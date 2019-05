Altenburg

Egal ob Melzer, Läbe oder Schmidt – sie alle warten an diesem Mittwochmorgen darauf, gehängt zu werden. Stapelweise verladen Marco Müller und seine Mitarbeiter in der Altenburger Firma Plastikat Entertainment die lächelnden Konterfeis der Kommunalwahlkandidaten in einen Transporter. Akkurat auf so genannte Hohlkammertafeln im Format DIN A1 oder Din A0 gedruckt, werden sie bis zur Wahl am 26. Mai die Laternenmasten der Dörfer und Städte zieren.Wo genau und in welcher Stückzahl, ob als „Selbstkleber“ oder professionell gehängt, entscheiden die Politiker dabei selber. „Es ist ja auch immer eine Frage des Budgets. Bei den Kommunalwahlen machen das viele selbst, statt pro Stück ein paar Euro für’s Hängen zu bezahlen“, weiß Müller.

Heiße Phase im Wahlkampf läuft

Seit 12. April herrscht für den Altenburger konstanter Ausnahmezustand. Die heiße Phase im Wahlkampf ist für ihn die Zeit der niemals endenden Listen in der Hoffnung, den Überblick über tausende von Plakaten zu behalten. Allein 4000 Stück wollen im Altenburger Land verteilt werden, mehr als noch mal so viele im Umkreis von 100 Kilometern. Dazu gesellen sich 800 Großtafeln, die nicht nur aufwendiger im Aufbau, sondern auch in der Betreuung sind.

Marco Müller. Quelle: Mario Jahn

„15 bis 20 Prozent werden Ärger machen“, hat Marco Müller die Erfahrung gelehrt. Beklebt, beschmiert oder mit roher Gewalt umgeworfen – Beschwerden wie diese füllen täglich sein Postfach. „Die Zerstörungswut ist regional ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die werden alle paar Tage umgeschmissen. Immer wieder.“ Sinnlos sei das, unkalkulierbar und brächte nichts außer jede Menge zusätzliche Arbeit. Denn er und seine Leute sind bis 26. Mai für das makellose Aussehen der rund neun Quadratmeter großen Plakate verantwortlich.

Ortswechsel. Die Grünfläche gegenüber vom Meuselwitzer Aldi-Markt an der B 180 ist frisch gemäht und leer – noch. Schon stellen Marco Müller und Mitarbeiter Steve Kohl eine der Sperrholzwände gekonnt auf ihre Metallfüße. Gestützt von drei Metallstangen, verortet mit sechs Erdnägeln, müssen sie ihr im besten Falle erst Ende Mai den nächsten Besuch abstatten – zum Abbau. Zahlreiche bunte Papierfetzen zeugen vom bewegten Vorleben der Tafel, der nun in wenigen Minuten ein neues „Gesicht“ verpasst wird. 20 Stück davon schafft ein eingespieltes Team aus zwei Leuten pro Tag. Zum Vergleich: Von den kleinen Plakaten hängen die Schnellsten 300 bis 400 Stück – inklusive Kabelbinder durchfädeln und auf die Leiter steigen.

Wahlwerbung mit Großtafeln seit 2007

Auch wenn die ganze Koordination ihn oft hinter den Rechner zwingt, am liebsten ist Marco Müller mit seinem Team draußen unterwegs. Seit 2007 werden durch seine Agentur bereits Events im Stadtbild sichtbar. Mit der Europawahl vor fünf Jahren betrat er neues Terrain. „Wir sind damals für Plakatwerbung mittels Großtafeln angefragt worden und ich weiß noch, es endete im ziemlichen Chaos“, erinnert er sich lachend.

Inzwischen bringt ihn so schnell nichts mehr aus der Ruhe, obwohl die Dimensionen ungleich größer sind. „Wir werden von Druckereien aus den verschiedensten Ecken Deutschlands beliefert, die alle am Anschlag arbeiten. Das ist schon grenzwertig“, sagt er, während im Hof gerade ein neuer LKW randvoll mit 5000 Plakaten im Format DIN A0 – also 84,1 mal 118,9 Zentimeter – eintrifft. Diesmal für Hamburg.

Agentur ist inzwischen bundesweit aktiv

Denn längst sind er und seine Leute nicht mehr nur in heimischen Gefilden unterwegs, sondern bundesweit. Unzählige rote Fähnchen markieren auf einer Karte die Einsatzorte der vergangenen Jahre. „Für uns ist irgendwie immer Wahl“, merkt ein Mitarbeiter schmunzelnd an, während er den Aufbau in der Hansestadt plant. Dank genauer Standortbeschreibungen, versehen mit Geo-Daten und Fotos, wird jedes Plakat an den richtigen Fleck finden.

Über vorkommendes Gemecker und Kritik von Anderswählenden steht Marco Müller als Dienstleister drüber. „Es kommt vor, dass wir uns Sprüche anhören müssen, wieso wir denn den oder den aufhängen. Aber wir setzen kein Kreuz mit unserer Arbeit, sondern stehen all unseren Kunden loyal gegenüber.“

Noch bis Anfang Mai halten die Wahlplakate die gesamte Mannschaft von aktuell um die 14 Leute auf Trab. „Ich bin froh, dass das ganze Team so mitzieht. Wenn alles vorbei ist, können wir auch mal wieder ein Eis essen gehen.“

Von Maike Steuer