Deutschlands Skatfunktionäre treffen sich am Wochenende in Altenburg

Altenburg

Am kommenden Wochenende führt der Deutsche Skatverband (DSkV) in Altenburg seinen jährlichen Verbandstag durch. Im Altenburger Rathaus diskutieren die Präsidenten der jeweiligen Landesverbände und die weiteren Delegierten am Sonnabend und Sonntag über eine ganze Palette von Themen. So geht es beispielsweise um die Sportordnung, die Nutzung von neuen Medien im Spielbetrieb, die Jugendarbeit und vieles mehr.

„Schon am Freitag führen wir in Altenburg unser traditionelles Benefiz-Skatturnier durch“, informiert der DSkV-Präsident Hans-Jürgen Homilius. In den zurückliegenden Jahren nahmen an dem durch die VR-Bank und die Sparkasse Altenburger Land unterstützten Turnier für einen guten Zweck immer um die 40 Mitglieder teil. „In diesem Jahr wird die Zahl der Starter und damit der zu erwartende Reinerlös zugunsten eines sozialen Projektes in Altenburg beträchtlich höher liegen“, kündigt Homilius an. Deutlich über 50 Teilnehmer haben sich für die zwei geplanten Serien zu jeweils 24 Spielen angesagt. Deshalb wird das Spiellokal gewechselt. Am Freitag fliegen ab 18 Uhr im Café Volkstädt die Karten.

DSkV-Präsidium nimmt an Turnier teil

Die gewachsene Teilnehmerzahl hat seinen Grund. „Einerseits werden am Turnier sämtliche neue Mitglieder des DSkV-Präsidiums teilnehmen. Gleiches gilt für zahlreiche Landesvorsitzende, die für den Verbandstag bereits am Freitag anreisen“, erzählt der Verbandschef.

Auf dem Verbandstag soll zudem dem langjährigen Ex-Präsidenten des DSkV, Peter Tripmaker, offiziell die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft im Verband übergeben werden. Sein erklärtes Ziel war es, dass in Altenburg als Sitz von Verband und Skatgericht einmal pro Jahr ein skatsportliches Großereignis stattfindet. 2019 ist das der Verbandstag, kommendes Jahr steht im Juli wieder im Goldenen Pflug der internationale Skatcup an, der aller zwei Jahre in der Heimat des Skatspiels ausgerichtet wird.

Von Jörg Wolf