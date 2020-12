Altenburg/Gößnitz

„Ein schwarzer Tag fürs Altenburger Land.“ So fasst das Landratsamt die jüngsten örtlichen Entwicklungen in der Corona-Pandemie zusammen. Sechs Senioren, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben – damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die im Landkreis nach einer Corona-Infektion zu Tode kamen, auf 14. Zugleich registrierte das Gesundheitsamt seit Mittwoch 143 Neuinfektionen, so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner springt dadurch auf 324,4.

Zu den Hotspots im Altenburger Land gehört der Senioren-Wohnpark Klausa. Hier sind in den letzten beiden Tagen die Testergebnisse eingetroffen: 32 Senioren und Mitarbeiter sind infiziert, teilt das Landratsamt mit. Noch einmal erhöht habe sich die Zahl der Infektionen, die sich zu Zuge der Nachtests im Altenburger Pflegeheim Albert Schweitzer ergeben haben: Galten bisher 84 Personen als positiv, sind es nun 94.

Mehrere Pflegeheime und Kitas betroffen

Sieben Infektionen verzeichnet das Gesundheitsamt im Betreuten Wohnen Stadtkaffee Gößnitz, acht im Altenburger Pflegeheim „Schlossblick“, auch im Pflegeheim am Brauereiteich in Schmölln hat sich eine Person angesteckt. Neu von Infektionen betroffen sind zudem die Johanniter-Kita in Schmölln mit zwei Fällen und die Kita Waldhäuschen in Lödla, die geschlossen wurde, weil zu viele Erzieherinnen in Quarantäne sind. An diesem Donnerstag musste auch der Kindergarten „Bärenstark“ am Klinikum geschlossen werden. Fünf Erzieherinnen seien dort von Corona-Infektionen betroffen, heißt es aus dem Krankenhaus. Die Schließung gelte zunächst bis 9. Dezember.

Infektionen im gesamten Landkreis

Sorgen bereitet dem Gesundheitsamt, dass der Großteil der Neuinfektionen über den gesamten Landkreis verstreut sei, das Geschehen sehr diffus ist. Die Kontaktnachverfolgung laufe aktuell mit 16 Mitarbeitern auf Hochtouren; am kommenden Montag sollen zwei weitere Kollegen unterstützend dazukommen.

Unterdessen gilt, wie berichtet, im Klinikum Altenburger Land Stufe Rot. „Eine steigende Anzahl an Corona-Patienten und gleichzeitig sehr hohe krankheitsbedingte Ausfälle im Pflegedienst und lassen uns keine andere Wahl“ erklärt Prof. Dr. Jörg Berrouschot, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Die Zahl der Mitarbeiter in Quarantäne, sei es wegen eigener Corona-Erkrankung oder wegen des Kontakts zu Infizierten, steigt täglich. Am Montag waren 15 Kolleginnen und Kollegen betroffen, am Mittwoch 37. Hinzu kommen anderweitige Krankheitsausfälle.

Keine planbaren Operationen mehr

Damit fallen bis auf Weiteres alle planbaren Operationen und Behandlungen flach. Der ambulante OP-Bereich wurde geschlossen, um weitere Kapazitäten in der Intensivmedizin zu schaffen, wo derzeit vier Covid-19-Patienten behandelt werden, berichtet das Klinikum. Ebenso geschlossen beziehungsweise zusammengelegt werden weitere Stationen im Bereich der Chirurgie. Eine komplette Stationsebene stehe jetzt für die leichter erkrankten Corona-Patienten zur Verfügung. Die Abteilung Geburtshilfe bleibe von den Veränderungen unberührt.

Kein Mangel an Masken

Insgesamt 41 Personen mit Corona-Infektion wurden am Mittwoch im Klinikum stationär behandelt – eine Woche zuvor waren es noch 25. Hinzu kommen Notfallpatienten, etwa mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder nach Unfällen. Deren Versorgung sei weiterhin gesichert. Damit das so bleibt, wurde das Klinikum auf Notbetrieb heruntergefahren. Die Stufe Rot soll auch die Material-Ressourcen schonen. 5000 FFP2-Masken aus deutscher Produktion verbrauche das Klinikums-Personal im Moment pro Woche. Ein enormer Anstieg: Im Gesamtzeitraum von Januar bis Mitte Oktober dieses Jahres waren es 6500 Masken. In die Höhe geschnellt ist auch der Verbrauch an medizinischem Mundschutz aus Papier – monatlich 10 000 Stück.

Doch ein Masken-Engpass bestehe nicht, es gebe regelmäßig Nachlieferungen und einen soliden Vorrat. Probleme bereite hingegen die Beschaffung von Untersuchungshandschuhen und wasserabweisenden Schutzkitteln. Bestellungen vom Juli werden voraussichtlich im Frühjahr geliefert.

Besuchsverbot bleibt

Insofern bleibt auch die Besuchersperre im Klinikum bestehen. „Im Einzelfall entscheiden die Ärzte und Pflegekräfte über den Besuch schwerkranker Menschen, das bedarf aber einer vorherigen telefonischen Absprache mit den Verantwortlichen“, teilt die Einrichtung mit. „Dies gilt auch für die Eltern der Kinder auf der Kinderstation.“ Der Sozialdienst des Klinikums ist wie bislang montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr nur noch telefonisch erreichbar – unter der Telefonnummer 03447 52-2211.

Von Kay Würker