Der große OVZ-Jahresrückblick 2019: So war das zweite Quartal

1. April: Sowohl in Rositz wie auch in Lödla und Wilchwitz rücken freiwillige Helfer zum Tag der sauberen Landschaft aus, um anderer Dreck wegzuräumen. Im gesamten Landkreis stehen derartige Frühjahrsputze an.

2. April: Am Rositzer Insobeum nimmt das Landratsamt nach siebenjähriger Pause wieder das Bundesprogramm „Kurs 21“ für die Berufswahl auf.

3. April: Das am 27. Juli 2018 bei einem Unfall am Autobahnzubringer bei Schmölln schwer verunfallte Feuerwehrfahrzeug der Wehr Großstöbnitz wird nach Polen verkauft. Dies beschließt der Kreistag.

5. April: Am Vereinsheim Fuchs in Ehrenhain nähern sich die Abrissarbeiten langsam dem Ende entgegen.

7. April: Mit der Jugendweihe werden auch im Altenburger Land Mädchen und Jungen im Kreis der Erwachsenen begrüßt. Der Verein Jugendweihe Ostthüringen organisiert die Feier für 438 Mädchen und Jungen.

8. April: Ein Rohrbruch legt das Kaufland in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße zeitweise lahm.

14. April:In der Nobitzer Mehrzweckhalle feiert der Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land sein 25-jähriges Bestehen.

16. April: Die OVZ deckt auf: Am erst 2008 eingeweihten und millionenteuren Altenburger Feuerwehrdepot an der Remsaer Straße haben sich schwere Baumängel offenbart, die sogar zu einer Sperrung führen könnten.

24. April: Die Altenburger Brauerei und der Monstaber Landwirtschaftsbetrieb verlängern ihren Hopfen-Liefervertrag um weitere fünf Jahre.

29. April: Auch wenn der Welttanztag wegen des nassen Wetters in die Music Hall in Altenburg verlegt werden musste, steppt dort der Bär.