auf die Ambulanz im Medicum konzentriert. Jetzt aber scheint es ihm, als habe die Zeit trotzdem Sieben-Meilen-Stiefel angehabt. Am Mittwoch hängt er den Arztkittel endgültig an den Nagel. Noch ein bisschen Urlaub, und ab 1. April ist er dann offiziell Pensionär. „Obwohl es meine eigene Entscheidung war, schwingt natürlich ein bisschen Wehmut mit“, bekennt der 65-Jährige. Doch die wird durch ein anderes Gefühl aufgewogen: „Ich bin so dankbar, auf ein komplett erfülltes Berufsleben zurückblicken zu können.“ Denn: „Ich wollte nie etwas anderes werden als Arzt.“

Das Studium erkämpft

Schon in der 4. Klasse er soll seiner Lehrerin verkündet haben, dass er einmal diesen Beruf ergreifen möchte. Wie er darauf kam? So recht lässt sich das nicht mehr erhellen. Denn der gebürtige Werdauer stammt aus keiner Arzt-Familie. Vielleicht lag es daran, dass seine Mutter starb, als er gerade mal drei Monate alt war und er fürderhin helfen wollte, so etwas zu verhindern. Doch die Zensuren des vor allem sportlich veranlagten Jungen machten wenig Hoffnung auf die Zulassung zum Medizin-Studium. Vermutlich kam ihm schon da einer seiner Charakterzüge zu Hilfe: Uhlemann kann ziemlich fordernd werden, wenn er etwas durchsetzen will – gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst.

Also schaffte er den Numerus clausus, studierte von 1974 bis 1979 in Leipzig Medizin und entschied schon im 3. Studienjahr, Internist zu werden. Was zu DDR-Zeiten so einfach freilich nicht war, denn man wurde bekanntlich gelenkt – sein Jahrgang zur Chirurgie und Orthopädie. „Doch Knochen zersägen oder Löcher in Köpfe bohren, das war nicht so meins“, bekennt er lachend. Und weil er mit einer Kommilitonin tauschen konnte, klappte es gleich nach dem Studium mit einer Internisten-Stelle im Kreiskrankenhaus Altenburg. „Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, denn während heute viele Kliniken händeringend Personal suchen, waren solche Stellen damals rar gesät“, erinnert er sich. Die Skatstadt hat ihm und seiner aus Mecklenburg stammenden Ehefrau zudem sofort gefallen. Der Pflichtassistenz folgte 1980 die Approbation, 1985 der Facharzt, 1988 die Promotion – und kurz darauf das unverhohlene „Angebot“, für die weitere Karriere auch noch ein kleines Parteibuch anzunehmen.

Für kurze Zeit Freizeit-Politiker

Doch dann kam die Wende. „Ein großer Glücksumstand. Denn wie ich meiner Stasi-Akte später entnehmen konnte, wäre es für mich in Altenburg nicht weitergegangen.“ Was aber ganz und gar nicht heißen soll, dass er diese zehn Jahre rückblickend als verloren bezeichnet. Zwar sei das Krankenhaus baulich in einem desolaten Zustand gewesen, habe aber medizinisch einen hohen und modernen Standard geboten. Und: „Es hatte eine Seele, da wollte keiner weg. Wir waren wie eine große Familie.“ Und diese sollte alsbald am Waldessaum ein neues Zuhause bekommen.

Als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II im Jahr 2006 mit Schwester Ute Männel und Fachärztin Jana Hoffmann (r.) bei der Vorbereitung einer Visite. Quelle: Mario Jahn

Die politisch Verantwortlichen im Landkreis hatten sich nämlich als erstes auf die Fahnen geschrieben, ein neues Krankenhaus zu bauen. „Alles ging ratzfatz. Und ich plötzlich mittendrin, das war klasse.“ Der anerkannte Arzt saß als Parteiloser für die CDU im ersten freigewählten Altenburger Kreistag, wurde Vorsitzender des Krankenhaus- und Gesundheitsausschusses. Wiedergewählt 1994 musste er sein Mandat allerdings niederlegen, weil eine neue Verordnung es Angestellten kreiseigener Unternehmen untersagte, im Kreistag zu sitzen. „Es war mir ganz recht. Ich bin kein Politiker“, bekennt er. Zumal seine berufliche Karriere Fahrt aufnahm: 1990 Oberarzt und 1992 Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten für Intensivmedizin, Kardiologie und Angiologie.

