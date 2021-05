Altenburg

Ja, er hatte tatsächlich Überraschungen zu bieten, dieser erste Tag mit Click & Meet. Jedenfalls für Kundinnen und Kunden in den Bekleidungsgeschäften, die nach Monaten im Sofa-Arrest mal wieder stöbernd auf Tuchfühlung gehen durften und bei der Anprobe staunten: So schnell wie die Haare im Friseur-Lockdown sind auch die Konfektionsgrößen gewachsen. Plötzlich trennte da ein Kranz – lateinisch corona – die Knöpfe von den Löchern.

Weniger überraschend verlief der Tag für die Händlerschaft: Wenig los im Laden, viel Zurückhaltung. Masken-, Test- und Abstandspflicht vertragen sich eben nicht mit dem positiv-entspannten Grundgefühl, das den Einkaufsbummel einst begleitete. Vorbereitungen und Beschränkungen sind vielen offenbar zu aufwendig, um bloß mal schnell vorm langen Wochenende schnacken zu gehen. Man kann es den Händlern nicht verdenken, dass so mancher erst gar nicht öffnete, sondern lieber abwartet, was die kommende Woche zu bieten hat.

Kitas blieben erst mal geschlossen

Doch die nächsten Tage sind noch voller Fragezeichen. Während ziemlich klar ist, was bei steigender Inzidenz alles zu schließen ist, gestalten sich die Öffnungsschritte noch wenig trittsicher. Wird tatsächlich nächsten Donnerstag die Bundes-Notbremse im Altenburger Land gelöst? Und wenn ja, wie schnell werden zum Beispiel die Schulen und Kitas darauf reagieren? Schon in dieser Woche gab es verkniffene Gesichter bei Müttern und Vätern, weil Betreuungseinrichtungen geschlossen blieben, obwohl sie laut Verordnung hätten öffnen dürfen.

Immerhin ist jetzt der Altenburger Inselzoo geöffnet – und damit zumindest die Kinderbetreuung an den Pfingsttagen bereichert. Allerdings wartet auch bei den Tieren ein Pferdefuß: Es dürfte schwierig werden, am Pfingstsonntag oder -montag ein geöffnetes Testzentrum zu finden. Und ohne tagesaktuellen Test-Schriebs kein Zutritt. Anders gesagt: Die weithin beliebte Freizeitstätte im Großen Teich bleibt am langen Familienwochenende den Geimpften und frisch Genesenen vorbehalten.

Eine harte Probe für das Miteinander

All jenen also, die auch beim Click & Meet ohne Test-Umweg in die Läden spazieren können. Damit bekommt – unfreiwillig – eine Bevölkerungsgruppe einen Privilegiertenstatus. Eine harte Probe für das Miteinander in einer Gesellschaft, von der bei der Impfreihenfolge in den vergangenen Monaten immer wieder Solidarität abverlangt wurde. Wer nicht priorisiert ist, hat nun in bestimmten Situationen das Nachsehen.

Dabei lässt sich manche Verkrampfung vielleicht lösen: Ein mobiles Testteam sonn- und feiertags vorm Inselzoo würde schon helfen, um bei Besuchern in ohnehin angespannten Zeiten den Puls zu senken.

Von Kay Würker