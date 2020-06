Die Altenburger City macht sich locker – der steinige Weg zurück

Altenburg

Die Skatstadt macht sich locker. Das zumindest möchte man meinen angesichts gut besuchter Freisitze, der ersten Touristengruppen oder zunehmend mehr Einkaufsbummlern in der City. Doch der erste Eindruck täuscht. Für die Gewerbetreibenden ist es offensichtlich ein überaus steiniger und langwieriger Weg zurück – zurück zur Normalität.

Das allein verrät der Blick auf die sehr unterschiedlichen Öffnungszeiten der Geschäfte, die zudem einem permanenten Wandel unterworfen sind. So hatte die Drogerie Müller die ihren – wochentags 8.30 bis 19 Uhr und sonnabends 8.30 bis 16 Uhr – während des Lockdowns auf 9 bis 18 Uhr sowie 9 bis 14 Uhr gestutzt. Den bei manchen entstandenen Eindruck, die Drogeriemärkte zählten zu den Gewinnern der Krise, kann Filialleiter Peer Jakobson nämlich so nicht bestätigen. „Auch bei uns gab es Umsatzrückgänge, zumal die erste Etage geschlossen war. Jetzt aber normalisiert sich die Situation so langsam.“ Deshalb hat Müller wieder wie gewohnt geöffnet, ebenso wie die Bonita-Filiale, die seit dieser Woche wieder bis 18 Uhr zum Shoppen einlädt statt nur bis 16 Uhr.

Viele Zettel an den Türen mit vorübergehenden Öffnungszeiten

An zahlreichen anderen Türen hängen indes neben den Informationen zu den Hygieneregeln nach wie vor Zettel mit vorübergehenden Öffnungszeiten. Adler beispielsweise schließt wochentags bereits um 17 Uhr, ebenso die Bäckerei Strobel, die Schäfer’s-Filiale um 16 Uhr, Süßwaren Viba gar schon um 15 Uhr. „Auch wir hatten geraume Zeit bereits um 16 Uhr Schluss gemacht angesichts der Ödnis auf dem Markt“, erinnert sich Konditormeisterin Romy Strobel, die weiter flexibel auf das Kundenverhalten reagieren will und mit der Corona-Krise nicht nur negative Erfahrungen gemacht hat. So gewann sie neue Kunden hinzu, die jetzt bewusst auf den Einkauf in kleinen Handwerksbetrieben setzen. Wieder erwachendes Kaufinteresse und neue Gesichter – das hat die Chefin vom Mode-Express vis-à-vis ebenfalls erlebt. „Das macht Hoffnung für die Zukunft“, sagt Bettina Hany.

Aber nicht nur auf unterschiedliche Öffnungszeiten müssen sich die Kunden einstellen. Bei Fielmann beispielsweise braucht es im Gegensatz zu früher aktuell einen fest vereinbarten Termin, und das Eiscafé Venezia beschränkt sich trotz geöffneten Freisitzes weiter auf Selbstbedienung. Letztendlich müsse sich der deutlich größere personelle und materielle Aufwand der Bedienung am Tisch auch rechnen, begründet Inhaber Denis Doimo die Entscheidung. „Von Normalität kann nämlich noch lange keine Rede sein. Wir haben etwa die Hälfte der sonst um diese Jahreszeit üblichen Kundenzahl.“ Die Leute seien nach wie vor verunsichert, gehen weniger einkaufen, dadurch fehle die Laufkundschaft. Zudem seien viele von Kurzarbeit betroffen, da sitze das Geld nicht mehr so locker. „Vielleicht reagieren wir, wenn die Temperaturen jetzt steigen. Mal sehen“, sagt Doimo.

Gewerbeverein informiert und berät

Für den Chef des erst im September gegründeten Altenburger Gewerbevereins ist die Reaktion der Geschäftsleute absolut verständlich. „Jeder muss jetzt schauen, wie er nach dem Lockdown über die Runden kommt. Ich hoffe, dass alle diese schwere Zeit überstehen“, so Björn Petersen. Wohlwissend, dass es nicht nur um die beruflich Existenz geht, sondern mitunter ganze Familien davon abhängen. Der Verein berät daher vor allem individuell – größere Aktionen seien aktuell ja ohnehin nicht möglich – und informiert die Mitglieder über die Corona-Regeln und Verordnungen.

Dankenswerterweise habe die Wirtschaftsförderung im Rathaus hier toll unterstützt. „Außerdem wollen wir das Beitragssystem anpassen. Denn es gibt Mitglieder, denen es wirklich nicht gut geht.“ Um alle, auch Kunden, zeitnah zu informieren, sind eine Homepage und App geplant. Hier habe Corona die Umsetzung leider verzögert, bedauert Petersen.

