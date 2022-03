Ein Hilferuf zweier Altenburger im Friedensgebet hat viel Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mit mehreren Fahrzeugen werden am Sonnabend nun zahlreiche Sachspenden zur ukrainischen Grenze transportiert und Geflüchtete nach Sachsen und Thüringen gebracht. Auch die Altenburger Feuerwehr ist beteiligt.

