„Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ beeindruckt in Altenburg

Altenburg

Der Tod streikt und stellt sein Handwerk – das Töten – ein. Nun können die Menschen nicht mehr sterben und damit kommt das Paradies auf Erden, könnte man meinen. Aber weit gefehlt. Das Land Atlantis versinkt im Chaos, alles bricht zusammen. Bei einer Begegnung des Kaisers mit dem Tod bittet der Herrscher diesen, sein Handwerk wieder aufzunehmen. Der Tod willigt ein unter der Bedingung, dass der Kaiser bereit ist, als erster den neuen Tod zu sterben. Als man sich darauf einigen kann, ist die alte Ordnung wiederhergestellt, und der Tod bringt den Menschen weiterhin Erlösung aus dem „irdischen Jammertal“ mit endlosem Leiden, von Verletzungen und Krankheiten gequält und vom Alter geschwächt.

Zwei entscheidende Faktoren

All das geschieht in der Oper „Der Kaiser von Atlantis“ des österreichischen Komponisten Victor Ullmann, dessen Todesjahr sich am 18. Oktober zum 75. Male jährte, und dem Librettisten Peter Kien, 1919 geboren.

Zwei Faktoren bestimmten das Schicksal dieser beiden Künstler und ihr Werk. Beide waren Juden und wurden von den Nationalsozialisten in das KZ Theresienstadt deportiert, um dort im kulturellen Bereich die volle Belegung des Lagers vorzubereiten. Beide fanden dabei Gelegenheit, diese Oper zu schreiben, bevor sie im Oktober 1944 in das KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden.

Neben diesem politischen Faktor war ein kultureller entscheidend: Beide schrieben Text und Musik in der Form eines mittelalterlichen Mysterienspiels, das uns Heutigen die Rezeption etwas erschwert. In einer bestimmten Form dieser mittelalterlichen Mysterien spielt der Tod eine besondere Rolle. Er ist der Erlöser von aller Qual und Pein auf dieser Erde. So auch in der Inszenierung der Oper „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ am hiesigen Theater durch Kai Anne Schuhmacher, für die sie und damit das Theater den Götz-Friedrich-Preis für außergewöhnliche Inszenierung erhielt. Generalintendant Kay Kuntze gab in seinen Begrüßungsworten seiner Freude darüber besonderen Ausdruck, hat er doch mehrere Jahre mit diesem bekannten Regisseur zusammengearbeitet.

Judith Christ (Mitte) gibt den Trommler, Ulrich Burdack (r.) den Tod. Quelle: Ronny Ristok

Übermächtige Holzpuppe

Was da in 70 Minuten auf der Bühne geschieht, ist außergewöhnlich.Die Regisseurin nutzt das vorhandene Puppentheater, um die Welt des Kaisers mit dessen Handlangern, den Lautsprecher und den Trommler, als mechanische Puppen darzustellen. Der Kaiser wird in unterschiedlicher Form gezeigt. In seiner Allmacht wird er größer, wird als Holzpuppe übermächtig und wird wieder zum normalen Menschen, als der Tod seine Arbeit wieder aufnimmt. Nur als Mensch kann er sterben. Die Kriegsszenen oder die Erinnerungen des Todes werden als Schattenspiel oder als Video dargestellt. Das ist theatertechnisch absolut, ist aber vom Zuschauer nicht sofort und nicht leicht zu erfassen und behindert etwas die eigene Rezeptionsarbeit.

Jede Rolle optimal besetzt: Sujin Bae (l.) gibt den Bubikopf, Gustavo Mordente Eda den Soldat. Quelle: Ronny Ristok

Schrankenlose Entfaltung bei den Kostümen

Beeindruckend sind die Kostüme und in ihrer Farbvielfalt eine Augenweide. Hier hat sich Kostümbildnerin Hedda Ludwig schrankenlos entfalten können. Der Tod ist der einzige, der in normaler bürgerlicher Kleidung auftritt.

Das musikalische Niveau von kleinem Orchester unter Leitung von Juri Ilinow und den Sängerinnen und Sängern war ausgezeichnet und verhalf dieser Oper mit zu dem beachtlichen Erfolg.

Zehn Partien sind zu besetzen: Kaiser Overall durch Alejandro Larraga Schleske, Tod durch Ulrich Burdak, Lautsprecher durch Johannes Beck, Harlekin durch Florian Neubauer, Soldat durch Gustavo Mordente Eda, Bubikopf durch Sujin Bae und der Trommler durch Judith Christ. Daneben stehen Puppenspielerin Sabine Schramm und Puppenspieler Tobias Weishaupt, sowie Pantomime Leonti Usolzew auf der Bühne.

Es gibt verschiedene Fassungen dieser Oper. Die hier gezeigte ist einmalig – in ihrer Art und Weise und ihrer Qualität und ihrer Aufführungszahl.

Von Manfred Hainich