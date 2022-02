Desinteresse? Darum verzögert sich Altenburgs Anschluss an die A 72 weitere Jahre

Altenburg/Frohburg

Seit mittlerweile neun Jahren wartet die Region auf einen Anschluss an die Autobahn 72 bei Frohburg. Nach gescheiterten und eingestellten Planungen 2010 wurden danach die Kosten für den Neubau der 10,25 Kilometer langen Strecke vom Zschaschelwitzer Kreuz bis zur Auffahrt von 68 auf 52 Millionen Euro gesenkt. Dadurch konnte das Projekt im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingeordnet werden – ein Siegel für höchste Priorität und gesicherte Finanzierung. Doch erst 2019 wurde das Planfeststellungsverfahren eröffnet. Dieses gerät nun erneut ins Stocken, weshalb sich keiner zu sagen traut, wann überhaupt gebaut werden kann. Die LVZ zeigt, warum.

Welche Probleme gibt es auf Thüringer Seite?

Eine Gärtnerei bei Windischleuba sieht sich wegen der geplanten indirekten Anbindung an die B 7 und deutlich erhöhter innerbetrieblicher Entfernungen in ihrer Existenz gefährdet. Daraufhin wurde der Knotenpunkt im betreffenden Areal umgeplant. Die geänderten Unterlagen wurden beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingereicht und werden dort geprüft. Eine Rückinformation über den Stand der Prüfung liegt bislang nicht vor.

Was behindert die Anschlussstelle an die A 72 bei Frohburg?

Der geplante Bau von Teilen der Anschlussstelle in der Trinkwasserschutzzone II und das geplante Entwässerungskonzept der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers in der Trinkwasserschutzzone III werden von der Wasserbehörde des Landkreises Leipzig abgelehnt. Das Entwässerungskonzept muss daher überarbeitet werden. Der Versorgungsverband Grimma-Geithain könnte nun die Brunnen 4 und 5 der Wasserfassung Frohburg aufgegeben und durch neue Brunnen bei Prießnitz ersetzen. Ob es dazu kommt, ist unklar.

Welche Rolle spielt Frohburg?

Die Stadt drängt seit Jahren auf den Bau einer eigenen Anschlussstelle an die Autobahn. Gleichzeitig bringt Frohburg jedoch Einwände gegen die Planungen vor. So lehnt das Rathaus die geplante Ausbildung des Knotens der zukünftigen B 7 neu mit der Staatsstraße 51 als versetzte, mit Ampeln geregelte Einmündungen ab und fordert einen Kreisverkehr. Die beim Bau der zukünftigen B 7 neu geplante Unterbrechung der Straße zwischen den Frohburger Ortsteilen Bubendorf und Benndorf wird ebenso abgelehnt. Gefordert wird ein Brückenbauwerk über die zukünftige B 7 neu.

Welche Probleme gibt es noch?

Die Inanspruchnahmen von landwirtschaftlichen Flächen führt zu Konflikten mit Landwirten. Betroffen ist etwa der kleine Familienbetrieb von Tobias Karte aus Benndorf, der Flächen verliert und dessen Betriebsareal zerschnitten wird. Außerdem wird die Vollständigkeit und Aussagefähigkeit der Baugrundgutachten kritisiert. Die Einwendungen sind der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), als dem Planer und Bauträger, schon Ende 2020 zugesandt worden. Erwiderungen liegen der Landesdirektion Sachsen als dem Verantwortlichen des Planverfahrens noch nicht vor.

Warum können die Behörden nicht sagen, wann endlich Baurecht besteht?

Dem Landesverwaltungsamt Weimar, Verfahrensträger auf Thüringer Seite, zufolge wird nach positiver Prüfung der Unterlagen für den neuen Knotenpunkt bei Windischleuba nach grober Schätzung mindestens ein halbes Jahr für die Durchführung des Erörterungstermines und die Erarbeitung des Planfeststellungsbeschlusses zuzüglich Klagefristen bis zur Vorlage des Baurechts vergehen. Bei der derzeitigen Pandemielage ist mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Für die Landesdirektion Sachsen als dem zweiten Vorhabensträger ist eine Tektur, also eine größere Planänderung, wahrscheinlich. Wann diese Tektur durch die Deges vorgelegt wird, ist offen. Bis zu deren Vorlage ruht das Verfahren. Die Deges wiederum bezeichnet die Einwendungen gegen die Planungen als gravierend, weil deren Bearbeitung so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass der Abschluss der Planfeststellungsverfahren aufgrund der nötigen Umplanungen nicht konkret absehbar ist.

Wie viele Fahrzeuge werden die Auffahrt aus Richtung Altenburg täglich nutzen ?

Die Prognosen gehen von rund 16 000 Fahrzeugen täglich aus.

Wie kommentieren die hiesigen Bundestagsabgeordneten das Problem?

„Wie sich aus der Antwort auf meine schriftliche Anfrage ergibt, kann die Bundesregierung keine Aussagen darüber treffen, ob überhaupt und wenn ja wann mit einem Baubeginn oder gar der Fertigstellung der B 7 neu und dem dringend benötigten Autobahnanschluss bei Frohburg zu rechnen ist, obwohl beide Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf eingestuft werden kann“, erklärte Stephan Brandner (AfD). „Die kurze und knappe Antwort der Bundesregierung lässt auf höchstmögliches Desinteresse gegenüber diesem wichtigen Verkehrsprojekt schließen. Ich werde nicht locker lassen, da dieses Projekt von großer Bedeutung für die infrastrukturelle Erschließung des Altenburger Landes ist.“

Der erfolgreiche Ausbau der B 7 ist nach wie vor ein wichtiges Projekt, das bundesseitig unterstützt wird und vor Ort umgesetzt werden muss, sagte Elisabeth Kaiser (SPD). Dieses wichtige Verkehrsprojekt bleibe für die Wirtschaftsentwicklung des Altenburger Landes von zentraler Bedeutung. „Leider ist festzustellen, dass es nur langsam mit den nötigen Planungsarbeiten vorangeht. Die dünne Personaldecke im Landesamt für Bau und Verkehr scheint mir eine Ursache der Verzögerung zu sein. Auch hier ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar. Eine bessere personelle Ausstattung ist dringend angeraten.“ Da sich das Problem aber sicher nicht so schnell lösen lassen werde, werde sie sich für eine prioritäre Bearbeitung des Projektes einsetze, so Kaiser.

Von Jens Rosenkranz