In einer Serie zur Landtagswahl stellt die OVZ alle Direktkandidaten aus dem Altenburger Land vor. Im Mittelpunkt stehen drei Themen, die im Landkreis besonders bewegen: Schulen, Sicherheit, Finanzen. Der AfD-Kandidat Thomas Rudy tritt im Wahlkreis 43 an, will Lehrer aus dem Ausland anwerben, härter gegen Drogenkriminelle durchgreifen und ein kleineres Parlament.