Eine Fahrt nach Bad Berka mit Folgen

Letzteres wurde 2005 sein Spezialgebiet. Gemeinsam mit seinem damaligen Chef, Geschäftsführer Peter Jansen, fuhr Uhlemann nach Bad Berka, um sich anzuschauen, wie ein Gefäßzentrum funktioniert – mit Klinik und Ambulanz. Altenburg gehörte zu den ersten zehn zertifizierten Gefäßzentren in Deutschland und ist noch immer weit über die Kreisgrenzen hinaus anerkannt.

„Für mich war es immer ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten“, erinnert sich Jansen. „Im wahrsten Sinn des Wortes zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, überaus fachkompetent und mit einem herzlichen und verständnisvollen Verhältnis zu seinen Patienten.“ Ähnlich anerkennend äußern sich Mitarbeiter. „Er hat uns sehr gefordert, die Messlatte lag immer hoch“, sagt beispielsweise Angiologie-Assistentin Dorothee Zeißing, die mit ihm die Praxis aufbaute. „Ich habe enorm viel gelernt. Und wenn man es 14 Jahre miteinander aushält, dann stimmt auch die Chemie.“

Patienten aus ganz Mitteldeutschland, Mitarbeiter, Kollegen – sie alle werden Helmut Uhlemann vermissen. Er bereut seine Entscheidung trotzdem nicht. „Ich will meiner Familie jetzt etwas zurückgeben“, lautet eine Begründung. Denn sein Arbeitspensum konnte er nur bewältigen, weil ihm seine Frau – obwohl selbst berufstätig – den Rücken freihielt. Und so ein „Rabenvater“, wie er kokettiert, scheint er wohl nicht gewesen zu sein, wenn ihn Tochter und Sohn nicht als mahnendes Beispiel, sondern Vorbild sahen. Kardiologin im Herzzentrum Leipzig und Gastroenterologe in Baden-Württemberg, das erfüllt den Vater sichtlich mit Stolz.

Der Familie etwas zurückgeben

Nun freut sich Helmut Uhlemann auf mehr Zeit mit seinen vier Enkelkindern, will mit seiner Frau Fahrrad und Kajak fahren, Kultur genießen und, sobald es wieder möglich ist, RB Leipzig live im Stadion anfeuern. Der Leistungsanspruch dieser Mannschaft gefällt ihm, entspricht er doch seinem eigenen. Und Sport hat ihn sowieso schon immer begeistert. Das brachte ihm in jungen Jahren, man höre und staune, sogar mal einige Jahre die ehrenamtliche Funktion als Ring-Arzt der 9- bis 15-jährigen Boxer von Motor Altenburg ein.

Vorbeugen durch Information – das war sein Credo. Die Veranstaltungen mit Helmut Uhlemann, hier bei der Gesundheitswoche 2006 im Krankenhaus, waren immer sehr gut besucht. Quelle: Mario Jahn

„Über 41 Jahre, also ein ganzes Berufsleben, an ein- und demselben Krankenhaus, heutzutage könnte man mit solch einer Biografie nicht mehr punkten“, mutmaßt der Bald-Pensionär lächelnd. Da wollen Personalleiter andere Lebensläufe lesen. Helmut Uhlemann jedoch ist stolz darauf, ist stolz auf sein Krankenhaus mit dessen hohem medizinischem Standard. „Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich würde mein Leben wieder so wählen.“

PS: Die Stelle eines Facharztes für Innere Medizin und Angiologie ist ausgeschrieben, doch ein Nachfolger für Helmut Uhlemann wurde noch nicht gefunden, so das Klinikum. Deshalb müsse die Angiologie-Ambulanz im Medizinischen Versorgungszentrum vorerst geschlossen werden.

Von Ellen Paul