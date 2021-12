Der älteste Bürger von Meuselwitz: Heinz Jessing wird 105 Jahre alt

Meuselwitz

Drei Enkel, fünf Urenkel und noch fünf Ururenkel dazu. Sie alle hatten vor, zu einem ganz besonderen Anlass aus den verschiedensten Winkeln anzureisen: zum 105. Geburtstag von Heinz Jessing. „Aber alles ist abgeblasen“, erzählt der Jubilar traurig. „Ansonsten gibt es nichts neues bei mir. Körperlich bin ich zufrieden, aber ich bin alt geworden“, sagt er schlicht. Blümchen gab es schon, die seine Tochter in der Zwischenzeit in der Küche versorgt und in Vasen stellt. Nur einer seiner Enkel kommt. In kleiner Runde trinkt Heinz Jessing am Nachmittag Kaffee. In diesen fast zwei Jahren Pandemie hat er keinen unnötigen Besuch empfangen, aus Vorsicht. Seine Tochter kommt regelmäßig vorbei, auch sie ist Meuselwitzerin und wohnt nur wenige Meter entfernt. Die Wohnung verlässt er fast gar nicht mehr. „Das Bein macht das nicht mit. Und ich gehe nur noch mit dem Rollator.“

Im nächsten Jahr will er wieder groß feiern

Am 14. Dezember 1916 kam Heinz Jessing in Sömmerda zur Welt. Seine Leidenschaft für den Sport im Allgemeinen und Handball im Besonderen brachte ihn schließlich nach Meuselwitz, wo er seine mittlerweile verschiedene Frau kennenlernte und in Kriegszeiten heiratete. „Eine echte Kriegstrauung“, sagt er. Ihre Liebe überstand auch die Trennung in den Jahren von 1945 bis 1949, in denen Jessing in Kriegsgefangenschaft war. „Zwölf Jahre war ich Soldat“, erzählt er. Und diese Zeit, die er damit verbracht habe, habe der liebe Gott ihm schließlich noch im Alter draufgegeben.

Auch wenn er zufrieden auf sein langes Leben zurückblickt, auf die Enkel, Urenkel und Ururenkel, fehlt ihm seine Frau zum Glück. Schon zu den vorangegangenen hohen Geburtstagen sagte er: „Sie hätte ich gerne noch dabei.“ Dass er in diesem Jahr nicht in großer Runde feiern kann, macht ihn traurig. Aber er sagt schmunzelnd: „Dann im nächsten Jahr.“

Von Katharina Stork