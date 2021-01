Altenburger Land

Im Januar war die Welt noch eine andere – zumindest im Altenburger Land von Corona war noch nichts zu spüren, das Leben lief noch in normalen Bahnen. Im März ging dann von der ersten aktenkundigen Infektion bis zum Teil-Lockdown alles ganz schnell. Aber auch andere Ereignisse prägten den Landkreis:

Januar

Im Bachsaal des Altenburger Residenzschlosses wurde am 26. Januar der erste Thüringer Landesmeister in „Mensch ärgere dich nicht“ ermittelt. Quelle: Mario Jahn

1.: Die neue Kassenbonpflicht tritt in Kraft. Die Altenburger Bäcker sind genervt und nun auch noch damit beschäftigt, die weggeworfenen Zettel vor den Läden zu beseitigen.

11.: Die Altenburger Formationstänzer starten beim Heimturnier mit den Plätzen 1, 3 und 4 erfolgreich in die neue Saison.

13.: Altenburg beginnt damit, alle Neubürger mit einem Willkommenspaket zu begrüßen. Neben Orientierung für Familien gibt es kleine Geschenke wie Skatkarten.

15.: In der Bergbaufolgelandschaft Phönix-Nord bei Falkenhain zwischen Meuselwitz und Lucka entdeckt die Naturforschende Gesellschaft Altenburg eine bisher gänzlich unbekannte Wespenart. Platygaster curvistriata Buhl heißt das Insekt und ist nur 1,3 Millimeter groß.

23.: Der Jugendhilfeausschuss des Kreises macht den Weg frei für zusätzliche 500 000 Euro für Schulsozialarbeiter. Davon profitieren zusätzlich zu den bisherigen elf insgesamt neun weitere Schulen im Altenburger Land.

Februar

Kreisbrandinspektor Uwe Engert (rechts) und Holger Heilmann von der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf präsentieren ihre neue Drohne, mit der künftig im Altenburger Land Leben gerettet werden können. Quelle: Jana Fuchs

4.: Der Bereich Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises hat nun eine Flugdrohne. Das rund 20 000 Euro teure Gerät kann bis zu 3000 Meter hoch fliegen und ist unter anderem mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Im Ernstfall kann die Drohne in Bereiche vordringen, die für Menschen zu gefährlich oder unerreichbar sind.

8.: Unbekannte sprengen in der Nacht den Geldautomaten der Deutschen Bank am Meuselwitzer Baderdamm. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach drei geflohenen Tatverdächtigen – jedoch ohne Erfolg.

23.: In einer Wohnung an der Altenburger Pappelstraße wird die Leiche eines 52-Jährigen entdeckt. Die Polizei nimmt noch am Abend zwei Männer fest. Einer der beiden gilt als dringend tatverdächtig, den Mann getötet zu haben.

26.: Der Meuselwitzer Stadtrat lehnt die Vergabe der Straßenreinigung bis 2024 an den Dienstleister Remondis als einzigen Bewerber mehrheitlich ab. Damit sind die Grundstückseigner der Schnauderstadt zwar von entsprechenden Gebühren befreit, für die Reinigung bis zur Straßenmitte jedoch selbst verantwortlich.

26.: Die Regelschule Dobitschen steht plötzlich vor dem Aus ab Sommer 2021. Grund sei die nicht ausreichend stabile Schülerzahl bei gleichzeitig angespannter Personalsituation. Der veröffentlichte Entwurf des Schulnetzplanes sieht die Aufteilung der Schüler auf die Standorte Rositz, Schmölln und Meuselwitz vor.

März

Im Altenburger Land wird die erste Infektion mit dem Coronavirus aktenkundig. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes testen durchs Autofenster. Quelle: Mario Jahn

2.: Noch gibt es keinen bestätigten Corona-Fall im Altenburger Land, doch die ersten Auswirkungen der Pandemie sind bereits zu spüren. Antibakterielles Handgel, Desinfektionsspray, Masken und ähnliche Hygiene-Produkte sind fast überall in der Skatstadt ausverkauft.

8.: Im Rahmen der Festveranstaltung des Landkreises zum Internationalen Frauentag werden 19 Frauen, die sich im Altenburger Land durch ihre ehrenamtliche Arbeit besonders verdient gemacht haben, geehrt.

8.: Zwei Feuer in leerstehenden Gebäuden am Altenburger Nordplatz halten ein Großaufgebot der Feuerwehr stundenlang in Atem. Die Kameraden vermuten zumindest in einem Fall Brandstiftung.

13.: Im Altenburger Land werden die ersten zwei Coronafälle aktenkundig.

20.: Das öffentliche Leben im Kreis wird heruntergefahren. Gaststätten müssen zunächst für einen Monat schließen.

