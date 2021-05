Altenburg

Liebe Leserinnen, liebe Leser, spielen Sie doch einmal mit Ihren Kindern eine Geschichte. Das klingt im ersten Augenblick tatsächlich so, als würde ich Sie in einem fantasievollen Kostüm in der Wohnstube herumspringen sehen wollen. Und ganz ehrlich: Für den nächsten gemeinsamen Familiennachmittag wäre die Idee nicht mal schlecht. Doch eigentlich möchte ich Ihnen eine etwas ruhigere Variante vorstellen, nämlich ein gespieltes Buch, in dem die Kinder selbst die Figuren bestimmen.

Zehn Geschichten in der Box

„Fabelwelten“ ist ein wunderschönes Kinder-Spiel-Buch. Im Spiel liegen Karten, Marker, ein Spielplan und ein Buch mit Folienhüllen bei – also alles, was ein Kinderspiel so braucht. Nur ein Erwachsener steckt nicht drin. Den braucht es aber, denn er übernimmt die Rolle des Spielleiters und des Geschichtenerzählers. Gespielt werden kann zwar auch gegeneinander, die kooperative Variante macht aber am meisten Spaß.

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Zum Start schlägt der Erzähler das Buch auf der ersten Seite auf. Dann erhält jedes Kind vom verdeckt gemischten Stapel fünf Tierkarten auf die Hand. Während sich die Kinder diese anschauen, wird der Spielplan mit der Punkteleiste aufgebaut. Für die Kinder wird der grüne Punktestein gezogen, der orange gehört dem Spiel selbst. So können die Kinder das Spiel auch verlieren. Außerdem nimmt sich jedes Kind ein Abstimmungsmarker-Set. Schließlich wird noch ein Geschichtskarten-Set ausgewählt. Dieses beinhaltet eine komplette Geschichte, insgesamt zehn Stück liegen dem Spiel bei.

Gemeinsame Entscheidungen sind wichtig

Die oberste Karte vom Tierstapel wird nun in die linke Kartenhülle des Buches gesteckt, die erste Geschichtenkarte in die rechte. Das Spiel beginnt: Der Erzähler liest den ersten Teil der Geschichte vor. Hauptakteur ist das in der linken Kartenhülle befindliche Tier. Wen es nun alles trifft, bestimmen die Kinder selbst. Die zweite Seite des Buchs wird aufgedeckt und mit einem Kartentext versehen. Der Erzähler liest weiter vor. In der Geschichte taucht nun eine neue Figur auf, ein fröhlicher Fährtensucher etwa oder ein trauriger Erfinder.

Im Spiel gilt es, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, um die Geschichte voranzutreiben. Quelle: Gabriele Orymek

Aus ihren Handkarten wählen die Kinder ein passendes Tier aus. Verdeckt geben alle ihre Karten ab. Die eingesammelten Karten werden auf sechs Karten aufgefüllt und an die sechs Kartenfelder des Spielplans angelegt. Jeder wählt nun das Tier, das ihm am passendsten erscheint. Doch Achtung, gewinnen können die Kinder nur, wenn sich – ohne sich abzusprechen – möglichst mehrere Spieler für die gleiche Karte entscheiden. Wenn nicht, erhält das Spiel einen Punkt und die Kinder gehen leer aus.

Nach und nach füllt sich so das Buch. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Dann können sich die Kinder die Geschichte noch einmal erzählen – oder die Eltern sie auch als Gute-Nacht-Geschichte verwenden. Viel Spaß beim Erzählen und Spielen.

Das Geschichtenspiel „Fabelwelt“ Spieltyp: Kinderspiel Empfohlenes Alter: ab 5 Jahre Spieler: 2 – 6 Spieldauer: ca. 20 Minuten Erscheinungsjahr: 2021 Verlag: Asmodee Preis: ca. 50 Euro

Von Gabriele Orymek