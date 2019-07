Altenburg

Als der Bischof von Meißen am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr im Agnesgarten des Jahres 1441 zur Trauerrede anhebt, dröhnt im Hintergrund dumpf das Schiffshorn der Titanic. Von den Trauergästen ist prompt der Ruf zu hören: „Lauter! Ich kann nichts hören.“ Einen Moment lang scheint es so, als würde das Titanic-Spektakel des Landestheaters direkt in die „ Prinzenraub“-Premiere auf dem Schloss eingreifen. In Altenburg finden in diesen Tagen zwei geschichtliche Ereignisse zeitgleich statt, die fast 460 Jahre auseinander liegen. Und so ist es möglich, dass Fuhrunternehmer Helmut Laumert mit seinem Haflingergespann eine Zeitreise macht – direkt von der Schiffstaufe der Titanic im Jahr 1912 zu den Ereignissen um den Kurfürstlichen Prinzenraub von 1455 auf dem Schloss.

Der Bürgermeister (Fritz Mähler) lädt die Kurfürstin (Angela Müller) mit Hofstaat zur Hochzeit seiner Tochter ein. Quelle: Andy Drabek

Freiluft-Spektakel in ständig abgeänderten Varianten

Zum 7. Mal lässt der „ Traditionsverein Altenburger Prinzenraub“ das Geschehen in eigener Regie wieder aufleben. Das Stück aus der Feder von Schauspieldirektor Manuel Kressin bildet seit 2013 in ständig abgeänderten Varianten die Grundlage für das Freiluft-Spektakel. Die Geschichte des Kunz von Kauffungen, der vom unehrenhaften Verhalten des Kurfürsten letzten Endes zum Raub der Prinzen getrieben wird, ist den Altenburgern hinlänglich bekannt.

Bereits zwei Stunden vor Premierenbeginn herrscht am Prinzenpalais reges Treiben bei bestem Sommerwetter. Zu den Klängen von Dudelsack und türkischer Basstrommel, bei Bauchtanz, mittelalterlichen Zaubertricks und Flammkuchen stimmt sich das Publikum ein. Ein Raunen geht durch die Menge, als sechs Mannen der Ritterschaft zu Reychenfels in voller Rüstung auftauchen. Sie haben am Hausmannsturm ihr Ritterlager aufgeschlagen und greifen in diesem Jahr direkt ins Geschehen auf der Bühne ein. Der Schwertkampf von Kauffungens Männern gegen Cimburgs Truppe gehört zu den stärksten Szenen an diesem Donnerstagabend.

Puppenspielerin unterhält mit Mitmach-Marionetten-Geschichte

Doch bevor es auf der Bühne im Agnesgarten losgeht, unterhält Puppenspielerin Antje Glanz die Zuschauer mit einer Mitmach-Marionetten-Geschichte auf das Köstlichste. Auch im Stück selber gefallen dem Publikum die derb heiteren Szenen ganz besonders. Wenn sich der Bürgermeister (Fritz Mähler) auf der Hochzeit seiner Tochter alkoholbedingt in eine immer peinlichere Lage redet, hat er die Lacher auf seiner Seite. Das Publikum geht gut mit: Auf dem Hochzeitsfest werden die Bauchtanzeinlage der Tänzerinnen um Elke Hempel und das Feuerwerk der besonderen Art begeistert aufgenommen.

Die Kurfürstin ( Angela Müller) indes liefert sich herrlich giftige Wortduelle und Sticheleien mit der Herzogin (Bärbel Burigk). Vielleicht liegt es an den neuen Kleidern, die beide Damen in diesem Jahr tragen dürfen. Bärbel Burigk jedenfalls ist sichtlich angetan von ihrem Kostüm: „In meinem neuen Kleid fühle ich mich sehr wohl. Das wertet ja das gesamte Spiel auf.“

Zur Galerie Rund 50 Darsteller bringen auf dem Residenzschloss auf die Bühne, was im 15. Jahrhundert in Mitteldeutschland Geschichte schrieb: der Altenburger Prinzenraub. Am 4. Juli war Premiere für die siebte Auflage dieses vom Traditionsverein inszenierten Spektakels.

50 Prinzenräuber auf und hinter der Bühne

Um das Theaterstück zu realisieren, sind rund 50 unermüdliche Prinzenräuber auf und hinter der Bühne aktiv. Die jüngste Darstellerin ist mit vier Jahren Amielou Großmann, während Fritz Mähler mit 75 der Senior der Schauspielgruppe ist. Die Regie haben Bühnenbauer Waldemar Beutler und Vereinsvorsitzende Eva Pommer inne. Sie haben sich mit der Leipziger Regisseurin Christiane Müller als Coach Unterstützung geholt. Der sehr gut besuchte Premierenabend zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert sich das Prinzenraub-Projekt seit dem Aus von 2012 wieder erarbeitet hat. Dem „ Traditionsverein Altenburger Prinzenraub“ ist es in den letzten Jahren gelungen, das Theaterprojekt in ein sicheres Fahrwasser zu lenken. Das Freilicht-Spektakel ist untrennbar mit Altenburg verbunden und liegt vielen Prinzenräubern am Herzen. Sie sorgen mit viel Enthusiasmus dafür, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht.

Für die zwei Vorstellungen am Sonnabend um 17 Uhr und um 20.30 Uhr sind nur noch wenige Restkarten an der Tageskasse erhältlich.

Von Dana Weber