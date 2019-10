Der Sandberg in Lödla rutscht und senkt sich

Lödla

Irgend etwas stimmt mit dem Sandberg nicht. Er scheint sich zu bewegen. Dies beobachten die Lödlaer schon seit geraumer Zeit. Und weil die Veränderungen an der Verbindungsstraße und vor allem am parallel dazu verlaufenden Gehweg zwischen Oberlödla und Rödigen bereits augenscheinlich sind, war der Sandberg Thema im Gemeinderat. Die Räte einigten sich, eine Vermessung in Auftrag zu geben. Zur jüngsten Sitzung des Gremiums präsentierte Bürgermeister Torsten Weiß ( CDU) nun die Ergebnisse. Und diese beweisen eindeutig die Vermutung: Der Sandberg bewegt sich.

16 Zentimeter in 23 Jahren

Seit 2007 im Maximum etwa fünf Zentimeter in der Horizontalen, nach rechts in Blickrichtung Rödigen. Außerdem senkt sich der Hang bis zu sechs Zentimeter. „Vergleicht man diesen Messwert mit 1996, dann ist an dem Punkt eine Absenkung von rund 16 Zentimetern festzustellen“, erklärte Weiß den Räten. Die Messwerte können verglichen werden, weil im Gehweg bereits in 1990er-Jahren definierte Messpunkte angelegt wurden, um solche Veränderungen aufzeigen zu können. Laut Weiß war die letzte Vermessung vor der kürzlich durch die Gemeinde in Auftrag gegebenen eben im Jahr 2007.

„Ich kann derzeit aber nicht sagen, was die aktuellen Zahlen bedeuten. Ich bin kein Geologe und muss dazu erst noch einen Fachmann befragen“, so der Bürgermeister zur Gemeinderatssitzung, wenige Tage nachdem er die Messergebnisse erhalten hat. Dem griff Petra Sporbert vor. „Für mich ist das eine große Gefahr, weil der Hang zu einer Seite steil abfällt und dort auch viele Kinder unterwegs sind“, meinte die ehemalige Rositzer Bürgermeisterin während der Bürgerfragestunde.

Probleme im Landratsamt bekannt

Dass die Zahlen ernstzunehmen seien, stand und steht für den Gemeindechef und die Ratsmitglieder außer Frage. Nicht zuletzt, weil Straße und Gehweg viel genutzt werden, etwa um zum Kindergarten in Rödigen zu kommen oder zum dortigen Sportplatz. So erwogen die Gemeinderäte als Konsequenz, fürs Erste den Sandberg zur Einbahnstraße zu erklären, was dann, so die Hoffnung, die Verkehrsbelastung verringert. Weiß sagte zu, sich auch kundig zu machen, ob das verkehrsrechtlich möglich ist.

Auf OVZ-Nachfrage informierte Weiß später, dass er inzwischen zumindest einen Termen beim zuständigen Fachdienst im Landratsamt hat. Da wolle er sich auch noch einmal detailliert die Geschichte der Straße darstellen lassen. „Denn der Sandberg war ja früher eine Kreisstraße“, so Weiß. Mit der Bewertung der Messwerte sei er indes aber noch nicht weiter. Jedoch habe er in ersten Gesprächen im Landratsamt erfahren, dass es die festgestellten Probleme schon seit Jahren gibt, weshalb dort auch die Messpunkte existieren. Insofern sieht er im Moment noch keine Notwendigkeit, etwa mit einer Sperrung einzugreifen. „Aber selbstverständlich werden wir in keinem Fall die Zahlen ignorieren“, betont Weiß.

Landesbehörde kann Daten nicht werten

Das wiederum scheint die zuständige Landesbehörde zu tun. Die OVZ-Anfrage, wie die Messwerte und Bergbewegungen einzuordnen sind und ob sich daraus eine Gefahrenlage ergibt, beantwortete das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz nur kurz: „Die von Ihnen angesprochenen Messungen sind nicht vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) veranlasst, auch nicht vom ehemaligen Thüringer Landesbergamt. Insofern können auch die beschriebenen Daten nicht bewertet werden.“

Von Jörg Reuter