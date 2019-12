Der große OVZ-Jahresrückblick 2019: So war das vierte Quartal

Altenburger Land

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch die OVZ-Redaktion blickt aus diesem Anlass noch einmal zurück und sammelt die wichtigsten Meldungen der vergangenen zwölf Monate aus der Region in einem großen Rückblick. Heute: Der Überblick über das vierte Quartal.

Oktober

Aufsehenerregend verlief die Ankunft eines Sikorsky-Transporthubschraubers in der Nobitzer Flugwelt im Oktober. Quelle: Mario Jahn

Bereits im Sommer gab es bei der Nobitzer Flugwelt einiges zu feiern, stand doch das 15-jährige Jubiläum der Einrichtung an. Ein verspätetes Geburtstagsgeschenk gab es dann am 29. Oktober: Vom Flughafen in Frankfurt/Main fand ein Skikorsky-Transporthubschrauber den Weg ins Altenburger Land, um die hiesige Ausstellung zu erweitern.

Das waren die Meldungen im Oktober 1. Oktober: Der Kirchenkantor Philipp Göbel wird von der Synode des Kirchenkreises Altenburg fristlos entlassen. Es ist von einem zerrütteten Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Rede. 1. Oktober: Die vier Nobitzer Jugendfeuerwehrwarte drohen in einem offenen Brief wegen angeblich fehlender Unterstützung mit Rücktritt. Am Ende bleiben aber alle im Amt. 4. Oktober:Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg stoppt das Dauerparken im Bereich vom Großen Festplatz. 7. Oktober: René Weinerts grandioses Tor aus über 35 Metern im Spiel des ZFC Meuselwitz gegen Auerbach wird für das Tor des Monats bei der ARD nominiert. Zum Gewinn reicht es allerdings nicht. 8. Oktober: Wegen anstehender Sanierungsarbeiten wird die Altenburger Ortsumgehung in Teilen für den Verkehr gesperrt. 13. Oktober: Herman de Vries erhält aus den Händen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den diesjährigen Gerhard-Altenbourg-Preis. 18. Oktober: Mit dem Abriss des einstigen Konsum in Rositz-Schelditz per Bagger startet Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) die Bodensanierung des Ortsteils. 18. Oktober: Alarmierendes aus Lödla: Der dortige Sandberg mit der Verbindungsstraße zwischen Oberlödla und Rödigen rutscht und senkt sich seit Jahren. 20. Oktober: In Altenburg und in Nobitz lockt das Abfischen zahlreiche Besucher. 22. Oktober: Rositz erhält 690 000 Euro aus dem Schulbauförderprogramm für die grundhafte Sanierung der Schulturnhalle. 23. Oktober: Dank einer großzügigen Spende von Siegmar Neuhaus kann im Windischleubaer Ortsteil Pöppschen das Gerätehaus neu gebaut und eingeweiht werden. 25. Oktober:Jetzt ist es raus: Wegen erheblicher Mängel im Brandschutz sind etliche Veranstaltungsräume der Altenburger Brauerei nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. 27. Oktober:Bei der Landtagswahl gewinnen Christoph Zippel ( CDU) und Thomas Rudy ( AfD) das Direktmandat.

November

Die Bockwindmühle in Lumpzig erhielt im November nach langer Wartezeit endlich ihre Flügel zurück. Quelle: Mario Jahn

Groß war die Bestürzung, als Orkan „Friederike“ Anfang 2018 übers Altenburger Land fegte und die historische Bockwindmühle Lumpzig stark beschädigte. Noch ein gutes Stück größer war dafür die Freude, als das charakteristische Bauwerk am 18. November endlich seine Flügel zurückerhielt. Mit schwerem Gerät wurden die Teile an ihren angestammten Platz gehievt.

Das waren die Meldungen im November 1. November:Die Talsperre und der Stausee Brandrübel werden geschlämmt und in Schuss gebracht. 3. November:Erstmals findet auf dem Altenburger Schloss eine Hochzeitsmesse statt. 4. November:Auf dem Weg nach Zwickau landet Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zum Umsteigen auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz. 7. November: Mit der Asbestbeseitigung und Abrissarbeiten startet die Sanierung der Schlossanlage Tannenfeld. 8. November:Ein massives Polizeiaufgebot sicher den Unterricht an der Erich-Mäder-Schule ab. Grund war eine zwei Wochen zuvor eingegangene Drohung. 15. November:In Altenburg steht ab sofort ein so genannter Pop-Up-Store für Existenzgründer zur Verfügung. 21. November:Der Schlachthof stellt die Schweineschlachtung ein. 110 Mitarbeiter werden arbeitslos. 21. November: Zwei Unfalltote binnen nicht einmal einer Stunde: In Schmölln wird ein 56-Jähriger vom Zug überrollt und ein 30-Jähriger kommt nahe Starkenberg bei einem Unfall mit seinem Fahrzeug ums Leben. 22. November:Eltern und Schüler der Grundschule Meuselwitz demonstrieren vor dem Schulamt in Gera gegen den anhaltenden Lehrermangel. 26. November:Das auf einer Länge von 261 Metern erste sanierte Teilstück der Kreisstraße 227 in Fockendorf wird für den Verkehr freigegeben. 27. November:Der Altenburger Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten.

Dezember

Märchenhaft geht es in der Weihnachtsausstellung im Schloss zu. Zur Eröffnung im Dezember tauchten zahlreiche Besucher in die Playmobil-Wunderwelten ein. Quelle: Mario Jahn

Klein, aber oho! Mit der diesjährigen Weihnachtsausstellung liegt man im Schlossmuseum goldrichtig. Zahlreiche Playmobil-Dioramen aus der Sammlung von Oliver Schaffer locken zum Staunen, Suchen und Entdecken, selbst spielen ist im eigens eingerichteten Spielzimmer natürlich ebenfalls möglich. Bereits zur Eröffnung am 1. Dezember streifen zig Besucher durch die Schau, für die auch überregional kräftig geworben wird.

Das waren die Meldungen im Dezember 1. Dezember:Am Theater ruhen kurz nach Start schon wieder die Bauarbeiten. Grund ist ein Baustopp weil sich für die Abriss- und Rohbauarbeiten nur eine Firma gemeldet hatte. 4. Dezember:Die Bundesligaprofis Marcelo Saracci und Matheus Cunha von RB Leipzig kommen zum Stammtisch der Skatstadtbullen vorbei. 7. Dezember:Weil Fahner Höhe in der Thüringenliga wegen fehlender Schiedsrichter Punkte abgezogen werden, ist der SV Ehrenhain Herbstmeister. 8. Dezember: Bei der diesjährigen Drückjagd erlegen 120 Jäger im Leinawald 86 Wildschweine und 56 Rehe. 11. Dezember:Die Rositzer Kegler geben bekannt, dass sie sich für 2025 um die Ausrichtung der Kegel-Teamweltmeisterschaften bewerben wollen. Gespielt würde im Goldenen Pflug.

Von OVZ