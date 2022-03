Altenburg

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet die negativen Schlagzeilen gaben den Ausschlag, dass Altenburg in Thüringen nun präsidiale Geschichte schreibt. Als erste Stadt bundesweit, in die der Bundespräsident für ein Wochenende seinen Amtssitz verlegt.

Frank-Walter Steinmeier ist wegen sozialer Verwerfungen auf die 31 000-Einwohner-Stadt aufmerksam geworden: Bedrohungen gegen den Oberbürgermeister aus den Reihen der „Spaziergänger“, mehr als 1000 Corona-Protestler Montag für Montag in der Innenstadt, verlorenes Vertrauen in die Politik. Das hat sich herumgesprochen. Spätestens, seit Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) im Januar zu einer Gesprächsrunde über Hass und Gewalt ins Schloss Bellevue eingeladen war. Neumann stand dabei stellvertretend für viele andere Bürgermeister im Lande. Er berichtete über verbale Entgleisungen im Internet, bis hin zu Mordfantasien. Die Stimmung sei angespannt.

Steinmeier sucht nach diesen Reibungspunkten. Der Bundespräsident will mit Menschen sprechen, wo die Distanz zwischen Volk und Regierenden groß geworden zu sein scheint. Wo der Zusammenhalt bröckelt. Wo Einheimische ihren Kommunalpolitikern mit Skepsis begegnen und erst recht Berlin extrem weit weg erscheint. So erklärt das Bundespräsidialamt jenes komplett neue Format „Ortszeit Deutschland“.

Neumann holt Steinmeier ab

Altenburg macht den Anfang. Mehr als hundert Jahre, nachdem die einstige Residenzstadt ihren letzten Herzog aus dem Schloss warf, führt im Ostthüringischen wieder ein Staatsoberhaupt seine Amtsgeschäfte. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) holt Steinmeier an diesem Freitag aus Berlin ab – mit der Bahn. Bis Sonntagnachmittag will Steinmeier bleiben.

Natürlich wird er besuchen, wofür die Skatstadt bekannt ist: die Spielkartenfabrik, das Schloss, auch das Theater, obwohl es eigentlich wegen vieler Coronafälle im Ensemble geschlossen ist. Der Intendant hat dennoch ein paar Schauspieler zusammengeholt. Zudem soll es Diskussionsrunden mit geladenen Gästen geben – mal mit Bürgern aus der Region, die durch Aktivitäten im gesellschaftlichen Leben aufgefallen sind, mal mit Kommunal- und Landespolitikern. An der „Kaffeetafel kontrovers“ werden Reizthemen ausgepackt, mit bekannten Gesprächspartnern aus der Einwohnerschaft, die für ihre gegensätzlichen Meinungen bekannt sind.

Bundespräsidialamt will Erfahrungen sammeln

Gemütlich geht anders. Ja, es soll durchaus verbal zur Sache gehen. Ob das funktioniert, ob es womöglich aus dem Ruder läuft, vielleicht sogar Proteste auf der Straße gibt, wird sich zeigen. Altenburg ist ein Versuchsort. Bevor man mit anderen Städten weiterplane, sollen die Erfahrungen aus Ostthüringen ausgewertet werden, heißt es aus dem Bundespräsidialamt.

Und schon bei den Vorbereitungen lauert die Tücke im Detail: Wo genau wird eigentlich die Standarte aufgezogen? Die Frage beschäftigte Steinmeiers Vorhut in den vergangenen Tagen. Das Parkhotel, wo er residiert, hat keinen Fahnenmast. Eilends wird noch eine Vorrichtung montiert, um das Hoheitszeichen vor der Tür des Kurzzeit-Amtssitzes doch noch irgendwie in die Höhe zu kriegen.

Die Suite im Parkhotel ist belegt

Ungünstigerweise ist auch gerade die Suite belegt. Stattdessen gibt es für Steinmeier nun ein Standard-Doppelzimmer zur Einzelbelegung. Immerhin auch rund 30 Quadratmeter groß, sagt Hotelmanager Angelo Antoniolli. Und versichert, es gebe darüber keine Beschwerden. Für die Amtsgeschäfte hat das Staatsoberhaupt ja einen separaten Raum. Und an Förmlichkeiten soll die Ortszeit nicht scheitern.

Überhaupt macht Steinmeier selbst vorab wohl keine Sperenzien. Keine speziellen Sonderwünsche. Auch nicht im Ratskeller, wo am Samstag die kontroverse Kaffeetafel eingedeckt ist. „Es gibt ganz normal Kuchen, Kaffee und Softgetränke“, erzählt Geschäftsführerin Daniela Wolf. Sie kenne sich ein bisschen aus mit großen Politikern. Künstler, sagt sie, seien oft schwieriger.

Trotzdem ist es aufregend. Seit drei, vier Wochen laufen die Vorbereitungen auf Steinmeiers Altenburger Amtsphase. Polizisten inspizierten alle Objekte, die er besuchen wird. Die Daten aller anwesenden Personen wurden erfasst, hohe Sicherheitsstufe. Im Parkhotel ist eine komplette Etage reserviert – rund zwei Dutzend Zimmer für Steinmeiers Begleiter einschließlich Security. „Es ist noch etwas mehr Aufwand als im Spätsommer vorigen Jahres, als das schwedische Königspaar hier übernachtete“, schildert Angelo Antoniolli. „Deren Aufenthalt war allerdings kürzer und streng geheim.“

Zufällige Begegnungen ohne Vorauslese

Ein bisschen geheim geht es allerdings auch bei Steinmeier zu. Wo er abseits offizieller Programmpunkte und Gäste-Vorauslese ganz spontan das gemeine Volk trifft, soll vorab nicht veröffentlicht werden. Zufällige Begegnungen würden sonst schwer möglich. Dabei sind es gerade diese unvorbereiteten Begegnungen, die diese Ortszeit außergewöhnlich machen. Es gebe dafür am Wochenende genügend zeitlichen Freiraum, versichert das Bundespräsidialamt. Inoffiziell ist die Rede von einem Bummel durch die Innenstadt, über den Markt, in Läden, abends in mindestens zwei Gastwirtschaften.

Zum Abschluss am Sonntag will Steinmeier noch eine Runde trommeln gehen – bei der Samba-Gruppe Como Vento im Altenburger Plattenbaugebiet Nord. „Wir werden zusammen spielen und dann freuen wir uns aufs Gespräch“, sagt Gruppenleiter Janek Rochner-Günther. Die rund 40 Mitstreiter des Kinder- und Jugend-Musikprojektes seien ein Spiegelbild der Altenburger Gesellschaft, fügt er an. Wer Jugendliche mit verschiedenen sozialen Hintergründen kennenlernen möchte, ist dort richtig. Aus dem Altenburger Land, einem der einkommensschwächsten und im Durchschnitt ältesten Landkreise Deutschlands, gibt es viele erdverbundene Geschichten zu erzählen.

Es dürfte ein prägnanter Eindruck sein, mit dem Steinmeier am Sonntag wieder heimfährt.

Von Kay Würker