Jens Vogel ist im Langenleuba-Niederhainer Ortsteil Boderitz in dritter Generation Tabakbauer und heute der letzte in Thüringen. Auf reichlich 17 Hektar Fläche reifen in seinem landwirtschaftlichen Familienbetrieb jährlich rund drei Tonnen des ausgesprochen nikotinarmen Rohstoffs für Wasserpfeifenmischungen.