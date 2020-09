Deshalb bekommen Altenburger Stadträte künftig mehr Geld

Altenburg

Die Mitglieder des Altenburger Stadtrats bekommen künftig mehr Geld. Wie die Volksvertreter zur jüngsten Sitzung des Gremiums einstimmig beschlossen, erhöht sich die Entschädigung für ihre ehrenamtliche Arbeit zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent. Demnach erhalten die Stadträte dann einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 103,23 und ein Sitzungsgeld von 15,48 Euro pro Teilnahme. Letzteres gibt es neben den Stadtratssitzungen auch noch für Zusammenkünfte von Ausschüssen und Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung auf den Stadtrat dienen.

Landesvorgaben führen zur Änderung des kommunalen Grundgesetzes

Zustande kam die Erhöhung durch eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung der Stadt, die quasi das Grundgesetz einer jeden Kommune ist. Notwendig wurde dies wiederum durch eine Anpassung der den Aufwandsentschädigungen zugrundeliegenden Landesverordnungen „an die jeweilige Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thüringer Abgeordnetengesetzes“, wie es in der Beschlusstext heißt.

Damit wird wiederum geregelt, dass die Bezüge von Landtagsmitgliedern flexibel und jährlich an die Teuerungsrate für Konsumgüter und Co. angepasst werden. Diese legte die Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Keller (Linke), am 8. Juni dieses Jahres im Freistaat auf aktuell 1,4 Prozent fest. Je nach Preisentwicklung, die vom Thüringer Landesamt für Statistik regelmäßig ermittelt wird, wird diese einmal jährlich angepasst.

Künftig automatische jährliche Erhöhung

Für die Altenburger Stadträte ebenso wie für sachkundige Bürger und Ortsteilräte bedeutet die Änderung der Hauptsatzung damit ebenfalls eine automatische jährliche Anpassung ihrer Bezüge an die Preisentwicklung. Ihre Entschädigungen hatten sie allerdings erst im Vorjahr erhöht. Unverändert bei 50 Euro im Monat bleiben hingegen die Zulagen für Funktionen als Stadtrats-, Ausschuss- oder Fraktionsvorsitzende, die mit zusätzlichem Aufwand einhergehen.

Zudem ändern sich zum 1. Januar 2021 auch die Bezüge der ehrenamtlichen Bürgermeister der drei Altenburger Ortsteile. „Künftig sollen sich – gerade vor dem Hintergrund der mit steigender Anzahl der Einwohner eines Ortsteils zunehmenden Beanspruchung des Ehrenamts – die Aufwandsentschädigungen auch an der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortsteils orientieren“, heißt es zur Begründung im Beschluss.

Neue Rechnung für Ortsteilbürgermeister, Stadt plant 5000 Euro mehr ein

Konkret wird der Satz ab nächstem Jahr aus dem Höchstbetrag für Ortsteilbürgermeister der jeweiligen Größenklasse durch die maximale Einwohneranzahl geteilt und mit der tatsächlichen Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres multipliziert. Für Ehrenberg bedeutet das exemplarisch: 670,31 Euro durch 2000 Einwohner mal 1004 Einwohner ergibt 336,50 Euro Entschädigung. Sollte dies zu einer Verschlechterung bei Amtsinhabern führen, behalten diese bis zum Ende ihrer Amtszeit als Bestandsschutz ihre bisherige Summe. Laut Stadt kommt das aktuell für Ehrenberg und Kosma in Betracht.

Durch die Anpassung rechnet Altenburg für nächstes Jahr mit Mehrausgaben von etwas mehr als 5000 Euro. Plant man laut Kämmerei für Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt in diesem Jahr mit rund 86 000 Euro, sind es 2021 etwa 91 300 Euro.

Von Thomas Haegeler