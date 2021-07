Altenburg

Für die Krankenhäuser in Deutschland war 2020 wegen Corona ein handfestes Krisenjahr. Das Klinikum Altenburger Land konnte die widrigen Umstände jedoch gut meistern. Das geht aus den Ergebnissen hervor, die Geschäftsführerin Gundula Werner am Freitag öffentlich vorstellte. So schloss die medizinische Einrichtung 2020 mit einem Gewinn von 1,2 Millionen Euro ab. Auch die fünf Tochtergesellschaften standen im Plus, allen voran das Medicum mit einem Gewinn von 285 000 Euro. 2019 hatte das Klinikum noch ein Minus in Höhe von 525 000 Euro verbucht.

Wegen der Virus-Krise wurden acht Prozent weniger Patienten behandelt, da Betten und Abteilungen freigehalten und alle aufschiebbaren Operationen abgesagt werden mussten. Hinzu kamen 5,7-prozentige Mehrausgaben beim Personal wegen Tarifsteigerungen. Zusätzliche Kosten verursachten die Anschaffung von Schutzausrüstungen, für die wegen der Verknappung zeitweise hohe Preise bezahlt werden mussten, wie Werner erläuterte. Trotz widriger Bedingungen wurde weiter investiert, und zwar in den Abschluss der elektronischen Patientenakten, in den Kauf eines transportablen Röntgengerätes, in Beatmungsgeräte und elektronisch verstellbare Betten für die Intensivstation.

7,2 Millionen Euro für Bettenfreihaltung

Allerdings bekam die Einrichtung auch enorme Hilfe. Wegen der am 12. März 2020 angeordneten Freihaltung der Betten flossen 7,2 Millionen Euro in die Kasse. Positiv wirkte sich ebenso die Einführung des Pflegebudgets aus. Wurde für die Pflege von den Kassen bis 2019 nur eine Pauschale überwiesen, können seit 2020 alle mit diesen Aufwendungen verbundenen Leistungen abgerechnet werden. Das ergab Mehreinnahmen von weiteren 2,5 Millionen Euro. „Unsere hohen Aufwendungen für die Pflege unserer Patienten werden erstmals entsprechend vergütet“, freute sich die Geschäftsführerin.

Matthias Stolze, kaufmännischer Direktor, Geschäftsführerin Gundula Werner und Klinikum-Sprecherin Christine Helbig (v.l.) bei der Bilanz-Vorstellung für 2020 am Freitag. Quelle: Jens Rosenkranz

Während die Millionen-Hilfen wegen der Bettenfreihaltung die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle ausglichen, war das neue Pflegebudget ein klarer Zugewinn. Ohne dieses hätte das Haus in der Tat weniger Erlöse erzielt, sagte Werner. „Allerdings wurde das Geld natürlich auch zweckgebunden ausgegeben, es war kein Zubrot“, betonte Matthias Stolze, der kaufmännische Direktor. Zuvor waren die Pflegekosten von den Kassen nicht vollständig finanziert worden.

Alle neuen Intensiv-Betten wurden abgerechnet

Während der Corona-Krise wurden 20 zusätzliche Intensiv-Betten eingerichtet und technisch ausgerüstet, insbesondere mit einem Beatmungsgerät. Dafür stellten Bund und Land jeweils 50 000 Euro zur Verfügung, insgesamt also eine Million Euro. Zuvor musste allerdings bei der Landesregierung die Anschaffung und Ausrüstung konkret nachgewiesen werden, ehe das Geld floss, erklärte die Geschäftsführerin. Damit ging sie indirekt auf Fälle in Deutschland ein und schloss diese für das Klinikum definitiv aus, wo Intensiv-Betten abgerechnet wurden, die es gar nicht gab.

Für das laufende Jahr muss die Geschäftsführung Risiken ins Kalkül ziehen. So werde die Lage der Krankenhäuser 2021 durch die Pandemie weiter bestimmt sein, heißt es im Lagebericht. Eine Herausforderung sei die Versorgung schwerstkranker und höchstinfektiöser Patienten, weil dort erhebliche Hygienemaßnahmen, hohe Personalbindung und eine kostenintensive Schutzausrüstung nötig sind. Hinzu kommen Fragen der wirtschaftlichen Absicherung im laufenden Jahr und darüber hinaus, die noch weitgehend ungeklärt sind, heißt es. Dennoch rechnet die Geschäftsführung für 2021 erneut mit einem Überschuss.

Von Jens Rosenkranz