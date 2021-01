Altenburger Land

Positive Signale im Sommer, dass Corona nicht alles lahmlegt: In die alte Gagfah-Siedlung in Altenburg kommt endlich Bewegung und auf dem Markt geht das hübsche Wasserspiel in Betrieb. Was, davon abgesehen, im Altenburger Land noch los war:

Juli

Für Generalmusikdirektor Laurent Wagner ist das Serenadenkonzert der Abschied als Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg Gera. Quelle: Ronny Ristok

Anzeige

2.: Zum ersten Mal seit Gründung der Klinikum Altenburger Land GmbH rutscht das Krankenhaus in die roten Zahlen. 2019 endete laut des vorgestellten Jahresabschlusses mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 525 000 Euro.

2.: Laurent Wagner dirigiert sein letztes Konzert als Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg-Gera. Er verabschiedet sich nach sieben Spielzeiten.

7.: Der Grundstein für die neue Nobitzer Grundschule wird gelegt. Das Bauvorhaben umfasst auch die Umgestaltung des bisherigen Schulkomplexes und kostet rund 4,9 Millionen Euro.

14.: Die Kreistagsfraktion AfD/Starke Heimat löst sich auf. Grund sind unüberbrückbare Differenzen wegen eines geplanten Besuches von Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Beide stünden „nicht für die Achtung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, erklärt Fraktionschef Uwe Rückert.

22.: Die Leipziger Immobilienfirma ASE Real Estate kauft der SWG einen Großteil der frühere Gagfah-Siedlung ab und legt dafür mehr als 800 000 Euro auf den Tisch.

27.: Erstmals seit seiner Gründung vor 26 Jahren sinkt die Einwohnerzahl des Altenburger Landes laut einem neuen Bericht des Thüringer Landesamtes für Statistik auf unter 90 000. Hauptgrund für das Minus ist neben einem geringeren Zuzugsüberschuss ein Geburtenknick.

August

Kurz vor dem Start des Projekts „Altenburg am Meer“ wird das Schiff „Mary Jane“ auf den Markt geschleppt. Quelle: Mario Jahn

2.: Die 31. Ausgabe des Wintersdorfer Dorffestes wird wegen der Coronapandemie endgültig abgesagt.

4.: Die erste Phase der von der Stadt selbst proklamierten „orangenen Revolution“ für mehr Sauberkeit ist beendet. Die 90 Altenburger Bushaltestellen sind komplett umgerüstet und mit neuen signalfarbenen Papierkörben ausgestattet.

7.: Die Feuerwehr birgt eine Person tot aus dem Haselbacher See. Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist zunächst unklar.

7.: Unter Anwesenheit von Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Die Linke) wird in Starkenberg der Grundstein für das neue Feuerwehrhaus gelegt. Das Bauprojekt schlägt mit rund 2,2 Millionen Euro zu Buche.

14.: Jetzt steht es fest: Die Rositzer Jugend bekommt in der Nähe zum Freibad einen Skate- und Bikeplatz. Möglich ist das durch die bewilligte Förderung des Leader-Programms.

28.: Das Wasserspiel auf dem Altenburger Markt geht in Betrieb. Die Stadt lässt sich die Aufhübschung fast 240 000 Euro kosten. Zwei Tage später rollt zum Start des Projekts „ Altenburg am Meer“ das Schiff „ Mary Jane“ auf den Markt.

31.: Hunderte Schüler starten im Kreis Altenburger Land nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen ins neue Schuljahr.

September

Bei Grabungen auf der AWG-Baustelle in Altenburg fördern Archäologen spannende Fundstücke zutage. Quelle: Mario Jahn

10.: Der bundesweite Warntag lässt auch im Altenburger Land 126 Sirenen testweise heulen.

13.: Der Denkmalstag lockt viele Menschen an zahlreiche Orte vom Altenburger Friedhof bis zum Heimat- und Papiermuseum in Fockendorf.

16.: Archäologen beenden auf der AWG-Baustelle an der Brockhausstraße ihre Grabungen. Neben Belegen aus der Eisenzeit förderten sie über 4000 Jahre alte Hinweise auf eine Siedlung aus der Jungsteinzeit zu Tage.

29.: Zum ersten Mal in diesem Schuljahr muss im Altenburger Land eine Schule wegen Corona geschlossen werden. Grund ist ein Schüler der Rositzer Regelschule, der sich mit dem Virus infiziert hat.

Von LVZ