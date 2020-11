Deutsche Bahn setzt Strecke zwischen Weimar und Gößnitz unter Strom

Altenburg/Gößnitz

Auf einer Zugstrecke von 115 Kilometern zwischen Gößnitz am östlichen Rand des Altenburger Landes und Weimar will die Deutsche Bahn künftig zunehmend auf Verbrenner verzichten und die Route elektrifizieren. Das eröffnet die Möglichkeit, die Region und darüber hinaus auch Chemnitz im Zweistundentakt an das Gebiet Rhein/ Ruhr anzubinden. Bis dahin gehen jedoch erst mal noch ein paar Jahre ins Land. Anvisiertes Anbindungsziel ist derzeit 2032. Stromer sollen jedoch schon deutlich früher auf den Gleisen verkehren – nämlich ab Ende 2028. Mit groben Details zu diesem Projekt, das sich noch in einer frühen Planungsphase befindet, ist die Deutsche Bahn nun im Rahmen eines virtuellen Bürgerdialogs an die Öffentlichkeit gegangen.

In drei Abschnitten wird gebaut

„Einem Projekt dieser Größenordnung geht ein langer Planungszeitraum voraus, bis der Bauzeitraum beginnen kann“, erklärte Ronald Schlegel, zuständiger Projektleiter bei der Deutschen Bahn. Pragmatisch ausgedrückt: Erst, wenn alle Untersuchungen erledigt sind, der Papierkram vom Tisch ist, können die Baumaschinen rollen. Und das wird voraussichtlich erst 2026 soweit sein. Elektrifiziert wird dann in drei Abschnitten: Weimar-Jena, Jena-Gera und Gera-Gößnitz. „Welcher Abschnitt zuerst der Baumaßnahme zugeführt wird, können wir so früh noch nicht sagen“, sagte Schlegel.

Völlig unklar ist derzeit zudem, wie viel dieses Vorhaben den Konzern kosten wird. Eine erste Schätzung wird die Bahn voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr abgeben können. Dann soll die sogenannte technische Vorplanung, bei der unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Projekts untersucht wird, abgeschlossen sein.

Viele offene Fragen

Aktuell rührt das Projektteam vor allem bereits vorliegende Informationen zusammen. Gesichtet werden geotechnische Gutachten vorangegangener Jahre. Dazu werden im Zuge der noch auszuschreibenden Vermessungsarbeiten Luftbilder ausgewertet und Bauwerke am Streckenrand unter die Lupe genommen. Denn während nach Bahnangaben im Zuge der Elektrifizierung der Strecke keine grundlegenden Bauarbeiten an den bestehenden Gleisanlagen stattfinden werden, sieht das mit Blick auf Straßen- und Gleisüberführungen schon anders aus. Denn je nach dem, welche Variante sich als wirtschaftlichste herausstellt, muss stellenweise entweder das Gleisbett abgesenkt oder direkt die Brücke darüber neu gebaut und zumindest angepasst werden.

Da jedoch in der aktuellen Phase noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen, ließ sie Projektleiter Schlegel auch nicht zu verbindlichen Aussagen hinreißen. Dabei hatten die Bürger bereits sehr zielgerichtete Fragen, die sie über einen parallel zum Videostream des Bürgerdialogs laufenden Chat stellen konnten. Immerhin ein paar Fakten konnte Schlegel schaffen: „Wir gehen davon aus, dass sich die Fahrgeschwindigkeit auf der Strecke mit der Elektrifizierung nicht erhöhen wird.“

Im Gegenteil – denn Züge mit Neigetechnik und der notwendige Kontakt zur Oberleitung vertragen sich nicht. Die entsprechenden Bahnen werden in Kurven deshalb nicht neigen können, um den Strom nicht zu verlieren. Und das geht mit einer Temporeduzierung einher. Doch die will der Konzern kompensieren – etwa mit höheren Einfahrtsgeschwindigkeiten in Bahnhöfe. Die Fahrtdauer soll damit im Vergleich zu bisher unverändert bleiben.

Sorge bereitet den fragestellenden Bürgern auch die befürchtete Zunahme des Güterverkehrs und damit eine höhere Lärmbelästigung auf der Strecke. Doch an dieser Stelle wird wohl das neue Schienenlärmschutzgesetz für weniger Belastung auf den Ohren sorgen. „Bis Ende 2020 wird die komplette Flotte von DB Cargo leise sein“, gab Ronald Schlegel an. Das soll mit dem Einsatz von sogenannten Flüsterbremsen geschehen, die den wahrgenommenen Schall angeblich halbieren sollen.

Die nächste Möglichkeit, Fragen direkt an die Projektleitungs loszuwerden, besteht am Dienstag auf www.db-buergerdialog.de/weimar-gera-goessnitz. Eine Projektübersicht der Bahn finden Sie unter bauprojekte.deutschebahn.com/p/weimar-goessnitz.

