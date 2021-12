Deutsche Post präsentiert Ersatzstandort für die bald geschlossene Altenburger Hauptpost

Altenburg

Auf der Suche nach einem neuen Standort verkündete die Deutsche Post nun eine Entscheidung: Der Tabak- und Zeitungsladen am Markt ist die neue Altenburger Hauptpost. So lassen sich, etwas salopp formuliert, die Pläne der Deutschen Post auf den Punkt bringen. Weil die Dienstleistungen rund um Briefe und Pakete am Keplerplatz eingestellt werden, steht dem Ladengeschäft im Herzen der Altstadt eine Erweiterung ins Haus.

Wie berichtet, schließt das unter Altenburgern als Hauptpost bekannte Gebäude am Fuße des Residenzschlosses zum 12. Januar dauerhaft seine Türen. Die Postbank, die dort aktuell ein Finanzcenter betreibt, zieht sich zurück. Mit dem Aus der Bankfiliale fallen vor Ort auch die Postdienstleistungen weg, die von dem Kreditinstitut nebenher mit betrieben wurden. In Reaktion darauf hatte Deutsche-Post-Sprecher Thomas Kutsch am Montag mitgeteilt, die Post werde sich nach einem neuen Partner umsehen, um in der Nähe des Keplerplatzes einen Ersatzstandort zu eröffnen.

Bestehender Standort wird ausgebaut

Zu diesem Zeitpunkt waren die Würfel schon gefallen: Kein neuer Standort, sondern ein bestehender wird ausgebaut. Am Markt 32, wo René Vitzthum mit seinem Team seit März Zeitungen, Lottoscheine und Tabakwaren verkauft und von Anfang an auch Post-Partner ist, entsteht ein zweiter, zusätzlicher Post-Schalter. Die nötigen Möbel sind schon da, die Technik wird gerade verkabelt.

Bärbel Fugedi (l.) und Anke Hempel kümmern sich um die Kunden im Tabak- und Lottoladen. Quelle: Mario Jahn

„Ich habe Platz für die Erweiterung. Deshalb habe ich zugesagt, als die Post mich gefragt hat“, erzählt René Vitzthum. Sein Laden hat zwei Geschosse, das obere nutzte er bislang nur als Lager. Nun braucht er jeden Quadratmeter, denn auch die zahlreichen Postfächer, die sich am Keplerplatz bislang in einem Nebenraum befinden, ziehen zum Stichtag 3. Januar in Vitzthums Räume um.

Seit 1994 im Geschäft

Der 62-Jährige freut sich auf die zusätzliche Kundschaft. Er ist in der Kiosk- und Postbranche ein alter Hase. Sein Hauptgeschäft am Kaufland-Markt an der Kauerndorfer Allee eröffnete er schon 1994. „Damals hieß das dort noch Plaza“, erinnert er sich lachend. Der Laden am Markt ist seit diesem Jahr sein zweites Standbein.

Das Geschäft am Markt 32 in Altenburg besteht seit März. Quelle: Mario Jahn

Doch kann ein Tabak- und Lottogeschäft den Wegfall der bislang größten Altenburger Postfiliale auffangen? Sprecher Kutsch äußert sich berufsoptimistisch: „Wir gehen davon aus, dass die vorhandene Infrastruktur der Kundenfrequenz entspricht. Unsere Filialbetreuer vor Ort haben sich das genau angeschaut.“ Wobei man wohl davon ausgeht, dass ein Teil der Kundschaft vom Keplerplatz zu anderen Post-Partnern, wie etwa im Bahnhofcenter, ausweicht. „Wir behalten das natürlich im Blick und können bei Bedarf nachsteuern, zum Beispiel mit kleineren Einheiten wie einem Paketshop.“

Verstärkung gesucht

René Vitzthum möchte nun erst mal sein Personal mit derzeit sieben Mitarbeitenden aufstocken. „Ich suche gerade Verstärkung“, berichtet der Altenburger. Gut zu tun hat er jetzt schon – in der Vorweihnachtszeit ist das Paketaufkommen besonders hoch. „Aber im Januar lässt das erfahrungsgemäß wieder etwas nach.“

Von Kay Würker