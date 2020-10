Der Windkraft im Altenburger Land geht zum Jahresende vielerorts die Luft aus

Altenburg

Auch für eine Umweltministerin ist nicht immer alles im grünen Bereich. Im Gegenteil: Anja Siegesmund eilt in diesen Tagen von einem Problemthema zum nächsten, auch der Dienstag hat mit Rage und Reibung begonnen. „Noch nie haben wir in der Regierung so lange über den Feldhamster gestritten wie in dieser Kabinettssitzung“, sagt sie mit Blick auf die am Dienstag beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Feldmausplage bei gleichzeitigem Hamster-Schutz. Ein anstrengender Vormittag.

Das Lächeln sitzt

Trotzdem weicht ihr am Abend das Lächeln nur selten aus dem Gesicht, als sie im Altenburger Schloss vors Publikum tritt – und die nächsten Probleme aufgezeigt bekommt. Die Grünenpolitikerin selbst hat dazu eingeladen: „Thüringentour“ der Umweltministerin mit Ortsgespräch, so nennt sich das Format, rund ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen. In Sömmerda und Schleusingen ist sie schon gewesen, am Dienstag steht Anja Siegesmund – nach Kurzbesuchen bei den Drohnenpionieren in Nobitz und den Altenburger Stadtmensch-Machern – im herzoglichen Festsaal vor einer Runde aus Landwirten und Vereinsleuten, Kulturschaffenden und Ehrenamtlichen, Grünen- und Kommunalpolitikern.

Anzeige

Verschiedene Berufsgruppen und Generationen haben sich im Publikum eingefunden. Quelle: Mario Jahn

Ein Top-Thema des Abends: das unfreiwillige Teil-Sterben der Windkraft im Altenburger Land. Im Moment gibt es im Landkreis 64 Windräder mit einer Gesamtleistung von 114 Megawatt – aber zum Jahresende droht 16 Anlagen der Abbau, bilanziert Ramona Rothe, Leiterin der Servicestelle Windenergie in der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (Thega). Die betroffenen Stromerzeuger werden 20 Jahre alt und sind damit die ersten im Altenburger Land, die aus der EEG-Förderung fallen. „Ein Weiterbetrieb der Anlagen wäre zwar technisch möglich, weil sie noch gut in Schuss sind, aber es rechnet sich ohne Förderung nicht. Die Unterhaltungskosten übersteigen dann die Erlöse angesichts der Niedrigpreise an der Strombörse“, erklärt Ramona Rothe.

„Mein Windrad steht vor der Abschaltung“

Ein großes Ärgernis unter anderem für Jürgen Junghannß aus Schwanditz, der mit seiner vor Ort betriebenen Windkraftanlage zu den Betroffenen zählt. „Damit steht mein Windrad nun perspektivisch vor der Abschaltung“, beklagt er gegenüber der Ministerin. Auch Alexandra Weber vom Energieversorger ENBW, der im Windpark Rositz neun Anlagen unterhält, sieht schwierige Zeiten vor sich. Zwar drehen sich dort die Rotoren noch rund sechs Jahre mit EEG-Förderung. „Doch von den derzeit insgesamt 21 Anlagen bei Rositz stehen nach der nun gültigen Regionalplanung nur noch 4 im entsprechenden Vorranggebiet, die 17 anderen Standorte sind vakant, können also nicht mit neuen, leistungsfähigeren Anlagen bestückt werden“, schildert die Thega-Leiterin.

Thüringen hat kein Kohlekraftwerk mehr

„Damit kann ich als Umweltministerin nicht zufrieden sein“, stellt Anja Siegesmund klar. „Schon deshalb nicht, weil wir mehr statt weniger erneuerbare Energie in Thüringen brauchen. Wir sind zwar Klassenprimus, weil wir 1998 im Freistaat das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet haben, aber im Moment produzieren wir nur die Hälfte des Stroms, den wir im Land benötigen.“ Siegesmund kündigt an, sich auf bundespolitischer Ebene für eine Lösung stark zu machen.

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann wandte sich an Anja Siegesmund. Coronakonform wurde ihm wie allen Rednern im Publikum das Mikro gehalten. Quelle: Mario Jahn

Stark machen will sich die Ministerin auch, dass Altenburg einen Klimaschutzmanager bekommt, der die Stadt nichts kostet – „bitte richten Sie dafür einen Antrag an uns, Herr Neumann“, wendet sie sich an den Oberbürgermeister. Der OB wiederum gibt Siegesmund auf den Weg, doch bitte das Spannungsfeld zwischen Umwelt- und Denkmalschutz auf Landesebene zu entschärfen. „Ich möchte gern die Stadt begrünen und für die Landesgartenschau 2028 etwas auf die Beine stellen. Aber dafür braucht es ein Umdenken in puncto Bausubstanz. Es kann nicht sein, dass die Stadt heute nicht mehr gestaltet werden kann, weil sie schon in der Vergangenheit gestaltet wurde.“

Schulgarten im Kleingarten

Gestalten wollen auch Jugendliche und junge Erwachsene in Altenburg, wie Alexander Fischer und Janek Voos deutlich machen. „Wir brauchen dafür mehr Unterstützung und Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen.“ Schreberjugend-Chef Klaus Engelmann meldet sich ebenfalls zu Wort, spricht angesichts leerstehender Parzellen mit der Ministerin über mögliche Kooperationen mit Schulen beim Schulgarten-Unterricht. Und natürlich nutzt auch Kreisbauernverbandschef Berndt Apel die Gelegenheit. Um Feldhamster geht es ihm am Dienstag nicht, aber um Papiertiger: „Wir möchten nicht immer mehr und mehr mit ordnungsrechtlichen Vorgaben belegt werden. Wir sehen einen besseren Weg im Dialog und der Suche nach praktisch gangbaren Lösungen.“

Immerhin: Gesprochen wird an diesem Abend ziemlich intensiv. Auch als nach 21 Uhr das Mikro längst ausgeschaltet und die Thüringentour-Requisite abgebaut ist, stehen die Dialoggrüppchen noch lange unterm Kronleuchter.

Von Kay Würker