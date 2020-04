Deshalb investiert Windischleubaer Elektrogroßhändler Millionen in Altenburg

Altenburg/Windischleuba

Er ist ihn gegangen, den ganzen langen Weg. 1992 hat Marc Göschel beim EDO Elektrogroßhandel angefangen. Im Gründungsjahr ließ er sich zum Groß- und Außenhandelskaufmann ausbilden. Nach dem Abschluss arbeitete sich der inzwischen 44-Jährige in der Windischleubaer Firma Schritt für Schritt nach oben. Vom Projektleiter zum Prokuristen, ehe er das mittelständische Logistik- und Elektronik-Unternehmen vor vier Jahren übernahm.

Firma stößt in Remsa an Grenzen

Ähnlich solide wie er selbst habe sich EDO entwickelt, erzählt Göschel. Mit den Kunden wuchs der Umsatz auf bisher rund 3,83 Millionen Euro im Jahr 2018 und damit auch die Zahl der Mitarbeiter. 28 Leute beschäftigt der Elektrogroßhändler derzeit. „Wir sind immer organisch gewachsen“, betont der Firmen-Chef. Deshalb geht der Unternehmer nun den nächsten Schritt und baut ab April in Altenburg eine neue Firmenzentrale. Dafür investiert er nach eigenen Angaben einen einstelligen Millionenbetrag.

Die momentane EDO-Firmenzentrale im Windischleubaer Ortsteil Remsa. Quelle: Mario Jahn

„Wir wollen den Kollegen Perspektiven bieten“, sagt Göschel. Zudem gehe es darum, den Kunden, die sich in einem Radius von 70 Kilometer befinden, zu zeigen, „dass sie vor Ort einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben“. Im momentanen Firmensitz in der Hauptstraße 1 in Remsa sei man an Grenzen gestoßen – räumlich wie organisatorisch. „Wir sind in Windischleuba nur Mieter und haben zwei Vermieter.“ Außerdem sei es eine Platzfrage. „Wir sind damals mit sieben Mann da hingezogen und haben keine Möglichkeit zur Erweiterung.“

LEG senkt Grundstückspreise in Nordost

Also schaute sich der Kaufmann um – und entschied sich für ein etwa 15 000 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet Altenburg-Nordost III an der Leipziger Straße, auf dem bis Anfang 2021 eine 4000 Quadratmeter große Logistikhalle und auf weiteren 700 Quadratmetern ein Bürogebäude entstehen sollen. 11,30 Euro pro Quadratmeter ruft die Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG) Thüringen, die die Flächen vermarktet, hier auf. Somit kostet das Grundstück die EDO Logistik GmbH & Co. KG, die es kauft, rund 170 000 Euro. Dass die LEG jüngst die Preise um einige Euro pro Quadratmeter senkte, hat sicher auch zur Entscheidung beigetragen.

Macher will Zeichen in Corona-Krise setzen

„Wir werden versuchen, weiter zu wachsen“, gibt Göschel den Kurs für die Zeit nach dem Umzug vor. Jedoch nicht um jeden Preis. Die Expansion gebe ihm aber die Möglichkeit, „ein bis zwei Mann“ zusätzlich einzustellen. Einer wird es auf jeden Fall. Denn wegen der Corona-Krise hat der 44-Jährige die Einstellung eines Außendienstmitarbeiters zunächst verschoben. „Stand jetzt ist der Großhandel und damit auch unser Umsatz nicht betroffen“, so der Firmen-Chef. Daher will Göschel seine Investition in dieser für viele schweren Zeit auch als Zeichen verstanden wissen. „Es gibt auch noch eine Zeit nach Corona. Es geht weiter.“

Von Thomas Haegeler