Altenburg

Als deutschsprachige Erstaufführung kommt das Schauspiel „Der Religionslehrer“ der rumänischen Dramatikerin Mihaela Michailov am Sonntag, den 26. Januar, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg zur Premiere.

Durch MeToo-Debatte am Puls der Zeit

Das Stück ist eine kaleidoskopische Suche nach der Wahrheit. Mit ihrer Thematik der sexuellen Belästigung und körperlichen Emanzipation ist sie angesichts der MeToo-Debatte am Puls der Zeit. Es beschäftigt sich mit der Frage nach den Grenzen zwischen Berührung und Übergriff, zwischen angemessener Untersuchung und haltlosen Beschuldigungen.

Auftragswerk aus Rumänien

„Der Religionslehrer“ war ein Auftragswerk des Theatrul National „Marin Sorescu“ Craiova, mit dem das Schauspiel bereits die Inszenierung „Clowns“ (Geraer Premiere 5. Juni 2020) in Kooperation produziert hat. Regie führt Matthias Thieme. Bühne und Kostüme werden von Heike Mondschein entworfen. In den Rollen spielen Johannes Emmrich als Lehrer, Rebecca Halm als Mara sowie Nolundi Tschudi, Ines Buchmann und Thomas C. Zinke als Schüler, Lehrer, Eltern und Talkshowgäste.

Und das ist die Handlung: Nachdem ihre Klasse über das Thema Wahrheit im Religionsunterricht diskutiert hat, erzählt Mara, der Religionslehrer habe sie am Knie gestreichelt. Oder hat er sie nur berührt? Will sich die junge Schülerin wichtigmachen oder lügt der Lehrer, um sich aus der schwierigen Situation zu retten? Zwar haben Mitschüler die beiden gemeinsam auf dem Gang stehen sehen, doch niemand hat genau beobachtet, was vorgefallen ist. Schnell schalten sich Maras besorgte Mutter und der Schuldirektor ein.

Weitere Termine in Altenburg: Fr. 31.1., 19.30 Uhr/Mo. 24.2., 10 Uhr /Sa. 11.4., 18 UhrKarten in den Theaterkassen, telefonisch unter 03447 585160, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an Eventim-Vorverkaufsstellen.

Von OVZ