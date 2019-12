Altenburg

Ein Dieb, der am Samstagabend in der Schmöllnschen Landstraße ein Moped vom Hof eines Grundstücks gestohlen hat, ist nicht weit gekommen. Nur wenig später, in den frühen Morgenstunden des Sonntags, erkannten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit eben dieses Moped wieder – als der Dieb an ihnen vorbeifuhr. Der Fahrer versuchte zwar noch abzuhauen, konnte aber nach einer kurzen Verfolgungsfahrt im Bereich der Piererstraße gestoppt werden, berichtete die Polizei.

Bei dem Delinquenten handele es sich um einen polizeibekannten 25-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus führte der junge Mann einen Rucksack mit sich, in dem typische Einbruchswerkzeuge gefunden wurden. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

Von OVZ