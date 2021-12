Die Altenburger „Hauptpost“ schließt: Das sind die Gründe und Auswirkungen

Altenburg

Adventszeit ist Stoßzeit am Altenburger Keplerplatz. Dann reihen sich in dem Gebäude, das viele Altenburger als Hauptpost bezeichnen, Dutzende Weihnachts-Bewegte mit Päckchen und Paketen. Andere wollen zum Geldautomaten oder Bankgeschäfte erledigen. Doch mitten in den vorfestlichen Trubel platzt eine unerwartete Nachricht: Die Hauptpost macht dicht.

Genau genommen ist es die Postbank, die ihr Finanzcenter am Fuße des Altenburger Schlosses schließt. Die Deutsche Bank, zu deren Konzern das Kreditinstitut gehört, will sich laut Medienberichten in den nächsten zwei Jahren von fast jeder vierten Postbank-Niederlassung trennen. Im Januar trifft es Altenburg. Und weil die Deutsche Post vor Ort keine eigene Filiale mehr betreibt, sondern auf die Postbank als Partner setzt, verschwinden mit dem Aus des Kreditinstituts vor Ort auch die Dienstleistungen rund um Brief und Päckchen.

„Wirtschaftliche Gründe“

Eine weitreichende Entscheidung – und nur ein unscheinbarer Aushang in der Nähe des Eingangs, der darauf hinweist. „Schließung der Filiale am 12. Januar, 12 Uhr“ heißt es dort. „Aus wirtschaftlichen Gründen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

So mancher Kunde hat diesen Zettel am Montag noch gar nicht wahrgenommen, wird erst im Gespräch mit der LVZ darauf aufmerksam. Etwa die Altenburgerin Dorothea Stschepanjak: „Das gibt’s doch nicht“, lautet ihre erste Reaktion. „Wo sollen wir denn nun unsere Pakete abgeben? Die müssen ja verrückt sein.“ Eine andere Kundin erzählt, sie komme etwa einmal pro Woche zur Post. Ihr Mann sei schwerstbehindert, da gebe es immer viel Papierkram. Und überhaupt, die Post sei doch schon seit DDR-Zeiten hier. „Die müssen uns einen Ersatz geben“, fordert sie.

Lesen Sie auch Commerzbank bleibt Altenburg mit Vor-Ort-Filiale treu

Die wirtschaftlichen Gründe für die Schließung liegen im veränderten Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung, erklärt Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt. Entscheidend ist hier vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz.“

Laut Schlegel ist in Altenburg das „Verhältnis von reinen Serviceleistungen und wertschaffendem Neugeschäft“ aus dem Lot geraten. Dem Vernehmen nach mangelt es zwar nicht an Nachfrage für Postdienstleistungen und Bargeldauszahlungen, jedoch an der Nutzung von Bankprodukten beziehungsweise entsprechenden Neuabschlüssen. „Nur durch eine stetige Anpassung unseres Filialnetzes können wir langfristig unsere Rentabilität als Unternehmen sicherstellen.“

Keine Postbank mehr im Altenburger Land

Diese Rentabilität ist offenbar im gesamten Altenburger Land nicht mehr gegeben, denn mit dem Ende am Keplerplatz zieht sich die Postbank komplett aus dem Landkreis zurück. Die nächsten Bankfilialen gibt es in Glauchau und Gera.

Wie viele Mitarbeitende von der Schließung in Altenburg betroffen sind, darüber macht die Postbank mit Verweis auf Sicherheitsgründe im Sinne der Überfallprävention keine Angaben. Es werde jedoch niemand entlassen. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, sagt Unternehmenssprecher Schlegel.

Verbleiben soll nach dem 12. Januar am Keplerplatz nur noch der Geldautomat. Das Selbstbedienungsterminal für Überweisungen, Daueraufträge und Kontoauszüge verschwindet demnach.

Post sucht nach Ersatzstandort

Und was wird aus dem Angebot der Deutschen Post? Pressesprecher Thomas Kutsch versichert, die Post werde sich nach einem neuen Partner umsehen, um in der Nähe des Keplerplatzes einen Ersatzstandort zu eröffnen. Es gibt zwar auch bereits existierende Anlaufstellen unter anderem am Markt, in der Käthe-Kollwitz-Straße, am Bahnhofcenter und in der Kauerndorfer Allee, doch es sei nicht vorgesehen, dass diese Standorte den Wegfall der bislang größten Altenburger Postfiliale auffangen.

Unklar bleibt hingegen, was aus dem Stadtbild prägenden Gebäude in Nachbarschaft von Schloss und Theater werden soll. Weder Postbank noch Deutsche Post sind nach eigenem Bekunden Eigentümer, die Bank habe sich nur eingemietet.

Die Zukunft des markanten Gebäudes am Keplerplatz ist unklar. Quelle: Mario Jahn

Bankkunde Bernd Schellenberg reagiert am Montag unaufgeregt auf die Schließ-Botschaft. Er nutze nun eben den Deutsche-Bank-Automaten. „Trotzdem schade“, fügt er an. Für Detlef Stumpf, der am Keplerplatz regelmäßig Pakete abgibt, kommen derartige Schließungen nicht mehr überraschend. „Hier machen ja auch Lebensmittelläden zu“, kommentiert er und zeigt in Richtung Innenstadt. Traurig sei es dennoch. „Hier wohnen viele ältere Leute, die wissen irgendwann gar nicht mehr wohin.“

Von Kay Würker und Friederike Pick