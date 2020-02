Altenburg

Schon wieder eine frühmorgendliche Automatensprengung im Altenburger Land: Nachdem am Samstag gegen 4 Uhr ein Geldautomat in Meuselwitz in die Luft geflogen ist, knallte es am Sonntag kurz nach 4 Uhr erneut. Diesmal in Altenburg-Nord. Anwohner der Siegfried-Flack-Straße hörten einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten vor. Dem ersten Anschein nach hatten Unbekannte dort Pyrotechnik platziert und das Gerät damit aufgesprengt. Die Täter hatten offenkundig Erfolg: Sie flohen mit einer bislang unbekannten Menge an Tabakwaren sowie Bargeld. Auch die Meuselwitzer Automaten-Sprenger sind noch auf der Flucht.

Von Kay Würker