Nobitz/Ponitz

Das alte Haus Nummer eins am Dorfplatz in Wilchwitz hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Um 1900 als Gutsverwaltung erbaut, beherbergte es zu DDR-Zeiten den Kindergarten, ehe es ab 1993 zum Sitz des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Altenburger Land (ZAL) wurde. Der kleine Sitzungssaal war immer wieder Schauplatz hitziger Debatten über Gebühren und Investitionen. Doch nun steht fest: Der ZAL will dort raus und am Dorfplatz gleich gegenüber ein neues Gebäude für Verwaltung, Techniker und Fahrzeuge errichten. Das gaben Verbandschef Marcel Greunke (CDU) und Werkleiter Lars Merten am Montag bekannt. Der Beschluss dazu wurde bereits in der vergangenen Woche von der Verbandsversammlung gefasst. Bis zum Frühsommer soll feststehen, wie das neue Haus aussieht. Insgesamt will der ZAL dafür drei Millionen Euro ausgeben. Fertigstellung soll spätestens Anfang 2024 sein.

Zwei Verbände unter einem Dach

Allerdings soll dann auch der Gewässerunterhaltungsverband mit seinen sieben Mitarbeitern einziehen, der jetzt provisorisch in Containern untergebracht ist. Die Kombination zweiter Verbände in einem Haus ist ein Grund für den Neubau. Weitere sind der schlechte bauliche Zustand des altes Gebäudes, das der ZAL seit mittlerweile fast 30 Jahren von der Gemeinde Nobitz angemietet hat.

In Ponitz setzt der ZAL derzeit bereits den Kanalbau und den Anschluss ans Klärwerk Gößnitz fort. Quelle: Jens Rosenkranz

Zusammen mit dem Neubau beschloss die Verbandsversammlung aber auch ein in dieser Größenordnung lange Jahre nicht dagewesenes Investitionspaket in Höhe von 12 Millionen Euro für dieses Jahr. Davon fließen 9,3 Millionen in den Abwasserbereich. Größte Brocken dabei sind der Neubau einer Kläranlage für Mockern, der Anschluss von Lödla, Oberlödla und Rödigen an die zentrale Kläranlage und die Erweiterung des Klärwerkes in Lucka. Weiterhin fließt Geld in die neue Kanalisationen in Ponitz, Monstab und Kriebitzsch, wo überall auch der Anschluss an nahegelegene Klärwerke vorgesehen ist.

Zeitliche Vorgabe ist nicht zu schaffen

Mit diesen Investitionen will der ZAL sein Ziel umsetzen, den Anschlussgrad seiner Kunden an Kläranlagen zu erhöhen. Erst 44 Prozent davon sind angeschlossen, bis 2040 sollen es 75 Prozent sein. Greunke und Merten bezeichneten dies als gigantische Aufgabe, die ohne die finanzielle Hilfe des Landes nicht umzusetzen sei. Auch die zeitliche Vorgabe des Landes bis 2030 sei nicht zu schaffen. Bis 2040 müsste der ZAL rund 124 Millionen Euro investieren.

Im Trinkwasserbereich ist neben der Erneuerung von Ortsnetzen auch der Anschluss von weiteren drei Brunnendörfern vorgesehen – und zwar für die Gößnitzer Ortsteile Pfarrsdorf und Koblenz und die Starkenberger Ortsteile Dobraschütz, Kreutzen und Misselwitz. In den kommenden Jahren sollen dann noch die Orte Schömbach, Neuenmörbitz, Lutschütz und Breesen folgen.

Der ZAL-Chef betonte, dass im bis 2024 andauernden Kalkulationszeitraum die Trink- und Abwasser-Gebühren nicht verändert werden. Ab 2023 werde für die neue vierjährige Periode neu kalkuliert. Dann aber ist ziemlich sicher, dass auch der ZAL seine Preise anheben muss. In einer Langfristbetrachtung könnte die Mengengebühr beim Abwasser bis 2027 von 2,76 auf 3,79 Euro pro Kubikmeter steigen.

Von Jens Rosenkranz